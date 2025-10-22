ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम के लुटेरों से परेशान कंटेंट क्रिएटर, ब्लैकमेलर को दिए 50 लाख रुपए

अजीम का यह आइडिया काम कर रहा है. अजीम अहमद ने वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से 16 लोगों को काम दिया हुआ है. जो अजीम को कंटेंट बना कर देते हैं. इसी कंटेंट को अजीम इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट करते हैं, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले अजीम अहमद ने जबलपुर के साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई है. जिसमें उनका कहना है कि "उनका इंस्टाग्राम का एक अकाउंट जिसमें लगभग 2 मिलियन फॉलोअर हैं और यह जबलपुर का सबसे बड़ा इंस्टाग्राम आईडी है. उसमें एक फर्जी आईडी से स्ट्राइक कर दी गई है.

जबलपुर के मखेरा के पास राजुल ड्रीम सिटी में रहने वाले अजीम अहमद ने 2017 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री की थी. इसके बाद से अजीम अहमद एक डिजिटल क्रिएटर बन गए. उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग शुरू की. आज उनके पास में लगभग 19 इंस्टाग्राम अकाउंट है और उनका दावा है कि उनके इन 19 अकाउंट में 64 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं. इन्होंने अपनी कंपनी बनाई हुई है. जिसके माध्यम से वे बड़े ब्रांड के प्रमोशन करते हैं.

जबलपुर: इंस्टाग्राम पर एक लुटेरी गैंग काम कर रही है, जो इंस्टाग्राम के अच्छे फॉलोवर वाले ग्रुप में स्ट्राइक करती है और उन्हें बंद करवाने की कोशिश करती है. इतना ही नहीं स्ट्राइक वापस लेने के लिए पैसों की मांग की जाती है. यह हम नहीं बल्कि जबलपुर के अजीम अहमद नाम के एक डिजिटल मार्केटिंग करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कहना है. सॉफ्टेवेयर इंजीनियर अजीम अहमद ने जबलपुर साइबर में मामले की शिकायत की है. साइबर पुलिस को बताया उससे 50 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूले गए हैं.

कॉपीराइट का लगाया आरोप

स्ट्राइक देने वाले का कहना है कि अजीम अहमद ने उनके फोटो इस्तेमाल किए हैं, स्ट्राइक की जानकारी जैसे ही अजीम अहमद को लगी तो उनके पास एक फोन आया. जिसमें उनसे पैसों की मांग की गई. पैसे मिलने पर स्ट्राइक वापस लेने की बात कही गई. अजीम ने शुरुआत में कुछ पैसे डाले, लेकिन उसने स्ट्राइक वापस नहीं ली."

अकाउंट चालू कराने देने पड़ते हैं पैसे

अजीम अहमद ने बताया कि "यह पहला मौका नहीं था, जब उससे स्ट्राइक हटाने के लिए पैसे मांगे गए हों. इसके पहले भी में स्ट्राइक हटाने के लिए लोगों को पैसे देते रहे हैं. उनका आरोप है कि बिहार और मुंबई में बैठे कुछ लोग इंस्टाग्राम के लुटेरे बन गए हैं. यह लोग ऐसे अकाउंट को टारगेट करते हैं, उन पर फर्जी स्ट्राइक मारते हैं. 4 से ज्यादा स्ट्राइक होने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर देता है. अजीम अहमद ने बताया अकाउंट जैसे ही बंद होता है, तो अकाउंट को चालू करने में इंस्टाग्राम 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगा देता है. ऐसी स्थिति में व्यापार करने वाले लोगों का नुकसान होता है, इसलिए लोग स्ट्राइक हटाने के लिए ऐसे ब्लैकमेलर को पैसे देते हैं."

15 लाख रुपए ब्लैकमेलर को दे चुके

सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कहना है कि अब तक इसी तरह के ब्लैकमेलर को 15 लाख रुपया दे चुके हैं, लेकिन यह समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. इसके बाद जो बात उन्होंने बताई वह और चौंकाने वाली है. उन्होंने बताया कि यदि जैसे किसी का इंस्टाग्राम आईडी बंद हो जाए तो उसे दोबारा चालू करवाने में भारत में एक गैंग काम करती है, जो आपसे एक बार आईडी चालू करवाने के 5 लाख रुपया तक मांगती है. जैसे ही इन्हें पैसा दिया जाता है, तो अमेरिका में इंस्टाग्राम के हेड ऑफिस मैं बैठे अधिकारी अकाउंट तुरंत शुरू कर देते हैं. इस तरह वे कई लोगों को पैसे दे चुके हैं और अपने अकाउंट चालू करवा चुके हैं.

उन्होंने बताया कि उनका अब तक ब्लैकमेलर और अकाउंट चालू करवाने में 50 लाख से ज्यादा का खर्च हो गया है. अब नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए उन्होंने अब साइबर पुलिस की मदद ली है. मामले में साइबर पुलिस के अधिकारी नीरज नेगी ने बताया कि "उनके पास शिकायत आई है और वह जल्द से जल्द इन ब्लैकमेलर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे.