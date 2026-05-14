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हाईस्पीड कॉरिडोर का जादू, मध्य प्रदेश से वाया छत्तीसगढ़ सनसनाते पहुंचेंगे विशाखापट्टनम

सागर : भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के बीचोंबीच स्थित है. अभी तक मध्य प्रदेश की दक्षिण भारत के किसी भी बंदरगाह से आसान कनेक्टिविटी नहीं है. इसलिए तटीय इलाकों के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति धीमी है. लेकिन अब केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे हाईस्पीड कॉरिडोर से मध्य प्रदेश की विशाखापट्टनम बंदरगाह से आसान कनेक्टिविटी होने जा रही है.

इस कॉरिडोर से मध्य प्रदेश, तेलंगाना,आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से भी शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी. मध्य प्रदेश के लखनादौन से बनने के कारण नेशनल हाइवे 44 से भी कनेक्टिवटी होगी. 10 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला 220 किमी का ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा. साथ ही पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा.

4 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर का का काम तेज

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनादौन से रायपुर तक 220 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर बनाने का ऐलान जुलाई 2024 में किया था. ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा. ये फोरलेन हाईस्पीड कॉरिडोर करीब 220 किमी लंबा होगा और 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा. ये कॉरिडोर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश को देश के पड़ोसी दक्षिणी पश्चिमी राज्यों से जोडने का काम करेगा.

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन के सहजपुरी से छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर को जोड़ेगा. इस कॉरिडोर के बनने से नेशनल हाइवे 44 से भी कनेक्टिवटी मिलेगी. मध्यप्रदेश की छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों से सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी. लखनादौन से रायपुर की दूरी करीब 340 किमी है. वर्तमान में मंडल, चिल्फी, कवर्धा, बेमेतरा से रायपुर जाते हैं.