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जबलपुर की सड़क पर क्रोकोडाइल का नाइट ऑउट, मचल-मचल कर सड़क पर चलता दिखा

जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की सड़क पर टहलते दिखा 8 फीट लंबा मगरमच्छ, शिकार की तलाश में परियट नदी से आया बाहर.

JABALPUR CROCODILE ROAD WALKING
सड़क पर टहलते दिखा 8 फीट लंबा मगरमच्छ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के नाइट शिफ्ट के कर्मचारी उस समय दहशत में आ गए, जब उन्होंने सड़क पर एक भारी भरकम मगरमच्छ को टहलते हुए देखा. यह पहला मौका नहीं है, जब ऑर्डनेंस फैक्ट्री के आसपास मगरमच्छ नजर आया है. बीते दिनों फैक्ट्री के गार्डन में भी इसी तरह का एक बड़ा मगरमच्छ आ गया था. इस क्षेत्र में एक नदी है जिसमें मगरमच्छों का प्राकृतिक निवास है. यहीं से निकलकर मगरमच्छ कभी-कभी फैक्ट्री एरिया में आ जाते हैं.

सड़क पर टहलते दिखा 8 फीट लंबा मगरमच्छ

जबलपुर से कुंडम जाने वाला रास्ता ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में फैक्ट्री के इलाके से होकर गुजरता है. यह रास्ता फैक्ट्री कर्मचारी के अलावा आम लोगों के लिए भी खुला रहता है. इसी रास्ते से फैक्ट्री कर्मचारी जाते आते हैं. कल रात नाइट शिफ्ट के कर्मचारी जब जा रहे थे, तो उन्होंने सड़क पर एक भारी भरकम 8 फीट लंबे मगरमच्छ को सड़क पर टहलते हुए देखा. एक अधिकारी ने हिम्मत करके इसका वीडियो भी बनाया. बाद में मगरमच्छ को रेस्क्यू करने की कोशिश भी की गई.

परियट नदी से शिकार की तलाश में सड़क पर आया मगरमच्छ (ETV Bharat)

परियट नदी में रहते हैं सैकड़ों मगरमच्छ

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ठीक पीछे परियट नाम की एक नदी है. इस नदी में सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ रहते हैं. यह मगरमच्छों का प्राकृतिक निवास माना जाता है. लंबे समय से परियट नदी को मगरमच्छों के लिए संरक्षित करने की मांग भी इस क्षेत्र में उठाई जा रही है. वन विभाग ने कुछ स्थान पर लोहे की जाली भी लगाई है, लेकिन इसके बाद भी मगरमच्छ इस जाल से निकलकर नदी के दोनों तरफ आ जाते हैं.

शिकार की तलाश में नदी के बाहर आते हैं मगरमच्छ

वन्य प्राणी विशेषज्ञ और देंदु का कहना है कि "परियट नदी में मगरमच्छों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है. इसलिए अब मगरमच्छ शिकार की तलाश में नदी के बाहर भी निकल जाते हैं. ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया के आसपास बहुत लंबे-चौड़े इलाके में जंगल है और इंसानी आवाजाही कम रहती है. इसलिए यहां पर मगरमच्छ बेखौफ होकर घूमते रहते हैं. समस्या केवल दूसरी तरफ है, जहां इंसानी बस्तियां हैं और खेत हैं. यहां पर मगरमच्छ खेतों में बैठ जाते हैं और किसानों को नजर नहीं आते. ऐसी स्थिति में दहशत का माहौल बना रहता है.

फैक्ट्री आने-जाने वाले कर्मचारियों में दहशत

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आसपास का जंगल कई जानवरों का प्राकृतिक निवास बन गया है. यह पूरा क्षेत्र 24 घंटे निगरानी में रहता है और यहां आदमी या पालतु जानवर नहीं आ-जा सकते हैं. इसलिए यहां जंगली जानवरों ने अपना निवास बना लिया है. इस क्षेत्र में खरगोश, हिरण, सियार, अजगर, सांप, मगरमच्छ और तेंदूए रहते हैं. अभी तक इनके इंसानी टकराव की कोई खबर नहीं है. लेकिन फैक्ट्री जाने आने वाले कर्मचारी हमेशा दहशत में रहते हैं.

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