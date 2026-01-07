जबलपुर में वर्षों से गंदे पीने की सप्लाई, कांग्रेस ने सबूतों के साथ खोली पोल, टेस्ट में निकली खामियां
जबलपुर कांग्रेस ने सबूत के साथ की गंदे पानी की शिकायत, टेस्ट में पाया शहर में कई साल से हो रही गंदे पानी की सप्लाई.
जबलपुर: इंदौर में गंदे पानी से मौतों का सिलसिला अभी थमा ही नहीं है कि जबलपुर में भी शहर के बेहद पाश इलाके नेपियर टाउन में नल से गंदा पानी निकालने की शिकायत सामने आई है. पीड़ित का आरोप है कि, बीते 1 साल से उनके घर में गंदा पानी आ रहा है. कांग्रेस का दावा है कि, जबलपुर के नलों से गंदा पानी आ रहा है. उन्होंने इसका बैक्टीरिया टेस्ट भी करवाया है. जिसमें यह साबित हुआ है कि नाली का गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है. महापौर का दावा है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है.
1 साल से गंदे पानी की सप्लाई
जबलपुर के नेपियर टाउन में रसल चौक के पास राजेंद्र जी रहते हैं. राजेंद्र एक सीनियर सिटीजन हैं. उनका कहना है कि, ''उनके घर मैं पिछले 1 साल से नल का गंदा पानी आ रहा है. उन्होंने उसकी कई बार नगर निगम में शिकायत की. लेकिन नगर निगम उसे ठीक नहीं कर पाया. उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी एक प्लंबर के साथ पाइपलाइन को चेक करवाया लेकिन गंदगी का सोर्स नहीं पकड़ पाए.''
राजेंद्र का कहना है कि, ''जब पानी की सप्लाई आती है तो शुरू में बिल्कुल गंदा पानी आता है. कुछ देर बाद थोड़ा बहुत साफ पानी आता है. लेकिन फिर गंदा हो जाता है.'' राजेंद्र जी का कहना है कि, ''वह पीने के लिए पानी खरीद कर ही पी रहे हैं. केवल घर के दूसरे इस्तेमाल के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं.''
कांग्रेस ने कराया पानी का टेस्ट
जबलपुर कांग्रेस की नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा खुद राजेंद्र के घर पानी का टेस्ट करने के लिए h2s की बोतल लेकर पहुंचे थे. सौरभ शर्मा का कहना है कि, ''उन्होंने जबलपुर में पानी के सैंपल लेने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक सिंपल टेस्ट करने के लिए केमिकल की बोतल दी है. इन बॉटल्स में पानी डालने के बाद तीन दिन में ही पता लग जाता है कि पानी में कितनी गंदगी है. राजेंद्र के घर का पानी बोतल में डालते ही बोतल ने गंदगी का टेस्ट शुरू कर दिया था.
सौरभ शर्मा ने बताया कि, ''जबलपुर में यह पहला मामला नहीं है जब घरों में गंदा पानी आ रहा हो. जबलपुर में पानी की कई पाइपलाइन तो 50 साल से ज्यादा पुरानी है और इसे पानी सप्लाई के दौरान लीकेज होता है और बाद में से इसीलिए कैसे गंदा पानी भीतर जाता है.''
कांग्रेस ने लगाए आरोप
सौरभ शर्मा ने बताया कि, ''जबलपुर में उन्होंने पानी का टेस्ट करवाया था. टेस्टों में ई कोलाई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया परमिटेबल लिमिट से बहुत ज्यादा पाया गया है. इन सब रिपोर्ट्स के आने के बाद भी जबलपुर नगर निगम के लोग पानी के अंदर की गंदगी को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं.'' बल्कि सौरभ शर्मा का आरोप है कि, ''पाइपलाइन के मेंटेनेंस में ढाई सौ करोड़ रूपया खर्च किया गया है. इसलिए नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि यह मुद्दा उठे.''
महापौर बोली-सभी को मिलकर काम करना है
दूसरी तरफ जबलपुर नगर निगम के सभी जोन कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन रखा गया था. इंदौर की घटना से डरा हुआ जबलपुर नगर निगम का प्रशासन गंदे पानी की समस्या को तुरंत खत्म करना चाहता है. लेकिन जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि, ''जनसुनवाई में एक भी मामला गंदे पानी की समस्या का नहीं आया.''
महापौर ने कांग्रेस के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि, ''गंदे पानी की समस्या सभी को खत्म करनी है. इस मामले पर राजनीति करना ठीक नहीं है. यदि कांग्रेस के लोग भी यह बताते हैं कि किसी इलाके में गंदा पानी आ रहा है तो उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश की जाएगी.''
जबलपुर शहर में कई जगह पर वाटर सप्लाई में लीकेज है और जहां से भी लीक है वहीं से गंदा पानी पाइपलाइन के भीतर जाता है. इसलिए यह दावा गलत है कि जबलपुर के हर घर में साफ पानी पहुंच रहा है. लेकिन इस मामले में आम जनता भी बहुत अधिक लापरवाह है और गंदे नालों के बीच से निकलता हुआ पाइप यदि लीकेज मार रहा है तो उसकी जानकारी कोई भी नगर निगम तक नहीं पहुंचता. इसलिए इस मामले में जागरूकता की बहुत अधिक जरूरत है.