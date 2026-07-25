जबलपुर में डिजिटल अरेस्ट की खौफनाक हजार कहानियां, 4 हजार खातों से 50 करोड़ साफ
जबलपुर में डेढ़ साल के अंदर सायबर ठगों ने 50 करोड़ रुपये ठगे. 4200 से ज्यादा लोग कंगाल. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 4:26 PM IST
जबलपुर : आजकल देश में सायबर क्राइम बड़ी समस्या बन गई है. हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सायबर क्राइम के एक मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के आला अफसरों के साथ ही पं. बंगाल, झारखंड और असम पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी कर तलब किया था. इन राज्यों के डीजीपी को हाई कोर्ट ने दूसरी फिर तलब किया है. हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सायबर क्राइम के मामलों की जांच में सुस्ती पर करारा तंज कसा था. साथ ही असम पुलिस को छोड़कर अन्य दोनों राज्यों के डीजीपी पर नाराजगी जाहिर की थी.
पुलिस के पास पर्याप्त फोर्स नहीं
बीते डेढ़ साल में केवल जबलपुर से 50 करोड रुपए से ज्यादा की सायबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं. इस दौरान ठगों ने 4200 लोगों के बैंक खाते खाली कर दिए. मामलों की जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश पुलिस के पास पर्याप्त फोर्स नहीं है. इसके साथ ही बैंक और दूसरे राज्यों की पुलिस ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं करते. इस वजह से सायबर ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.
महिला को वाटस्एप मैसेज से फंसाया
जबलपुर के रांझी के एकता विहार में रहने वाली महिला खमरिया फैक्ट्री की अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हैं. उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से हाय का मैसेज आया. जैसे ही उन्होंने मैसेज खोला उनके अकाउंट से पहले तीन बार में लगभग 70000 रुपए निकाल लिए गए. उसके तुरंत बाद उन्होंने खाता सील करवाने की कोशिश की. ठीक इसी तरह गढा में रहने वाले विनायक के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया. मैसेज देखकर उन्होंने देखा और इसके एक घंटा बाद उन्होंने एक दुकान से खरीदारी की क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट किया. जैसे ही पेमेंट किया तो मैसेज आया, जिसमें उनके लगभग 28000 रुपया कट चुके थे.
फोटो वायरल करने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट
जबलपुर की कोतवाली इलाके में रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके पास एक मैसेज आया, जिसमें उनसे कहा गया कि हम आपकी अश्लील फोटो वायरल कर देंगे. महिला इस बात से डर गईं और उन्होंने अपने गहने और गाड़ी बेचकर अज्ञात नंबरों पर 15 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. वे 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही. 3 दिन बाद उन्होंने अपनी शिकायत सायबर थाने में की.
हर सायबर ठगी के पीछे भय या फिर लालच
जबलपुर के सायबर सेल के डीएसपी अंजुल अयक मिश्रा बताते हैं "यह एक मामला नहीं है. लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. ठगी की शिकार महिला जब तक पुलिस के पास पहुंची, तब तक लगभग पूरी तरह आर्थिक रूप से लुट चुकी थी. ज्यादातर लोग पुलिस के पास पहुंचते ही तब हैं, जब तक उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है. सायबर ठग बहुत शातिर हैं. वे लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं."
डीएसपी अंजुल अयक मिश्रा का कहना है "हर सायबर ठगी के पीछे लालच या कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ठगी का शिकार आदमी बताना नहीं चाहता. इसकी शुरुआत वहीं से होती है. इसलिए यदि इंटरनेट पर आप कुछ भी ऐसा देखें, जिसमें लालच है या अश्लील कंटेंट है तो सतर्क हो जाएं. यह आपको फंसाने की साजिश हो सकती है."
बीते 6 माह में 18 करोड़ वापस कराए
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार केवल जबलपुर में पिछले साल 3420 शिकायत सायबर फ्रॉड की आईं. इनमें लगभग 34 करोड़ रुपए की ठगी की गई. मध्य प्रदेश में 2025 में 55659 मामले सामने आए और लगभग 581 करोड़ रुपये सायबर ठगों ने साफ कर दिए. इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के आंकड़ों के अनुसार बीते 6 महीने में अब तक लगभग 18 करोड़ रुपये लोगों के अकाउंट से सायबर ठगों ने उड़ाए.
ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश ही साइबर ठगी का शिकार हो रहा है बल्कि यह जाल पूरे देश में फैला है. बीते दिनों लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया "बीते 5 सालों में पूरे देश में सायबर ठगों ने 55000 करोड़ रुपए की ठगी की. इसमें से लगभग 11000 करोड़ रुपये पीड़ित लोगों तक वापस भी पहुंचाए गए.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
बीते दिनों सायबर ठगी की शिकार हुई जबलपुर की रिटायर्ड बैंक कर्मचारी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ शिकायत की. हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई. यहां तक कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के डीजीपी से जवाब मांगा गया कि आखिर आपके इलाकों में यदि पैसा ट्रांसफर हुआ है तो अब तक आपने साइबर ठगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की.
एक-एक इंस्पेक्टर के पास 150 से ज्यादा मामले
पुलिस के पास स्टाफ की भारी कमी है. सायबर क्राइम देखने वाले एक-एक इंस्पेक्टर के पास डेढ़ सौ से ज्यादा मुकदमे हैं. वहीं यदि किसी ठग के बारे में जानकारी मिल भी जाती है तो वह मध्य प्रदेश से हजारों मील दूर बैठा हुआ है और उसे पकड़ना बहुत कठिन है और स्थानीय पुलिस हर बार मदद नहीं करती.
बैंक चाहें तो बंद हो सकती है ठगी
सायबर क्राइम देखने वाले पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर ठगी बिल्कुल बंद करने का सबसे सरल तरीका बैंकों के पास है यदि बैंक के हर अकाउंट होल्डर की पूरी जानकारी बैंक के पास है तो आरोपी को पकड़ना कठिन नहीं है लेकिन बैंक इस मामले में ना तो पुलिस की पूरी मदद कर रही है और ना ही अकाउंट को लेकर बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं. यदि इस मामले में बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होने लगे तो सायबर ठगी बंद हो जाएगी.
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बगैर देर किए 1930 पर कॉल करें
साइबर फ्रॉड की स्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति फंस जाता है तो उसे तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए. इसके जरिए ट्रांसफर की गई राशि को बहुत हद तक रोका जा सकता है. कुछ मामलों में तो जिनमे बैंक की गलती पाई गई उनमें लोगों के पैसे वापस भी हुए हैं.