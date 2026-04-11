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शादी का कार्ड डाउनलोड करते ही SI का मोबाइल हैक, बैंक खाते से Rs 5 लाख साफ

जबलपुर में सायबर जालसाजी के दो मामले. सब इंस्पेक्टर को भी मोटी चपत लगाई. एपीके फाइल ओपन करना पड़ा महंगा.

Jabalpur Si victim cyber fraud
शादी का कार्ड डाउनलोड करते ही सब इस्पेक्टर से 5 लाख की ठगी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 4:53 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : शहर में सायबर ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे. इस बार ठगों ने जबलपुर पुलिस के सब इंस्पेक्टर (SI) को निशाना बनाया. एसआई के बैंक अकाउंट से 4,98,000 साफ हो गए. उनके मोबाइल पर शादी का कार्ड आया था. शादी का कार्ड जैसे ही उन्होंने डाउनलोड किया तो मोबाइल हैक हो गया. एक सप्ताह बाद जब उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो पता चला कि खाते से सारी रकम साफ हो गई.

एपीके फाइल ओपन करते ही कई फाइलें खुली

जबलपुर के हनुमान ताल थाने में अगस्त सी रोहिणी शुक्ला को एपीके फाइल के जरिए ठगा गया. एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने बताया "सब इंस्पेक्टर के मोबाइल पर 30 मार्च को उनके एक परिचित गणेश पटेल के नंबर से एक शादी का कार्ड आया. यह शादी का कार्ड निमंत्रण के फॉर्मेट में था. जैसे ही रोहणी शुक्ला ने इसको डाउनलोड किया तो एक-एक करके कई फाइल मोबाइल में खुलना शुरू हो गईं. शुरुआत में उन्हें लगा कि मोबाइल में कोई समस्या आ गई है."

जबलपुर के एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता (ETV BHARAT)

पुलिस ने ठगी के 2 लाख रुपये होल्ड कराए

एसआई ने शुरुआत में इसे सामान्य समस्या मानकर छोड़ दिया लेकिन जब उन्होंने 6 अप्रैल को मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज देखा तो उनके होश उड़ गए. 4 से 5 अप्रैल के बीच उनके खाते से 4,98,000 दूसरे खातों में ट्रांसफर हुए थे. जैसे ही उन्हें लगा कि उनके साथ ठगी हो गई है वे तुरंत सक्रिय हुए और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई. एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने बताया "अब तक अलग-अलग खातों में ट्रांसफर हुए ₹200000 होल्ड करवा दिए गए हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है."

फ्रेंचाइजी पाने के लिए दस्तावेज सबमिट किए

साइबर फ्रॉड के एक दूसरे मामले में विजयनगर के अनय तिवारी के पास नीतिश पाठक नाम के युवक का फोन आया. नीतिश पाठक ने खुद को पिज़्ज़ा कंपनी का रिलेशन मैनेजर बताया. उसने बताया कि वह एक मशहूर पिज़्ज़ा कंपनी की फ्रेंचाइजी उन्हें दिलवा देगा. अनय तिवारी इसके लिए तैयार हो गए. नीतिश पाठक ने अनय तिवारी से फ्रेंचाइजी के लिए जरूरी कुछ कागजात की मांग की. इनमें उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईटी रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और जिस साइट पर पिज़्ज़ा की दुकान खोली जाएगी, का वीडियो मांगा. इसे बाकायदा वेबसाइट पर डाउनलोड करवाया.

पिज्जा की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी

अनय तिवारी को वेबसाइट के जरिए यह अनुभव हो रहा था कि सब कुछ कंपनी के माध्यम से ही हो रहा है. इसके बाद नीतिश पाठक ने अनय तिवारी से 2,65,000 एक खाते में जमा करने के लिए कहा. अनय ने ये राशि जमा कर दी. रकम जमा करने के बाद वेबसाइट पर आगे की जानकारी नहीं मिली तो अनय को शक हुआ. बाद में पता चला कि ये वेबसाइट तो फर्जी है. इसकी शिकायत जबलपुर के विजयनगर थाने में की गई है. एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने बताया "इस मामले में भी जांच की जा रही है."

डॉक्टर से निवेश के नाम पर 3 करोड़ ठगे

जबलपुर में 4 अप्रैल को इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी. उन्हें एक वेबसाइट के जरिए निवेश करने के लिए कहा गया था, जिस पर 500 प्रतिशत का फायदा हो रहा था. डॉक्टर इस पर निवेश करते चले गए लेकिन जब उन्होंने पैसा निकाला तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला. इस मामले में जब तहकीकात की गई तो पता लगा कि उनका पैसा 4000 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर हुआ है.

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