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पैलेट गन बुलेट शरीर में फंसी, दिल्ली में जेपी नड्डा मिले तो जबलपुर में भाई को फोन पर आई खबर

CJP के प्रोटेस्ट में पैलेट गन से घायल हुआ था जबलपुर का युवक ( ETV Bharat )