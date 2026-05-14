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हाईस्पीड कॉरिडोर का जादू, मध्य प्रदेश से वाया छत्तीसगढ़ सनसनाते पहुंचेंगे विशाखापट्टनम

लखनादौन से रायपुर तक बनने वाले 220 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की बदौलत मध्य प्रदेश का विशाखापट्टनम से सीधा कनेक्शन.

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लखनादौन-रायपुर कॉरिडोर से मध्य प्रदेश को फायदा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
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सागर : भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के बीचोंबीच स्थित है. अभी तक मध्य प्रदेश की दक्षिण भारत के किसी भी बंदरगाह से आसान कनेक्टिविटी नहीं है. इसलिए तटीय इलाकों के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति धीमी है. लेकिन अब केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे हाईस्पीड कॉरिडोर से मध्य प्रदेश की विशाखापट्टनम बंदरगाह से आसान कनेक्टिविटी होने जा रही है.

इस कॉरिडोर से मध्य प्रदेश, तेलंगाना,आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से भी शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी. मध्य प्रदेश के लखनादौन से बनने के कारण नेशनल हाइवे 44 से भी कनेक्टिवटी होगी. 10 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला 220 किमी का ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा. साथ ही पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा.

4 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर का का काम तेज

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनादौन से रायपुर तक 220 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर बनाने का ऐलान जुलाई 2024 में किया था. ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा. ये फोरलेन हाईस्पीड कॉरिडोर करीब 220 किमी लंबा होगा और 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा. ये कॉरिडोर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश को देश के पड़ोसी दक्षिणी पश्चिमी राज्यों से जोडने का काम करेगा.

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन के सहजपुरी से छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर को जोड़ेगा. इस कॉरिडोर के बनने से नेशनल हाइवे 44 से भी कनेक्टिवटी मिलेगी. मध्यप्रदेश की छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों से सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी. लखनादौन से रायपुर की दूरी करीब 340 किमी है. वर्तमान में मंडल, चिल्फी, कवर्धा, बेमेतरा से रायपुर जाते हैं.

लखनादौन-रायपुर फोरलेन हाईस्पीड कारीडोर

  • कुल लंबाई - 220 किमी
  • कुल लागत - 10 हजार करोड़
  • कनेक्टिविटी - तेलंगाना,आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़
  • पोर्ट कनेक्टिविटी - रायपुर से विशाखापट्टन पोर्ट

जबलपुर से आंध्रा की सीधी कनेक्टिवटी

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के आग्रह पर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनादौन-रायपुर 4-लेन मार्ग को जबलपुर से जोड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है. इसे मंडला के नजदीक जबलपुर से कनेक्ट किया जाएगा. इससे जबलपुर और रायपुर के बीच आवागमन आसान होगा, जिससे व्यावसाय, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यात्रा का समय कम होगा और व्यावसायिक लागत कम होगी.

अब मध्य प्रदेश से विशाखापट्टन बंदरगाह दूर नहीं

मध्यप्रदेश की रायपुर से आसान कनेक्टिविटी के कारण भविष्य में इसकी विशाखापट्टन बंदरगाह से रायपुर के जरिए कनेक्टिविटी हो जाएगी. रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेस-वे है. यह छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है. रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे छत्तीसगढ़ में 124 किमी, ओडिशा में 240 किमी और आंध्रप्रदेश में 100 किलोमीटर का होगा. फिलहाल इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है.

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