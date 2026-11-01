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सिर्फ 3 लाख में मिल रहा घर! जबलपुर में 210 फ्लैट की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट, फटाफट करें अप्लाई

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर सहित कई बड़े शहरों में आसमान छूती जमीन और मकानों की कीमतों के बीच अपना घर खरीदना आम आदमी के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में जबलपुर विकास प्राधिकरण का संपत्ति मेला लोगों के लिए उम्मीद लेकर आया है. प्राधिकरण महज 3 लाख 82 हजार रु में एक EWS फ्लैट बेच रहा है. करीब 270 वर्गफीट में बने इस फ्लैट में एक कमरा, किचन और लेट-बाथ की सुविधा है. कीमत के लिहाज से यह जबलपुर में उपलब्ध सबसे सस्ते आशियानों में से एक है.

जबलपुर विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी रीती के मुताबिक, '' प्राधिकरण के पास इस तरह के कुल 210 EWS फ्लैट उपलब्ध हैं. इनमें बाजनामठ में 158, योजना क्रमांक 41 में 46 और शताब्दीपुरम में 6 फ्लैट शामिल हैं. इनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. इच्छुक लोगों को ऑनलाइन बुकिंग कर आवेदन करना होगा.''

जबलपुर में प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े समीर दीक्षित कहते हैं, '' जबलपुर विकास प्राधिकरण के पास अच्छी संपत्तियां हैं, लेकिन प्राधिकरण निजी बिल्डरों की तरह प्रचार-प्रसार नहीं कर पाता है. इस वजह से उसकी संपत्तियां जल्दी नहीं बिकतीं है. इसके अलावा निर्माण की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है.''

हमारी टीम ने योजना क्रमांक 41 में बने ऐसे ही एक फ्लैट का जायजा लिया. करीब 270 वर्गफीट का यह फ्लैट आकार में भले ही छोटा है, लेकिन अकेले रहने वाले किसी कामकाजी व्यक्ति के लिए सिर छिपाने की जगह उपलब्ध करा सकता है. हालांकि, इन इमारतों को बने 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं. ऐसे में इनकी हालत और रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है. फ्लैट की कम कीमत के साथ उसकी मौजूदा स्थिति और मेंटेनेंस का खर्च भी खरीदार के लिए महत्वपूर्ण होगा.

इस संपत्ति मेले में एक तरफ जहां 3.82 लाख रुपए का EWS फ्लैट उपलब्ध है, वहीं दूसरी तरफ आम नौकरीपेशा लोगों के लिए बजट में संपत्ति तलाशना अब भी मुश्किल है. गोहलपुर में रहने वाली अनाया एक निजी कंपनी में काम करती हैं. वह हर महीने 8 से 10 हजार रु बचा लेती हैं. उन्हें उम्मीद थी कि 10 से 12 लाख रु में जबलपुर विकास प्राधिकरण की कोई छोटी प्लॉटिंग मिल जाएगी, जिसे वह धीरे-धीरे किस्तों में खरीद सकेंगी, लेकिन संपत्ति मेले में EWS फ्लैट के बाद उपलब्ध दूसरी संपत्तियों की कीमतें उनके बजट से काफी ज्यादा हैं, जिससे उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा.

300 संपत्तियों से 141 करोड़ की कमाई का लक्ष्य

जबलपुर विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी रीती के अनुसार, '' संपत्ति मेले में 300 से ज्यादा संपत्तियां बिक्री के लिए रखी गई हैं. इनके विक्रय से प्राधिकरण को करीब 141 करोड़ रु की आय होने की उम्मीद है. प्राधिकरण के पास सबसे ज्यादा संख्या 2 BHK फ्लैट की है, जिनकी कीमत 16 लाख रु से शुरू होती है. वहीं सबसे महंगी संपत्ति 41 करोड़ रु की है. करीब डेढ़ लाख वर्गफीट क्षेत्रफल वाली इस जमीन को किसी शैक्षणिक संस्था को बेचने के लिए आरक्षित किया गया है. प्राधिकरण की संपत्तियों का आवंटन आरक्षण के प्रावधानों के तहत किया जाता है. इसमें भी नौकरियों की तरह विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण लागू होता है.''

380 करोड़ के विकास का पैसा कहां से आएगा?

बीते दिनों विकास प्राधिकरण ने जबलपुर के विकास पर 380 करोड़ रु खर्च करने की योजना बताई थी. ऐसे में संपत्ति मेले से होने वाली कमाई प्राधिकरण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संपत्ति बेचकर जुटाई जाने वाली रकम से शहर का विकास होगा और क्या प्राधिकरण आम आदमी को उसकी आर्थिक क्षमता के अनुसार घर उपलब्ध करा पाएगा?

जबलपुर में संपत्ति की कीमतों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योजना क्रमांक 41 जैसे इलाके में अभी पर्याप्त विकास और आबादी नजर नहीं आती है, वहां भी जमीन की कीमत 7 से 10 हजार रु प्रति वर्गफीट तक बताई जा रही है. ऐसे में 8 से 10 हजार रु महीने बचाने वाला एक सामान्य नौकरीपेशा व्यक्ति आखिर अपना घर कैसे खरीदे? 3.82 लाख रु का EWS फ्लैट निश्चित रूप से उम्मीद जगाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे सस्ते घरों की संख्या जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त है?