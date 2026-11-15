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जबलपुर में खेत में पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग ने नहीं सुनी तो दंपति ने खुद पकड़कर सौंपा

परियट नदी से लगे खेत में पहुंचा मगरमच्छ ( ETV Bharat )

जबलपुर: वन विभाग की अनदेखी से परेशान एक महिला के परिवार ने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई हैरान रह गया. आरोप है कि खेत में बार-बार मगरमच्छ दिखाई देने की शिकायत करने के बावजूद वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद महिला ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुद ही उसे पकड़ने का इंतजाम कर लिया. शनिवार को मछली पकड़ने के जाल में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ फंसा तो परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद महिला उसे लेकर वन विभाग के कार्यालय पहुंच गई.