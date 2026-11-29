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मध्य प्रदेश CCF के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, अवमानना याचिका पर जस्टिस सख्त

मध्य प्रदेश CCF के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट ( ETV Bharat )

जबलपुर: अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बावजूद चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट की तरफ से हाईकोर्ट में कोई जवाब पेश नहीं किया गया. इसके साथ ही उनकी तरफ से पैरवी के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट जस्टिस दीपक खोत ने शनिवार को सीसीएफ के खिलाफ 2 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है.