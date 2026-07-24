पैलेट गन बुलेट शरीर में फंसी, दिल्ली में जेपी नड्डा मिले तो जबलपुर में भाई को फोन पर आई खबर
नई दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के प्रोटेस्ट में कथित पैलेट गन के बुलेट से घायल हुआ जबलपुर का युवक इरशाद. छात्र आंदोलन में शामिल होने गया था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 1:40 PM IST
जबलपुर: जबलपुर जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर भले ही सरकार ने संज्ञान ले लिया हो लेकिन इस आंदोलन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जबलपुर के इरशाद मंसूरी दिल्ली के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं उनके शरीर पर पैलेट गन की वजह से निकली गोलियों के निशान हैं, जबकि आंदोलन में पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होने की बात कही गई. हालांकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा घायल छात्र से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे.
जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में शामिल होने गये थे
जबलपुर के उपनगर इलाके पाटन के रहने वाले इरशाद मंसूरी दिल्ली में एक नीजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करते हैं. वे भी जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इरशाद मंसूरी ने अपना वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि उनके शरीर पर पैलेट गन की गोलिया लगी हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे छाती और शरीर के दूसरे हिस्सों में चोट आई है. उनकी आंख भी चोटिल हो गई है.
पैलेट गन की बुलेट अब भी शरीर में फंसी हुई है
कुछ जगह से तो पैलेट गन की गोलियां ऑपरेशन करके बाहर निकली गई हैं. वहीं अभी भी शरीर के कुछ हिस्सों में गन की बुलेट फंसी हुए है. उसकी वजह से इंफेक्शन फैलने का खतरा भी बना हुआ है. इरशाद मंसूरी का इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.
इरशाद के एक भाई शेख मुस्तफा जबलपुर के पाटन में ही रहते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत की टीम को बताया कि "इरशाद का इलाज चल रहा है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. शेख मुस्तफा का कहना है कि उन्हें फोन से ही इस बात की जानकारी लगी थी कि उनका भाई घायल हो गया है."
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आंदोलन दोबारा ज्वाइन करने का फैसला लेगा इरशाद?
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं. हालांकि, इरशाद की हालत ठीक है, लेकिन सरकार को इस विषय में चिंता जरूर करनी चाहिए कि छात्र आंदोलन करने के लिए गए थे, उनके ऊपर पैलेट गन क्यों चलाई गई. ठीक होने पर दोबारा CJP आंदोलन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने ईटीवी भारत की टीम से कहा कि भाई ठीक होगा, तो वो ही तय करेगा कि उसे क्या करना है. परिवार का उसके निजी फैसलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है.