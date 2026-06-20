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सुन बोल नहीं सकते फिर भी पैर ताल पर ही पड़ते हैं, जबलपुर के अंकित को कत्थक में है महारत हासिल

अपनी बेटे कि इस समस्या ने उत्तम सेन की परेशानी बढ़ा दी. उन्होंने अंकित का दाखिला जबलपुर के एक मूक बधिर स्कूल में करवा दिया. यहीं पर अंकित की आगे की पढ़ाई शुरू हुई. जब अंकित 8वीं कक्षा में पहुंचा तब उसे जबलपुर की एक संस्था के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान डांस करते हुए देखा गया और वहां उसके डांस की काफी तारीफ हुई. इसके बाद अंकित ने फिर कत्थक में महारत हासिल की.

जबलपुर के धनवंतरी नगर में रहने वाले उत्तम सेन एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं. उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान है, इस किराने की दुकान से ही परिवार का जीवन यापन होता है. उत्तम सेन के घर में 3 बच्चे हैं. उत्तम के परिवार में जब उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ तो शुरुआत में बच्चा एकदम ठीक था लेकिन जब वह स्कूल जाने लगा तब शिक्षकों ने बताया कि आपका लड़का अंकित सेन बोल और सुन नहीं पाता है.

जबलपुर: कत्थक एक ऐसी विधा है जिसमें लय और ताल के साथ ही नृत्य किया जा सकता है. कत्थक करने वाले कलाकार के हाथ पैर के साथ ही कान भी ठीक होने चाहिए लेकिन जबलपुर का अंकित सेन ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है लेकिन इसके बावजूद वह कत्थक का एक माहिर कलाकार है. जिसने न केवल जबलपुर बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया है. उसने भारत के बाहर भी दक्षिण अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है.

डांस शिक्षक ने अंकित के हुनर को दी नई दिशा

अंकित के पिता उत्तम सेन बताते हैं, "जब अंकित के डांस की तारीफ हुई तब उन्होंने तय किया कि अंकित को डांस के ही क्षेत्र में आगे कैरियर बनाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने जबलपुर की डांस शिक्षक शैली धूपे से मुलाकात की. शैली धूपे सामान्य बच्चों को डांस सिखाती थी लेकिन अंकित के लिए उन्हें डांस सिखाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था लेकिन उन्होंने अंकित के डांस के हुनर को देखते हुए उसे कत्थक सिखाने का फैसला किया.

मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं अंकित के पिता उत्तम सेन (ETV Bharat)

डांस शिक्षक ने पहले सीखी साइन लैंग्वेज

अंकित सेन ने कत्थक सीखने की इच्छा जाहिर की तो शैली ने अभी तक सामान्य बच्चों को ही कत्थक सिखाया था. उत्तम सेन बताते हैं, "कथक नृत्य पूरी तरह से ध्वनि से जुड़ा हुआ है, इसमें ताल और लय के लिए सुनना जरूरी है लेकिन डांस शिक्षक शैली ने काफी मेहनत की. उन्होंने सबसे पहले अंकित की साइन लैंग्वेज को सीखा और उसके अनुसार अंकित को डांस की मुद्राएं सिखाना शुरू किया. धीरे-धीरे अंकित इशारों की भाषा समझने लगा और इशारों में ही उसने बिना संगीत के कत्थक की मुद्राएं सीखना शुरू कर दिया."

शैली दुबे बताती हैं, "अंकित के मामले में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी लेकिन अंकित सेन एक होनहार बच्चा था और उसने हमारी कोशिश से ज्यादा मेहनत की और सफलता हासिल की. आज अंकित एक अच्छा कत्थक डांसर है."

दक्षिण अफ्रीका में दिखाया कत्थक का जादू (ETV Bharat)

हैदराबाद से मिला विदेश में हुनर दिखाने का मौका

उत्तम सेन बताते हैं, "अंकित आगे की पढ़ाई के लिए जबलपुर से हैदराबाद चले गए लेकिन अब उन्होंने कई ऐसी संस्थाओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया था जो मूक बधिर कलाकारों के लिए मंच प्रदान करती थीं. इसी दौरान अंकित को हैदराबाद से दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला. हालांकि परिवार के पास पैसा नहीं था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंकित की इच्छा पूरी करने के लिए पैसे का इंतजाम किया और अंकित की गुरु शैली ने भी इसमें पूरी मदद की. अंकित को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा. जहां दुनिया भर के 25 देशों से डांसर पहुंचे थे."

देश की कई बड़ी संस्थाओं ने अंकित को किया सम्मानित

अंकित सेन को अपने डांस की वजह से देश की कई बड़ी संस्थाओं ने सम्मानित किया है. यहां तक की अब अंकित कई डांस शो में जज के रूप में भी शामिल होते हैं. पिता उत्तम सेन का कहना है, "अंकित की मदद पुणे में रहने वाला एक मूक बधिर परिवार कर रहा है जो पहले नौकरी में थे. उन्होंने अंकित की परेशानी को समझा और पुणे में अंकित उन्हीं के घर में रहता है .पूरा घर उन्हें अपने बेटे की तरह सम्मान देता है. यहीं से अंकित कत्थक से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होता है."

देश की कई नामी संस्थाएं कर चुकी हैं सम्मानित (ETV Bharat)

'कत्थक में पीएचडी करना चाहता है अंकित'

पिता उत्तम सेन का कहना है, "अंकित ने कत्थक से जुड़ी कई परीक्षाएं भी पास कर ली हैं और अब वह कत्थक में पीएचडी करना चाहता है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई नौकरी नहीं है इसलिए उसका पीएचडी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है."

इशारों से समझते हैं सुर, ताल और लय (ETV Bharat)

उत्तम सेन ने बताया, "अभी तक अंकित को कोई आर्थिक मदद कहीं से नहीं मिली है और ना ही उसकी नौकरी का कोई जरिया बन पाया है. इसलिए अभी भी उसका ज्यादातर खर्च हमें ही उठाना पड़ता है. कई बड़ी संस्थाएं केवल मोमेंटो देती हैं और फोटो खिंचवा लेती हैं. हमें तो बच्चे के जीवन को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए कोई स्थाई नौकरी या रोजगार का जरिया चाहिए लेकिन इस बारे में ना तो सरकार विचार करती है और ना ही संस्थाएं."