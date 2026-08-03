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गुंडों ने महिला को पहले चैलेंज दिया, फिर किया बेटी का अपहरण, छोटी बेटी भी दहशत में

जबलपुर में महिला ने गुंडों द्वारा धमकी और छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से की. नहीं हुई सुनवाई. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur girl kidnapped
गुंडों ने महिला को चैलेंज देकर घर में घुस किया बेटी का अपहरण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : जबलपुर में गुंडे बेलगाम हैं और पुलिस लापरवाह. अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिला को दो बदमाशों ने धमकी दी कि उसके सामने से ही उसकी बेटी को उठाकर ले जाएंगे. जब पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की. पूरा परिवार दहशत में जी रहा था. इसी बीच गुंडे युवती को उसके घर से उठाकर ले गए.

महिला की छोटी बेटी भी गुंडों से परेशान है. छोटी बेटी ने दहशत में स्कूल जाना तक छोड़ दिया है. गुडों की दहशत के बीच जी रही मां-बेटी थाने का चक्कर लगा रही हैं. अब तक आरोपियों की तलाश तक शुरू नहीं की गई.

पीड़ित महिला व छोटी बेटी ने सुनाई व्यथा

शहर के रामपुर इलाके में ये परिवार रहता है. परिवार में माता-पिता के साथ दो लड़कियां रहती हैं. पिता पैरालिसिस की वजह से घर पर ही रहते हैं और उनकी मां प्राइवेट जॉब करती हैं. पीड़ित मां अपनी छोटी बेटी के साथ जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. महिला ने एडिशनल एसपी को सारी व्यथा सुनाई. महिला ने बताया "विकास केवट और अर्जुन पासी नाम के गुंडों की वजह से उनका जीना हराम हो गया है. इन दोनों ने रामपुर इलाके में रहने के दौरान उन्हें बहुत परेशान किया. दोनों ही बदमाश धमकी देते थे कि वह बड़ी लड़की को उठाकर ले जाएंगे."

एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा (ETV BHARAT)

गुंडों से परेशान होकर अपना मकान छोड़ा

गुंडों की धमकी से परेशान परिवार ने रामपुर में खुद का मकान होने के बावजूद छोड़ दिया और भी दूसरी जगह छुपकर किराए से रहने लगे. पीड़ित परिवार ने इस बात की जानकारी जबलपुर के रामपुर थाने में दी थी लेकिन पुलिस ने गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. दूसरी जगह मकान लेने के बावजूद गुंडों ने यहां पर भी परिवार का पता लगा लिया और दो दिन पहले घर की बड़ी लड़की को उठाकर ले गए. पीड़ित मां का कहना है "गुंडे बड़ी बेटी को उठाकर ले गए हैं और छोटी बेटी को भी धमकी दी है कि उसे भी उठा लेंगे. इसलिए वह एक साल से स्कूल नहीं जा रही है."

एडिशनल एसपी ने दो थानों को दिए निर्देश

पीड़ित मां का कहना है "2 दिन से बड़ी बेटी लापता है. पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है." महिला की छोटी बेटी का कहना है "बदमाश विकास केवट और अर्जुन पासी सड़क चलते उसे परेशान करते थे. कभी हाथ पकड़ लेते थे, कभी गंदी गालियां देते थे. वह बहुत परेशान है." इस मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है "पीड़ित महिला की शिकायत पर उन्होंने रामपुर पुलिस और गोरखपुर पुलिस को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द लड़की को खोजें और परिवार की सुरक्षा तय करें.ठ

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