जबलपुर में खेत में पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग ने नहीं सुनी तो दंपति ने खुद पकड़कर सौंपा
जबलपुर में परियट नदी से लगे खेत में पहुंचा मगरमच्छ. शिकायत के बावजूद वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:32 PM IST
जबलपुर: वन विभाग की अनदेखी से परेशान एक महिला के परिवार ने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान रह गया. आरोप है कि खेत में बार-बार मगरमच्छ दिखाई देने की शिकायत करने के बावजूद वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद महिला ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुद ही उसे पकड़ने का इंतजाम कर लिया. शनिवार को मछली पकड़ने के जाल में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ फंसा तो परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद महिला उसे लेकर वन विभाग के कार्यालय पहुंच गई.
परियट नदी से लगे खेत में पहुंचा मगरमच्छ
जबलपुर के घाना गांव की रहने वाली गीता यादव खेत में काम करती थी तभी अक्सर एक मगरमच्छ रोज पहुंच जाता था. खेत के पास से परियट नदी बहती है और मगरमच्छ की आवाजाही के कारण परिवार के साथ आसपास के ग्रामीणों में भी डर का माहौल था. गीता और उनके पति ने कई बार वन विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा मगरमच्छ
दंपति का आरोप है कि वन विभाग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने की योजना बनाई. इसके लिए परियट नदी में मछली पकड़ने वाला जाल लगाया गया. शनिवार को इसी जाल में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ फंस गया. इसके बाद लखपत सिंह ने जाल से मगरमच्छ को निकाला और उसके मुंह पर रस्सी बांधी. इसके बाद पत्नी गीता यादव के साथ उसे लेकर वन विभाग कार्यालय पहुंच गए.
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मगरमच्छ लेकर पहुंचे वन विभाग के कार्यालय
गीता यादव अपने पति के साथ वन विभाग के कार्यालय पहुंची. महिला को मगरमच्छ के साथ कार्यालय पहुंचा देखकर वनकर्मी भी हैरान रह गए. यहां उन्होंने मगरमच्छ को बीट गार्ड आलोक कोरी के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को लालपुल के पास परियट नदी में उसे सुरक्षित छोड़ दिया.
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गांव में मगरमच्छों की आवाजाही से ग्रामीण परेशान
वन विभाग के बीट प्रभारी लखन कोरी ने बताया, "परियद नदीं में बहुत सारे मगरमच्छ हैं और बरसात के सीजन में इन्होंने बच्चे दिए थे जो बड़े हो गए हैं. यही बच्चे आसपास के खेतों में पहुंच जाते हैं. गीता यादव के द्वारा लाए गए मगरमच्छ के बच्चे को भी उन्होंने परियट नदी में सुरक्षित स्थल पर छोड़ दिया है.
ग्रामीणों का कहना है कि नदी के नजदीक खेत होने के कारण लोगों को लगातार मगरमच्छों से खतरा बना रहता है. उनका कहना है कि बार-बार सूचना देने के बाद भी वन विभाग ने समय रहते कार्रवाई नहीं करता है.