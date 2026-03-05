ETV Bharat / state

'आपसे अपील है भिखारियों को न दें नगद पैसे', रिटायर्ड अधिकारियों की बड़ी मुहिम

राजेंद्र सिंह को लगा कि इस पूरी समस्या की जड़ नगद पैसा है. यदि इन भिखारी को नगद पैसा ना दिया जाए, तो इनसे भीख मंगवाने वालों का सिस्टम तोड़ा जा सकता है और इन बच्चों को बचाया जा सकता है. राजेंद्र सिंह विजन जबलपुर नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं. इस संस्था में ज्यादातर रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं. इस संस्था में राजेंद्र सिंह के साथ एसके बनर्जी, रूप कुमार मलिक, अनूप मजूमदार, अरुण दुबे, पी बोस, आलोक तिवारी, अजय राजपूत और कई लोग जुड़े हुए हैं. राजेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोग आपस में भी पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे ही समाज सेवा के कार्यक्रम करते हैं.

रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्री से रिटायर्ड अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि "वे एक बार अपनी नातिन के साथ घूम रहे थे. तभी लगभग उसी की उम्र की एक लड़की भीख मांगने के लिए उनके पास में आई. राजेंद्र सिंह ने उस लड़की से बातचीत करना शुरू किया, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यह लड़की भीख नहीं मांगना चाहती. उसके परिवार वाले उससे जबरन भीख मंगवा रहे हैं. राजेंद्र सिंह ने बताया कि फिर उन्होंने देखा कि भीख के पैसे से यह बच्चे और उनके परिवार के लोग अपना जीवन यापन करने की बजाय नशा कर रहे हैं.

जबलपुर: मध्य प्रदेश के इंदौर में 1 जनवरी 2025 को भीख मांगने और देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है. कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज होगी और 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. यह नियम इंदौर में तो लागू है, लेकिन बाकी शहरों में भीख मांगने और देने पर अभी नियम नहीं है. इसलिए जबलपुर की एक दीनबंधु संस्था भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चला रही है, जहां वे लोगों से भीख में नगद पैसे न देने की अपील कर रहे हैं.

भीख में पैसे नहीं, जरूरत सामान देने की मांग

राजेंद्र सिंह ने भिखारियों को लेकर अपना अनुभव अपनी संस्था के सामने रखा. संस्था के सभी लोगों ने मिलकर विचार किया. इस तरह से इन लोगों ने तय किया कि वह दीनबंधु अभियान के नाम से एक कार्यक्रम शुरू करेंगे. राजेंद्र सिंह का कहना है कि दीनबंधु अभियान में हमारा पहला उद्देश्य लोगों के बीच में इस बात का जन जागरण करना है कि जरूरतमंदों को जरूरत का सामान जरूर दें, लेकिन नगद पैसा ना दें. विजन जबलपुर ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया, जहां बड़ी तादाद में भिखारी रहते हैं.

जबलपुर दीनबंधु संस्था का अभियान (ETV Bharat)

बच्चों से जबरन भीख मंगवाते हैं लोग

इसी दौरान उन्हें जबलपुर के तुलाराम चौक पर एक लड़की मिली जो पूरी तरह अपाहिज है. लोगों ने बताया कि इसका भाई इसे यहां छोड़कर चला जाता है और शाम में वह इसे ले जाता है. लड़की का कहना है कि दिनभर भीख से जो वह कमाती है, उसी से उसका परिवार चलता है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसका भाई नशेड़ी है और लड़की के भीख के पैसे से वह नशा करता है.

जबलपुर में 5 रुपए में पेटभर भोजन

रिटायर्ड अधिकार ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर जबलपुर जिला प्रशासन से भी बात की थी. जिला प्रशासन का कहना है कि जबलपुर में कई जगहों पर ₹5 में पेट भर भोजन देने की योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है. यहां लोग पेट भर भोजन ₹5 में कर लेते हैं. इसी तरह लोगों को रात बिताने के लिए सुविधा युक्त रेन बसेरा बनाए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि यदि विजन जबलपुर भिखारी को लेकर यहां पहुंचता है, तो उनके खाने-पीने और रहने का इंतजाम है.

लोगों से अपील भीख में न दें नगद पैसे

राजेंद्र सिंह का कहना है कि भीख मांगने वाले इसके लिए तैयार नहीं हैं, वे ना तो शासन के बनाए रेन बसेरा में रहना चाहते हैं और ना ही शासन की ₹5 की पेट भर भोजन को खाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नगद पैसे से अच्छी खासी कमाई हो जाती है, इसलिए वे भीख मांगते हैं. उन्होंने भीख के धंधे में कई महिलाओं बच्चों और अपाहिजों का शोषण होते हुए भी देखा है. इसलिए उन्होंने यह अभियान चलाया है कि भिखारी को नगद पैसा देना बंद करें. राजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी हम जनता को यह समझा रहे हैं फिर सामाजिक संगठनों के पास भी जाकर लोगों को समझाएं देंगे, तब भी यदि यह समस्या खत्म नहीं हुई, तो फिर हम पुलिस और प्रशासन की मदद भी लेंगे.

रिटायर्ड अधिकारी संस्था से जुड़े (ETV Bharat)

राजेंद्र सिंह की लोगों से अपील है कि पहले जिस तरह भीख मांगने वालों को आटा और अनाज दिया जाता था. उसका उपयोग वे खाना खाने में करते थे. इसी तरह लोगों को भिखारी की मदद करनी चाहिए. उन्हें नगद पैसा नहीं देना चाहिए."