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जबलपुर कलेक्ट्रेट में पटवारियों का हल्लाबोल, स्वामित्व योजना में निजी ID के इस्तेमाल पर भड़के

जबलपुर कलेक्ट्रेट में पटवारियों का हल्लाबोल ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही मुफ्त रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब सरकार और राजस्व अमले के बीच टकराव का कारण बन गई है. इसी कड़ी में गुरुवार जबलपुर जिला पटवारी संघ के बैनर तले सैकड़ों पटवारियों ने तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया. जबलपुर के तहसील कार्यालय से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पटवारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.

सभी पटवारी 4 दिवसीय हड़ताल पर गए