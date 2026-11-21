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अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित, किस हद तक मदद करेगा AI? सुविधा और चुनौती पर मंथन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्याय व्यवस्था पर कॉन्क्लेव ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने कहा "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल न्यायाधीशों के विवेक और मानवीय जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकता. तकनीक का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था की सहायता करना होना चाहिए, न कि उस पर नियंत्रण स्थापित करना." वह जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित कॉन्क्लेव में बोल रहे थे.

AI की मदद से प्रक्रिया आसान होगी