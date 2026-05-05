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क्रूज हादसे पर जबलपुर कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 2 दिन के अंदर जिम्मेदार लोगों पर FIR के निर्देश

जबलपुर में बरगी बांध में क्रूज दुर्घटना को 5 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी के भी खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. राज्य सरकार की टीम इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस बीच में जबलपुर जिले के प्रथम श्रेणी सत्र न्यायाधीश डीपी सूत्रकर ने जबलपुर बरगी थाने के प्रभारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नाव चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

जबलपुर: बीते 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी बांध में चलने वाला मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का क्रूज पानी में डूब गया था. इस घटना में 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब तक किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. यहां तक की इस घटना की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है. इसलिए जबलपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बरगी थाना प्रभारी को 2 दिनों में एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया है.

क्रूज हादसे के जिम्मेदार लोगों पर 2 दिन के अंदर FIR के निर्देश (ETV Bharat)

2 दिन के अंदर कोर्ट ने एफआईआर कर मांगी सूचना

बरगी थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र का विषय है, "प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर इस न्यायालय को सूचित करने बाबत' जिसमें लिखा या है कि "उपराक्त विषयांतर्गत लेख है कि जबलपुर जिले में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि दिनांक 30.04.2026 को समय लगभग 5:30 बजे से 6:30 बजे के मध्य क्रूज चालक द्वारा क्रूज को उपेक्षा पूर्वक चलाया गया, जिस कारण क्रूज डूबने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई.

क्रूज चालक स्वयं क्रूज की गतिविधियों से परिचित होकर क्रूज में बैठे व्यक्तियों को डूबता हुआ छोड़कर सकुशल बच निकला. उसके द्वारा उन्हें बचाने हेतु कोई प्रयास न किया जाना धारा 106 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 110 आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न को दर्शाता है. उक्त मामले में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और अन्वेषण नहीं किया गया, तो भविष्य में क्रूज संचालन या नाव संचालित करने वाला व्यक्ति कोई अनहोनी होने पर अन्य व्यक्तियों को डूबता हुआ छोड़ेगा और इस कार्य की पुनरावृत्ति होगी.

उपरोक्त प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु न्यायालय घटना के समय क्रूज पर मौजूद चालक तथा अन्य सदस्यों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का आदेश स्वतः संज्ञान लेकर देता है. यह न्यायालय क्रूज में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने वालों की सराहना करता है. आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर इस न्यायालय को 02 दिवस में सूचित करें और अन्वेषण करें."