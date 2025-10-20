ETV Bharat / state

51 हजार दीपों से जगमगा उठा ग्वारीघाट, दोपात्सव के साथ लेजर शो और आतिशबाजी का नजारा

दिवाली से एक रात पहले जबलपुर के ग्वारीघाट में मनाया गया दीपोत्सव, नर्मदा नदी किनारे जलाए गए 51 हजार दीप, मंत्री राकेश सिंह रहे मौजूद.

JABALPUR DEEPOTSAV CELEBRATION
51 हजार दीपों से जगमगा उठा ग्वारीघाट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 7:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: देशभर में आज यानि सोमवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. दिवाली को लेकर तैयारियां हो गई हैं. वहीं दीपावली से एक रात पहले यानि रविवार को जबलपुर के ग्वारीघाट में 51000 दीपक जलाकर छोटी दिवाली मनाई गई. इसके साथ ही 1 घंटे तक लेजर शो और आतिशबाजी का कार्यक्रम हुआ. इसी मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरयू की तर्ज पर जबलपुर में ग्वारीघाट का घाट 2 साल में तैयार हो जाएगा.

नर्मदा किनारे ग्वारीघाट पर जलाए गए 51 हजार दीए

जबलपुर में बीते 4 साल से नर्मदा किनारे ग्वारीघाट में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है. यह कार्यक्रम दीपावली के ठीक पहले चौदस के दिन होता है. इस साल भी ग्वारीघाट में 51000 दीपक जलाए गए. यह आयोजन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अगुवाई में होता है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबी तैयारी करते हैं. जबलपुर में ग्वारीघाट में लगभग 500 मीटर लंबा घाट है. इस पर दीपोत्सव के लिए अलग-अलग मंडलियों को जिम्मेदारी दी जाती है.

JABALPUR 51000 DEEPOTSAV GWARIGHAT
नर्मदा नदी किनारे मनाया गया दीपोत्सव (ETV Bharat)

दीपोत्सव, लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन

यह सभी लोग एक संरचना में दीपक जलाते हैं. जब सभी दीपक जल जाते हैं, तो ग्वारीघाट की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और फिर यह दृश्य बहुत मनोरम होता है. इस दृश्य को फिल्माने के लिए कई ड्रोन कैमरे भी लगाए जाते हैं. इसके बाद लगभग आधे घंटे तक एक लेजर शो चलता है, जो ग्वारीघाट में नर्मदा की दूसरी तरफ स्थित गुरुद्वारे से शुरू होता है और नर्मदा के इस किनारे पर लगभग आधा घंटे चलने वाली आतिशबाजी भी होती है.

JABALPUR 51000 DEEPOTSAV GWARIGHAT
दीपोत्सव के साथ लेजर शो का आयोजन (ETV Bharat)

सरयू की तर्ज पर विकसित होगा ग्वारीघाट

अयोध्या में सरयू नदी पर एक घाट बनाया गया है. इस घाट की तर्ज पर जबलपुर की ग्वारीघाट को विकसित किया जा रहा है. यह घाट लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें अभी मौजूद सभी छोटे घाटों को मिलाकर एक लंबा घाट बनाया जाएगा. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "उस घाट का प्रारूप तैयार हो गया है. इसे इसी सप्ताह जबलपुर के लोगों के सामने रखा जाएगा. इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होगा.

NARMADA ILLUMINATED 51000 DIYAS
मंत्री राकेश सिंह रहे मौजूद (ETV Bharat)
DIWALI 2025
जमकर हुई आतिशबाजी (ETV Bharat)

जबलपुर में एक दिन पहले मनाई गई छोटी दिवाली

उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में इसे पूरी तरह तैयार कर दिया जाएगा, तो 2 साल बाद होने वाला दीप उत्सव कार्यक्रम सरयू नदी की तर्ज पर जबलपुर में किया जाएगा. इस कार्यक्रम में भी जबलपुर के हजारों लोगों ने न केवल दीपोत्सव में नर्मदा किनारे दीपक जलाकर छोटी दीवाली मनाई, बल्कि लेजर शो का भी आनंद लिया और आतिशबाजी को भी देखा. इस मौके पर नर्मदा की आरती भी हुई. जबलपुर के ग्वारीघाट का यह आयोजन धीरे-धीरे जबलपुर की पहचान बनता जा रहा है.

TAGGED:

DIWALI 2025
NARMADA ILLUMINATED 51000 DIYAS
JABALPUR LASER SHOW CHOTI DIWALI
JABALPUR 51000 DEEPOTSAV GWARIGHAT
JABALPUR DEEPOTSAV CELEBRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिवाली में भी आंदोलन के मूड में किसान, ट्रैक्टर रैली निकाल कर भगवान को सौंपा ज्ञापन

मालवा के फूलों से सजती है पूरे देश की दिवाली, हफ्ते भर में हो जाता है करोड़ों का कारोबार

MP-UP इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा सागर-कानपुर हाईवे, दोनों ओर लगेंगे उद्योग

बेघर को छत दिलाने में शिवपुरी अव्वल, 72 हजार आदिवासियों को मिला अपना घर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.