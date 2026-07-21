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बाबा महाकाल को भक्त ने चढ़ाया अनोखा भोग, सबसे महंगे जापान के मियाजाकी आम किए अर्पित

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्त ने चढ़ाया बाबा को अनोखा भोग, लाखों की कीमत का जापान का आम किया अर्पित,बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद.

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बाबा महाकाल को भक्त ने चढ़ाया अनोखा भोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:37 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 9:04 PM IST

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उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. सभी अपनी आस्था अलग-अलग तरीके से जाहिर करते हैं. कोई बाबा को फल-फूल तो कई सोने-चांदी के आभूषण तो कोई नकदी चढ़ाता है, लेकिन मंगलवार को बाबा महाकाल के दरबार में जबलपुर के एक दंपति ने लाखों कीमत के कीमती आम बाबा महाकाल को अर्पित किए, जो चर्चा का विषय बन गया. दंपति ने पहले भी बाबा को महंगा भोग अर्पित कर चुका है.

भक्त ने चढ़ाए 8 लाख कीमत के आम

जबलपुर से उज्जैन पहुंचे बाबा महाकाल के भक्त संकल्प सिंह परिहार ने बताया कि "वे विश्व की कई प्रजातियों के हाइब्रिड आम की खेती करते हैं. मंगलवार को वह पत्नी रानी सिंह के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली महंगी प्रजाति के तीन किलो के लगभग 8 उच्च क्वालिटी के आम बाबा महाकाल को अर्पित किए. जिनकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 8 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है." बाबा के दरबार में इन आमों की खासियत जानने के लिए होड़ मची हुई थी.

सबसे महंगे जापान के मियाजाकी आम किए अर्पित (ETV Bharat)

जबलपुर में हाइब्रिड फॉर्म

वहीं जानकारी देते हुए रानी सिंह परिहार ने बताया कि "बाबा महाकाल को अर्पित किए गए आमों में जापान का प्रसिद्ध मियाजाकी आम है. यह जापान में मियाजाकी प्रान्त की विशेष प्रजाति है. जिसका नाम ताइयो-नो-टोमोगो है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 लाख 70 हजार है. साथ आस्टेलिया मेंगो आर 2 -ई 2 बाबा को अर्पित किए हैं. इनका जबलपुर में बाबा महाकाल के नाम से 12 एकड़ में महाकाल हाइब्रिड फॉर्म है, जो बाबा महाकाल की कृपा से सफलता अर्जित कर रहा है. 2014 से फॉर्म हाउस की पहली फसल सबसे पहले बाबा महाकाल को अर्पित करते आ रहे हैं."

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दंपति भक्त ने आम किए बाबा को अर्पित (ETV Bharat)

वहीं गौरव पुजारी ने बताया कि "बाबा महाकाल के भक्त देश-विदेश आते हैं व अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा महाकाल को भेंट अर्पित करते हैं. आज एक भक्त में लाखों रुपए कीमत के आम बाबा को अर्पित किया."

Last Updated : July 21, 2026 at 9:04 PM IST

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