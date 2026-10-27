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4 रुपए रिफंड के चक्कर में गंवाए 98 हजार, कस्टमर केयर वाली ठगी का अजीबोगरीब मामला

4 रुपए रिफंट का चक्कर, 98 हजार डेबिट ( Etv Bharat Graphics )

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर से ऑनलाइन ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां ऑनलाइन शॉपिंग के बाद एक महिला को 4रु रिफंड लेने के चक्कर में 98 हजार रु गंवाने पड़ गए. महिला के साथ ये धोखा कस्टमर केयर के नंबर की वजह से हुआ. मामला जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र का है, जहां महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

ग्राफिक्स में जानें पूरा घटनाक्रम और ठगी से बचने का तरीका (Etv Bharat Graphics) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैग खरीदे थे, ऐसे हुई ठगी अधारताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि अधारताल थाना क्षेत्र की बोर्ड कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय सविता ने एक ई-कॉमर्स कंपनी से ऑनलाइन बैग ऑर्डर किया था. डिलीवरी बॉय ने बैग की कीमत 526 रु के बजाय 530 रु ले ली. इसके बाद महिला ने डिलीवरी बॉय से 4 रुपए वापस मांगे लेकिन उसने कहा कि यदि आपको वापस ही चाहिए तो ऑनलाइन ही वापस होंगे.