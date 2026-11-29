मध्य प्रदेश CCF के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, अवमानना याचिका पर जस्टिस सख्त
7 साल बाद भी ग्रेच्युटी राशि नहीं मिलने का मामला, अवमानना याचिका पर सीसीएफ ने पेश नहीं किया जवाब. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:31 PM IST
जबलपुर: अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बावजूद चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट की तरफ से हाईकोर्ट में कोई जवाब पेश नहीं किया गया. इसके साथ ही उनकी तरफ से पैरवी के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट जस्टिस दीपक खोत ने शनिवार को सीसीएफ के खिलाफ 2 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है.
7 साल बाद भी ग्रेच्युटी राशि नहीं मिलने का मामला
जबलपुर निवासी सौरभ रैकवार की नानी वन विभाग में कार्यरत थीं. सेवाकाल के दौरान 28 जून 2017 को मृत्यु हो गई थी. मां की मृत्यु हो जाने के कारण वह नानी पर आश्ररित था. सर्विस रिकॉर्ड में सौरभ रैकवार का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज था. नानी की मौत के 7 साल गुजर जाने के बाद भी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किये जाने तथा पारिवारिक पेंशन, जीपीएफ सहित अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और इसे लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था.
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हुआ भुगतान
हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2026 को सौरभ रैकवार की याचिका का निराकरण करते हुए वन विभाग को पारिवारिक पेंशन, जीपीएफ सहित अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किये थे. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता 15 दिनों में आवेदन पेश करें और संबंधित प्राधिकारी 45 दिनों में अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए सभी लाभ प्रदान करें. इसके बावजूद आज दिनांक तक उन्हें वन विभाग की ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद पीड़ित सौरभ रैकवार की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई.
पीड़ित ने दायर की अवमानना याचिका
सौरभ रैकवार की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर उसने निर्धारित समय-सीमा में सीसीएफ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था. जिसका अप्रैल 2026 से लेकर आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया. इस कारण यह याचिका दायर की गई थी.
सीसीएफ के खिलाफ 2 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी
अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस दीपक खोत ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा था. शनिवार को हुई सुनवाई में एकलपीठ ने पाया कि नोटिस तलब होने के बावजूद भी सीसीएफ की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और उनकी तरफ से पैरवी के लिए भी कोई उपस्थित नहीं हुआ. इस बात को एकलपीठ ने गंभीरता से लेते हुए सीसीएफ के खिलाफ 2 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट अनुराग कुमार सिंह ने पैरवी की.