4 रुपए रिफंड के चक्कर में गंवाए 98 हजार, कस्टमर केयर वाली ठगी का अजीबोगरीब मामला
महिला ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा था बैग, डिलीवरी बॉय ने लिए थे चार रुपए एक्सट्रा, रिफंड पाने के चक्कर में साइबर ठगी का शिकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 11:58 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर से ऑनलाइन ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां ऑनलाइन शॉपिंग के बाद एक महिला को 4रु रिफंड लेने के चक्कर में 98 हजार रु गंवाने पड़ गए. महिला के साथ ये धोखा कस्टमर केयर के नंबर की वजह से हुआ. मामला जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र का है, जहां महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैग खरीदे थे, ऐसे हुई ठगी
अधारताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि अधारताल थाना क्षेत्र की बोर्ड कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय सविता ने एक ई-कॉमर्स कंपनी से ऑनलाइन बैग ऑर्डर किया था. डिलीवरी बॉय ने बैग की कीमत 526 रु के बजाय 530 रु ले ली. इसके बाद महिला ने डिलीवरी बॉय से 4 रुपए वापस मांगे लेकिन उसने कहा कि यदि आपको वापस ही चाहिए तो ऑनलाइन ही वापस होंगे.
4 रुपए रिफंड का चक्कर, 98 हजार डेबिट
इसके बाद महिला ने गूगल से संबंधित कंपनी का हेल्पलाइन नंबर निकाला और उस पर शिकायत की. कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने अतिरिक्त चार रुपये रिफंड करने का भरोसा दिया. महिला को लगा कि उसके चार रुपए उसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बातचीत के दौरान ही ठग महिला के बैंक खाते से 98 हजार रुपए ट्रांसफर कर लेगा. जब महिला ने अकाउंट देखा तो होश उड़ गए, 4 रुपए रिफंट के चक्कर में 98 हजार डेबिट हो चुके थे. इसके बाद आनन-फानन में महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.
जबलपुर में बढ़ रहे साइबर अपराध
जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र में ही दुर्गा प्रसाद नामक व्यक्ति ने भी शिकायत की कि उनके मोबाइल को हैक कर जालसाजों ने दो बैंक खातों से करीब 1 लाख 7 हजार रु निकाल लिए. पीड़ित पनागर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक हैं और अधारताल के बजनामंदिर क्षेत्र के पास रहते हैं. इसी प्रकार माढ़ोताल थाना क्षेत्र में ऐसी तीन ठगी की वारदात हुईं. आशीष भट्ट के खाते से जालसाजों ने 50 हजार, करमैता निवासी राहुल दुबे के खाते से 70 हजार और ग्रीन सिटी निवासी आकाश कुमार का मोबाइल हैक कर खाते से 30 हजार रु ऑनलाइन ठग लिए गए.
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हेल्पलाइन नंबर खोजते समय रहें सतर्क
साइबर ठगी की इन घटनाओं से स्पष्ट है कि इंटरनेट पर मिले फर्जी कस्टमर केयर नंबर लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने कहा, '' ऑनलाइन खरीदारी में अतिरिक्त भुगतान या रिफंड की समस्या होने पर संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही संपर्क करना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंकिंग जानकारी साझा करने, संदिग्ध लिंक खोलने या मोबाइल में अनजान ऐप इंस्टॉल करने से बचना जरूरी है. ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए.''