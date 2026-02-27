ETV Bharat / state

हथियार तस्करी का नेटवर्क यूपी के बांदा से डायरेक्ट जबलपुर, गिरफ्त में दरोगा पांडे

जबलुपर में पुलिस ने कार से अवैध हथियार व कारतूसों की खेप जब्त की है. दोनों बदमाशों से पूछताछ में नोटवर्क का खुलासा हुआ.

Jabalpur weapons smuggling
अवैध हथियार व कारतूसों की खेप जब्त, दो बदमाश गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : शिशिर वाजपेयी

जबलपुर : क्राइम ब्रांच व थाना गोसलपुर पुलिस टीम ने दो बदमाशों को पिस्टल और 170 जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक कार भी जब्त की गई है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटनी की तरफ से आ रही सफेद रंग की कार कार क्रमांक एमपी 20 सी के 6302 में दो युवक सवार हैं, जिनके पास भारी मात्रा हथियार हैं.

मोहतरा टोल प्लाजा के पास पुलिस ने की घेराबंदी

इसके बाद क्राइम बांच एवं थाना गोसलपुर की टीम ने मोहतरा टोल प्लाजा के पास जाल बिछाया. वाहन आने का इंतजार किया. कुछ देर बाद मुखबिर के बताये नंबर का वाहन मोहतरा टोल प्लाजा पर पहुंचा. इसे घेराबंदी कर रोका गया, जिसमें दो लड़के बैठे मिले. इनके नाम हैं विशाल पाण्डे उर्फ दरोगा (25 वर्ष) व आदर्श बेन (22 वर्ष). दोनों जबलपुर के रहने वाले हैं. पुलिस ने दोनों युवकों की तलाशी ली. दरोगा अपनी कमर में देशी पिस्टल छिपाये था.

जबलुपर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

कार की डैस बोर्ड में कारतूसों की खेप

जब पुलिस ने कार की तलाशी तो डैश बोर्ड मे 160 कारतूस मिले. आदर्श बेन के पास 10 कारतूस मिले. दोनों ने पिस्टल व कारतूस यूपी के अतर्रा के अपराधी भोला मामा से खरीदे हैं. भोला मामा को 80 हजार रुपये दिए गए. पुलिस के अनुसार आरोपी विशाल पाण्डे उर्फ दरोगा आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध अधारताल, पनागर, कुण्डम और माढ़ोताल थानों में एक दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं.

आरोपी का भाई चूहा पहले से है जेल में है

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया "मोहतारा टोल पोस्ट से दो आरोपियों को पकड़ा गया, ये विशाल ऊर्फ दरोगा पांडे और आदर्श बैन हैं. दरोगा पांडे का भाई विवेक ऊर्फ चूहा पांडे पहले से हत्या के प्रयास में जेल में है. उसका अपराधिक रिकॉर्ड है. अवैध हथियारों को शहर में लाकर बेचने और गोलियां उपलब्ध कराने में इनका योगदान रहता है."

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि उत्तर प्रदेश के एक बदमाश से यह समान खरीद कर लाते और शहर में सप्लाई करते हैं. साथ ही कई आपराधिक गैंगों से भी इनके ताल्लुकात हैं.

TAGGED:

CONSIGNMENT CARTRIDGES SEIZED
WEAPONS SMUGGLING NETWORK
BANDA UP ILLEGAL WEAPONS
JABALPUR NEWS
JABALPUR WEAPONS SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.