वर्ल्ड वाइड स्टिक डे: दृष्टिहीनों को बांटी गई सफेद छड़ी, स्मार्ट स्टिक ब्लाइंड शख्स से करती है बातें

जबलपुर में वर्ल्ड वाइड स्टिक डे का किया गया आयोजन, दृष्टिहीनों के लिए आ गई है GPS लगी स्मार्ट स्टिक, लोकेशन की देती है जानकारी.

SMART STICK TALKS TO BLIND
हाथ में छड़ी देख सहयोगात्मक हो जाता है समाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:39 PM IST

4 Min Read
जबलपुर: 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड स्टिक डे के रूप में मनाया जाता है. दृष्टि बाधित लोगों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सबसे पक्की सहयोगी, सफेद छड़ी को आज ही के दिन पूरी दुनिया में मान्यता मिली थी. इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी लेकिन अब यह छोटी-छोटी जगह पर भी मनाया जाता है. जबलपुर में भी वर्ल्ड वाइड स्टिक डे का आयोजन किया गया.

दृष्टिहीनों को दी गई व्हाइट स्टिक

जबलपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल बना है, जहां जबलपुर संभाग ही नहीं प्रदेश के कई स्थानों से आए हुए दृष्टिबाधित लोग एक साथ रहते हैं. इसलिए आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. जबलपुर कलेक्ट्रेट में भी वर्ल्ड वाइड स्टिक डे का कार्यक्रम मनाया गया. इस मौके पर दृष्टिहीनों को व्हाइट स्टिक दी गई.

वर्ल्ड वाइड स्टिक डे (ETV Bharat)

हाथ में छड़ी देख सहयोगात्मक हो जाता है समाज

जबलपुर में सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी और दृष्टिहीन डॉ. शिवेंद्र सिंह ने बताया कि "यह सफेद छड़ी उनकी सबसे पक्की दोस्त होती है. इसको जब भी हाथ में रखते हैं तो समाज यह समझ लेता है कि इसको रखने वाला दृष्टिहीन है. इसकी वजह से समाज का उनके प्रति व्यवहार सहयोगात्मक हो जाता है. वहीं, दृष्टिहीन व्यक्ति इसके माध्यम से टटोलकर चल पाते हैं. यदि दृष्टिहीन व्यक्ति के हाथ में छड़ी न हो तो चलना मुश्किल हो जाता है."

Jabalpur Collectorate White stick distributed
दृष्टिहीनों को बांटी सफेद छड़ी (ETV Bharat)

दृष्टिहीनों के लिए आ गई है स्मार्ट स्टिक

डॉ. शिवेंद्र ने बताया कि "पहले यह छड़ी एकदम सीधी होती थी तो इसे रखना थोड़ा कठिन था. फिर यह 4 हिस्सों में आने लगी. अब इसे फोल्ड किया जा सकता है. जिससे यह इतनी छोटी हो जाती है कि हमारी जेब में भी आ जाती है."

डॉ. शिवेंद्र ने आगे बताया कि अब ब्लाइंड लोगों के लिए कई ऐसी स्टिक आ गई हैं जिन्हें स्मार्ट स्टिक कहा जाता है. इनके भीतर जीपीएस होता है. इनमें कैमरा लगा होता है और यह खुद ब्लाइंड शख्स से बात कर सकती हैं. चलते हुए इनका इस्तेमाल करने पर यह बता देते हैं कि आपके आसपास कोई खड़ा है या कहीं गड्ढा है. यहां तक की जीपीएस लगी होने की वजह से उस स्थान की जानकारी भी दृष्टिहीन शख्स को मिल जाती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू किया था व्हाइट स्टिक डे

छड़ी या डंडे का इस्तेमाल मनुष्य प्राचीन काल से ही करता आ रहा है. कभी छड़ी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता था. लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल होता आया है. चरवाहे भी जानवरों को नियंत्रण में रखने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं. इसके साथ ही बूढ़े लोग छड़ी का इस्तेमाल सहारे के लिए करते हैं.

लेकिन 1920 मैं फोटोग्राफर जेम्स ब्रिक्स एक दुर्घटना में घायल हो गए थे. जिसमें उनकी रोशनी चली गई थी और वह देख नहीं पाते थे. तब उन्होंने पहली बार एक सफेद छड़ी का इस्तेमाल शुरू किया था. धीरे-धीरे दूसरे दृष्टिहीन लोग भी इस सफेद छड़ी का इस्तेमाल करने लगे. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो बड़े पैमाने पर यह छड़ी दृष्टिहीन लोगों में बांटी गई.

इसके बाद 1964 में पहली बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने दृष्टिहीनों के लिए 15 अक्टूबर को वर्ल्ड व्हाइट स्टिक डे मनाने की घोषणा की. तब से पूरी दुनिया में ब्लाइंड या दृष्टिहीन लोग 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड स्टिक डे मनाते हैं.

दृष्टिहीनता कई बार जन्म से होती है, जिसे बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता. कई बार बीमारी की वजह से लोग रोशनी खो देते हैं. अभी भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए जरूरी उपकरणों की भारी कमी है. दृष्टिबाधित लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन होता है. इनके उपकरण भी बहुत महंगे हैं इसलिए दृष्टिबाधित लोग लाचारी में दूसरों के भरोसे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं.

