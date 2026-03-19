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साइबर फ्रॉड के 2 आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार, जबलपुर में की थी 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी

जबलपुर निवासी एक महिला को शेयर बाजार में निवेश कर प्रतिदिन 5 प्रतिशत रिटर्न और दीर्घकालिक निवेश पर 500 प्रतिशत तक रिटर्न देने का वाद किया था. इसके अलावा अल्पकालिक पूंजी लाभ और दीर्घकालिक पूंजी लाभ दोनों में निवेश कराने का लालच दिया. शेयरों और सस्ते दर पर बल्क ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा दिलाने का वादा कर महिला के साथ 2 करोड़ 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी.

जबलपुर: शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबलपुर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों को पकड़ा. दोनों आरोपी हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किए गए हैं. जिसमें एक आरोपी पानीपत और दूसरा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का रहने वाला है. इस मामले में पूर्व में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

जबलपुर में महिला से की थी 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी (ETV Bharat)

हरियाणा के पानीपत से आरोपियों को दबोचा

जबलपुर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश कर 2 आरोपियों को पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार किया गया. जिनके नाम कमल कुमार और राज हैं. जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनी बनाकर ज्वाइंट रूप से कई करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे. इन खातों के जरिए साइबर फ्रॉड की रकम दूसरे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की जाती थी. प्रकरण से संबंधित एक खाते में धोखाधड़ी की राशि में से 20 लाख रुपये ट्रांसफर करवाकर उन्होंने आगे भेजी थी.

फर्जी कंपनी बनाकर खुलवाते थे करंट अकाउंट

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "2 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी हुई थी. इस मामले में हरियाणा के पानीपत से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके नाम कमल कुमार और राज है. आरोपियों ने ज्वाइंट रूप से एक करंट अकाउंट खुलवा रखे थे. इसमें एक नामी कंपनी का कॉरपोरेट अकाउंट भी जुड़ा था. जिसमें साइबर ठगी का पैसा आता था. फरियादी के खाते से 20 लाख इनके खाते में गए थे."

आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा को नागपुर से लाया गया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि "इन दोनों के अलावा आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा को नागपुर केंद्रीय जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जबलपुर लाया गया है. वह पहले से नागपुर और मुंबई के साइबर फ्रॉड मामलों में आरोपी है. इसके पहले पकड़े गए आरोपी रोहित भगोरिया और तरुण की निशानदेही पर इन लोगों की संलिप्तता सामने आई थी."