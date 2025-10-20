ETV Bharat / state

51 हजार दीपों से जगमगा उठा ग्वारीघाट, दोपात्सव के साथ लेजर शो और आतिशबाजी का नजारा

51 हजार दीपों से जगमगा उठा ग्वारीघाट ( ETV Bharat )

जबलपुर में बीते 4 साल से नर्मदा किनारे ग्वारीघाट में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है. यह कार्यक्रम दीपावली के ठीक पहले चौदस के दिन होता है. इस साल भी ग्वारीघाट में 51000 दीपक जलाए गए. यह आयोजन लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अगुवाई में होता है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबी तैयारी करते हैं. जबलपुर में ग्वारीघाट में लगभग 500 मीटर लंबा घाट है. इस पर दीपोत्सव के लिए अलग-अलग मंडलियों को जिम्मेदारी दी जाती है.

जबलपुर: देशभर में आज यानि सोमवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. दिवाली को लेकर तैयारियां हो गई हैं. वहीं दीपावली से एक रात पहले यानि रविवार को जबलपुर के ग्वारीघाट में 51000 दीपक जलाकर छोटी दिवाली मनाई गई. इसके साथ ही 1 घंटे तक लेजर शो और आतिशबाजी का कार्यक्रम हुआ. इसी मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरयू की तर्ज पर जबलपुर में ग्वारीघाट का घाट 2 साल में तैयार हो जाएगा.

यह सभी लोग एक संरचना में दीपक जलाते हैं. जब सभी दीपक जल जाते हैं, तो ग्वारीघाट की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और फिर यह दृश्य बहुत मनोरम होता है. इस दृश्य को फिल्माने के लिए कई ड्रोन कैमरे भी लगाए जाते हैं. इसके बाद लगभग आधे घंटे तक एक लेजर शो चलता है, जो ग्वारीघाट में नर्मदा की दूसरी तरफ स्थित गुरुद्वारे से शुरू होता है और नर्मदा के इस किनारे पर लगभग आधा घंटे चलने वाली आतिशबाजी भी होती है.

दीपोत्सव के साथ लेजर शो का आयोजन (ETV Bharat)

सरयू की तर्ज पर विकसित होगा ग्वारीघाट

अयोध्या में सरयू नदी पर एक घाट बनाया गया है. इस घाट की तर्ज पर जबलपुर की ग्वारीघाट को विकसित किया जा रहा है. यह घाट लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें अभी मौजूद सभी छोटे घाटों को मिलाकर एक लंबा घाट बनाया जाएगा. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "उस घाट का प्रारूप तैयार हो गया है. इसे इसी सप्ताह जबलपुर के लोगों के सामने रखा जाएगा. इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होगा.

मंत्री राकेश सिंह रहे मौजूद (ETV Bharat)

जमकर हुई आतिशबाजी (ETV Bharat)

जबलपुर में एक दिन पहले मनाई गई छोटी दिवाली

उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में इसे पूरी तरह तैयार कर दिया जाएगा, तो 2 साल बाद होने वाला दीप उत्सव कार्यक्रम सरयू नदी की तर्ज पर जबलपुर में किया जाएगा. इस कार्यक्रम में भी जबलपुर के हजारों लोगों ने न केवल दीपोत्सव में नर्मदा किनारे दीपक जलाकर छोटी दीवाली मनाई, बल्कि लेजर शो का भी आनंद लिया और आतिशबाजी को भी देखा. इस मौके पर नर्मदा की आरती भी हुई. जबलपुर के ग्वारीघाट का यह आयोजन धीरे-धीरे जबलपुर की पहचान बनता जा रहा है.