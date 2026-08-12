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जबलपुर में फिर 22 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के दौरान बुजुर्ग ने तुड़वाई बैंक की FD

जबलपुर में निजी कंपनी के रिटायर्ड अधिकारी को डरा-धमकाकर सायबर जालसाजों ने कंगाल किया. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur digital arrest
जबलपुर में फिर डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग से 22 लाख ठगे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : शहर के सिविल लाइन इलाके में 75 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उनसे लगभग 22 लाख रुपए की ठगी की गई. आरोपियों ने पीड़ित बुजुर्ग को सीबीआई अधिकारी बनकर ठगा. जालसाजों ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी करने का आरोप लगाकर डराया.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होना बताया

जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले प्रकाश पॉल निजी कंपनी के रिटायर्ड अधिकारी हैं. उनके पास अलग-अलग 8 नंबरों से फोन आए. उनसे कहा गया "आप हितेश मेहता के मनी लॉन्ड्रिंग और कमलेश जरीवाला के ड्रग्स तस्करी के मामले में आरोपी हैं." प्रकाश पॉल के पास यह फोन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आया. उनसे यह कहा गया "इस बारे में वह किसी को भी जानकारी ना दें." प्रकाश पाल ने इस फोन की जानकारी किसी को नहीं दी, क्योंकि फोन पर जो शख्स बात कर रहा था वह खुद को सीबीआई अधिकारी बता रहा था.

एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा (ETV BHARAT)

एफडी तोड़कर जालसाजों को आरजीटीएस की

जालसाजों ने प्रकाश पॉल से कहा "यदि तुमने इस मामले की जानकारी किसी को भी दी तो समस्या में फंस जाओगे." इसके बाद प्रकाश पॉल को व्हाट्सएप पर सीबीआई के फर्जी नोटिस भेजे गए. इस कारण प्रकाश कॉल बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने 20 लाख की एफडी तोड़कर राशि आरटीजीएस की. इसके साथ ही कुछ राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की.

प्रकाश पॉल से कहा गया "वे किसी से भी इस मामले में कोई चर्चा ना करें और जैसे ही उनके ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में उन्हें निर्दोष साबित कर दिया जाएगा तो उनके डॉक्यूमेंट उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे और उनके सारी रकम भी उन्हें वापस लौटा दी जाएगी. लेकिन वह तब तक किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे."

Jabalpur digital arrest
जबलपुर पुलिस की सायबर सेल (ETV BHARAT)

ज्यादा समय बीता, राशि का रिकवर होना संभव नहीं

कुछ दिन बाद प्रकाश पॉल को शक हुआ कि उन्हें ठग लिया गया है, तब उन्होंने जबलपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई. एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है "प्रकाश पॉल से मिली जानकारी को बैंक को भेज दिया गया है. जिन खातों में ये राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसकी जानकारी ली जा रही है. राशि काफी पहले ट्रांजेक्शन हुई है. इसलिए रिकवरी होने की संभावना नहीं है लेकिन तकनीकी आधार पर जांच हो रही है और पुलिस जल्द ही इस मामले में अपनी जांच पूरी कर आरोपियों को पकड़ेगी."

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