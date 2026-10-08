जबलपुर कलेक्ट्रेट में पटवारियों का हल्लाबोल, स्वामित्व योजना में निजी ID के इस्तेमाल पर भड़के
पटवारियों ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया. 4 दिन की हड़ताल पर. राजस्व के सारे काम ठप. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:36 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही मुफ्त रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब सरकार और राजस्व अमले के बीच टकराव का कारण बन गई है. इसी कड़ी में गुरुवार जबलपुर जिला पटवारी संघ के बैनर तले सैकड़ों पटवारियों ने तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया. जबलपुर के तहसील कार्यालय से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पटवारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.
सभी पटवारी 4 दिवसीय हड़ताल पर गए
पटवारियों ने स्पष्ट किया है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन में अपनी 'पर्सनल आईडी' इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे और इसके विरोध में 8 से 11 अक्टूबर 2026 तक चार दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं. पटवारियों ने सरकारी कामकाज के सभी आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं. इस कारण स्वामित्व योजना के शिविरों सहित सीमांकन, नामांतरण और जाति-आय प्रमाणपत्रों के सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
पर्सनल आईडी के इस्तेमाल पर घोर आपत्ति
प्रदर्शन कर रहे पटवारी संघ के नेता कृष्ण कुमार दहिया का कहना है "स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए जा रहे अधिकार अभिलेख और लीज डीड (मुफ्त रजिस्ट्री) की ऑनलाइन प्रक्रिया में उनसे उनकी निजी लॉगिन आईडी, आधार नंबर और डिजिटल हस्ताक्षर (बायोमेट्रिक/ओटीपी) का उपयोग करने का दबाव बनाया जा रहा है. यह पूरी तरह गलत है. हम काम बंद कर देंगे सरकार चाहे तो हमें सस्पेंड कर दे. लेकिन हम अपनी निजी आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सरकार ने देवास में कुछ पटवारियों को टर्मिनेट किया है. इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाया जा सकता."
पटवारियों की आपत्तियां और मांगें
पटवारियों का कहना है "निजी आईडी से रजिस्ट्री दस्तावेज निष्पादित करने का सीधा मतलब यह है कि वे उस ज़मीन के विधिक उत्तरदायी बन रहे हैं. यदि भविष्य में किसी संपत्ति की सीमा, मालिकाना हक या पारिवारिक उत्तराधिकार को लेकर कोई झगड़ा खड़ा होता है तो पूरी कानूनी गाज सीधे पटवारी पर गिरेगी और उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने होंगे."
पटवारी संघ की जबलपुर जिले की कार्यकारी अध्यक्ष मुक्ता चौकसे का कहना है "ड्रोन सर्वे और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कई बार तकनीकी त्रुटियां रह जाती हैं. निजी आईडी से डेटा सबमिट होने पर सॉफ्टवेयर की गलतियों की जिम्मेदारी भी पटवारी के मत्थे मढ़ दी जाएगी."
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निष्पादक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेंगे
पटवारी संघ का कहना है "शासकीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स और आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) का इस तरह इस्तेमाल करना उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षित नहीं है. वे गांव के सीमांकन, ड्रोन सर्वे और रिकॉर्ड मिलान जैसे राजस्व कार्यों के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन रजिस्ट्री दस्तावेजों पर 'निष्पादक' (Executor) के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेंगे और न ही अपनी पर्सनल आईडी सौंपेंगे."