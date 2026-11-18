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जबलपुर में गाय की मौत के बाद दहशत, अस्पताल पहुंचे ग्रामीण, एंटी रैबीज इंजेक्शन के लिए लाइन

गाय की मौत के बाद एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने की होड़ ( ETV BHARAT )

जबलपुर : चरगवां क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर में एक के बाद एक 49 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे. सभी को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने की जल्दी थी. जब डॉक्टर ने जानकारी लेनी चाही कि डॉगी ने कहां और कब काटा तो ग्रामीणों के जवाब सुनकर मेडिकल स्टाफ हैरान रह गया. लोगों ने बताया कि उन्हें किसी कुत्ते नहीं काटा बल्कि एक गाय की मौत हो गई है और वह पागल थी.

ग्रामीणों ने डॉक्टर से आशंका जताई कि गाय को किसी पागल कुत्ते ने काटा था, जिससे वह भी पागल हो गई. जो गाय मरी, उसका दूध और मठा उन्होंने लिया है. इसलिए वे लोग कहीं पागल न हो जाएं.