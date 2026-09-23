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डेयरी से निकलने वाले गोबर से साल भर कमाई, जैविक खाद, उपले तैयार कर युवा कमा रहे लाखों

जबलपुर में डेयरी से निकलने वाले गोबर को नदी-नालों में बहाने के बजाय जैविक खाद में बदल रहे युवा. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

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डेयरी से निकलने वाले गोबर से साल भर कमाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:27 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के बड़े दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में शामिल जबलपुर में बड़ी संख्या में पशुधन से रोजाना निकलने वाला गोबर डेयरी संचालकों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है. कई जगह इसके उचित प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होने के कारण गोबर नदी-नालों में बहा दिया जाता है. इससे जलस्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा रहता है.

हालांकि, इसी समस्या को जबलपुर के कुछ युवाओं ने कारोबार के अवसर में बदल दिया है. ये युवा डेयरी फार्म से गोबर एकत्र कर पहले इससे उपले और कंडे तैयार करते हैं और बरसात के मौसम में इसी गोबर को जैविक खाद में बदलकर बाजार में बेच रहे हैं.

ऐसे तैयार होती है जैविक खाद

गोबर को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत सड़ाकर कंपोस्ट में बदला जाता है. इस प्रक्रिया में केंचुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है. जब गोबर से बदबू आना बंद हो जाती है, तब इसे खाद के लिए तैयार माना जाता है. बलराम के साथ इस काम में मनोज भी सहयोग करते हैं. मनीष बताते हैं, "खाद पूरी तरह तैयार होने के बाद उसे छानकर बारीक किया जाता है और फिर करीब 50 किलो की पैकिंग में भरकर बाजार में भेजा जाता है."

जैविक खाद, उपले तैयार कर युवा कमा रहे लाखों (ETV Bharat)

खाद बनाने के कारोबार से जुड़े बलराम यादव बताते हैं, "वे आसपास की डेयरियों से गोबर एकत्र करते हैं. सामान्य दिनों में इससे कंडे और उपले तैयार किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आसपास के उद्योगों के साथ-साथ पूजा-पाठ में भी होता है. मांग होने के कारण इन्हें दूसरे शहरों में भी भेजा जाता है. हालांकि बारिश के मौसम में उपले तैयार करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में गोबर को खाद बनाने के काम में लगाया जाता है."

'400 से 500 रुपए क्विंटल तक बिक्री'

मनीष के मुताबिक, "जबलपुर के इस क्षेत्र में इस तरह के कई छोटे-छोटे कारोबार चल रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से व्यापारी यहां तैयार की गई जैविक खाद खरीदने पहुंचते हैं. यह खाद करीब 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक जाती है. यानी जिस गोबर को डेयरी संचालक बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही प्रक्रिया के बाद आय का जरिया बन रहा है."

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400 से 500 रुपए क्विंटल तक बिक्री (ETV Bharat)

महिलाओं को भी मिल रहा रोजगार

बलराम और मनीष के इस छोटे कारोबार से करीब 10 से 15 लोगों को सालभर काम मिलता है. इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है. खाद को छानने, सुखाने और पैकिंग जैसे कामों में स्थानीय महिलाओं को उनके घर के आसपास ही रोजगार मिल रहा है. इस तरह गोबर के प्रबंधन से जुड़ा यह काम ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी माध्यम बन रहा है.

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महिलाओं को भी मिल रहा रोजगार (ETV Bharat)

सुमन बर्मन ने बीकॉम तक की पढ़ाई की है और वह पास के ही गांव की रहने वाली हैं. पहले वे भी शहर में काम करने जाती थीं लेकिन अब उन्हें अपने ही गांव में खाद की इस छोटी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम मिल गया है. उनका कहना है, "वे अकेली नहीं है बल्कि कई घरेलू महिलाओं को इस इंडस्ट्री से साल भर काम मिल रहा है."

जैविक खेती बढ़ने के साथ बढ़ रही मांग

देश में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के साथ-साथ शहरी लोगों में भी रुचि बढ़ रही है. किसान अपने स्तर पर खाद तैयार कर लेते हैं, लेकिन बाजार में जैविक खाद की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती है. शहरों में गार्डन और गमलों में पौधे लगाने वाले लोग भी जैविक खाद की मांग करते हैं. ऐसे में गोबर से तैयार की जा रही खाद इन जरुरतों को पूरा करने में मदद कर रही है.

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जैविक खेती बढ़ने के साथ बढ़ रही मांग (ETV Bharat)

नदी-नालों में गोबर जाने से रोकने की कोशिश

इस कारोबार का एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण से भी जुड़ा है. यदि डेयरी से निकलने वाले गोबर का उचित प्रबंधन नहीं हो तो उसे नदी और नालों में डालने की समस्या सामने आती है. इससे जलस्रोतों पर प्रदूषण का असर पड़ सकता है. गोबर को खाद और दूसरे उपयोगी उत्पादों में बदलने वाले ये छोटे उद्योग इस समस्या को कम करने में मदद कर रहे हैं. हालांकि कारोबारियों का कहना है कि इस काम के लिए उन्हें सरकार की ओर से विशेष सहायता नहीं मिल रही है. इसके बावजूद युवाओं की पहल से जहां गोबर का उपयोगी उत्पाद तैयार हो रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है.

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