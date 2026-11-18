जबलपुर में गाय की मौत के बाद दहशत, अस्पताल पहुंचे ग्रामीण, एंटी रैबीज इंजेक्शन के लिए लाइन
क्या डॉग बाइट की शिकार गाय का दूध पीने से रैबीज संक्रमण हो सकता है? क्या कहते हैं विशेषज्ञ, जानिए. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:31 PM IST
जबलपुर : चरगवां क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर में एक के बाद एक 49 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे. सभी को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने की जल्दी थी. जब डॉक्टर ने जानकारी लेनी चाही कि डॉगी ने कहां और कब काटा तो ग्रामीणों के जवाब सुनकर मेडिकल स्टाफ हैरान रह गया. लोगों ने बताया कि उन्हें किसी कुत्ते नहीं काटा बल्कि एक गाय की मौत हो गई है और वह पागल थी.
ग्रामीणों ने डॉक्टर से आशंका जताई कि गाय को किसी पागल कुत्ते ने काटा था, जिससे वह भी पागल हो गई. जो गाय मरी, उसका दूध और मठा उन्होंने लिया है. इसलिए वे लोग कहीं पागल न हो जाएं.
गाय को किसने काटा, कुछ भी साफ नहीं
अहमदपुर गांव के ही पटेल मोहल्ला में रहने वाले नकुल पटेल के घर में एक पालतू गाय थी. गाय रोज तीन से पांच लीटर तक दूध देती थी और जंगल में चरने जाती थी. दो दिन पहले गाय जंगल से जब लौट कर आई तो उसका व्यवहार बदल गया. उन्होंने तुरंत गांव के ही वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बताया "उसे किसी जानवर ने काटा है. हालांकि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी. एक दिन तक वह तड़पती रही और दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई."
मठा का वितरण पूरे मोहल्ले में हुआ था
गाय पालने वाले नकुल पटेल ने बताया "इसके बाद गांव में चर्चा शुरू हुई कि आखिर गाय को हुआ क्या था. तब अंदाजा लगाया गया कि ऐसा लगता है कि गाय को किसी जंगली जानवर या कुत्ते ने काटा था. इसी वजह से वह पागल हो गई. अब उन लोगों को डर सताने लगा, जिन्होंने भी उसे गाय का दूध या मठे का इस्तेमाल किया, उनके साथ भी अनहोनी हो सकती है." नकुल पटेल दूध भी बेचते हैं और मठा फ्री में बांटते हैं. सबसे पहले नकुल पटेल ही डर का शिकार हुए और उन्होंने अपने घर के पूरे सदस्यों को रैबीज के इंजेक्शन लगवाए.
गांव के 49 लोग लगवा चुके हैं एंटी रैबीज इंजेक्शन
चरगवां की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉ. इंदु राजपूत ने बताया "इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यदि जानवर को रैबीज हुआ है तो उसके दूध या मठे से किसी को रैबीज हो सकता है. लेकिन उनके वरिष्ठ डॉक्टरों ने सलाह दी की यदि किसी को शक है तो आप इंजेक्शन लगा दीजिए. इसके बाद ही गांव के अब तक 49 लोग रैबीज का टीका ले चुके हैं और इन्हें तीन डोज लगेंगी."
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बीमार गाय का दूध नुकसान कर सकता है
डॉ. इंदु राजपूत का कहना है "यह स्पष्ट नहीं है कि गाय को क्या हुआ था, लेकिन गाय बीमार थी. यह बात तय थी. इसलिए बीमार गाय का दूध दूषित हो सकता है और इसका इस्तेमाल करने से बीमारी भी हो सकती है. इसलिए उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि यदि कोई जानवर बीमार हो तो उसका दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए."
गौपालक नकुल पटेल का कहना है "हो सकता है किसी सांप ने काटा हो, क्योंकि यदि कुत्ता काटता तो इतनी जल्दी वह मरती नहीं. गाय को एक खाली खेत में जेसीबी से गड्ढा करवा के दफन कर दिया गया है. पूरे गांव में दहशत बनी हुई है."