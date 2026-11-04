जबलपुर का कलेक्टर ऑफिस कुर्क, मुआवजा नहीं देने पर डिस्ट्रिक कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
जबलपुर के कुंडम एसडीएम के सरकारी वाहन से मौत होने के बाद कलेक्टर कार्यालय को देने थी मुआवजा राशि. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:11 PM IST
जबलपुर: एक्सीडेंट के एक मामले में जबलपुर जिला अदालत ने कलेक्टर कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है. 2019 में जबलपुर एसडीएम के वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की जान चली गई थी. इस मामले में अदालत ने कलेक्टर को लगभग 13 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया था. जिस सरकारी वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उस वाहन का इंश्योरेंस नहीं था. इस आदेश के बाद एडवोकेट
सड़क दुर्घटना का मुआवजा नहीं देने पर कलेक्टर ऑफिस कुर्क
एडवोकेट आत्माराम लखीराम ने बताया, "7 अक्टूबर 2019 में जबलपुर जिले के कुंडम के एसडीएम के वाहन से एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की जान चली गई थी. इसके बाद उसकी पत्नी नूरजहां ने कंपनसेशन के लिए जिला अदालत में मामला दायर किया था. पुलिस रिपोर्ट और जांच के बाद 25 फरवरी 2025 को जिला कोर्ट ने 12 लाख 93000 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश कलेक्टर कार्यालय को दिया था. एक साल से ज्यादा समय तक राशि नहीं मिलने पर जिल कोर्ट में एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए आवेदन पेश किया था. इसके बाद जिला कोर्ट ने कलेक्टर कार्यालय कुर्क करने का आदेश दिया था."
कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंचे अधिकारी
एडवोकेट आत्माराम लखीराम ने बताया, "जिला कोर्ट के आदेश के बाद जिला नजीरात के अधिकारी और एडवोकेट जबलपुर कलेक्टर कार्यालय की कुर्की करने के लिए पहुंचे. कोर्ट के आदेश पर कलेक्टर कार्यालय की पूरी चल और अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है. जज ने आदेश दिया है कि यदि कलेक्टर कार्यालय पैसा नहीं दे रहा है तो कलेक्टर कार्यालय को कुर्क कर दिया जाए और कलेक्टर कार्यालय की संपत्ति बेचकर पीड़ित महिला को पैसा दिया जाए."
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दुर्घटना वाले वाहन का नहीं था बीमा
7 अक्टूबर 2019 में कुंडम में जिस सरकारी वाहन बोलेरो से एक्सीडेंट हुआ था, वह कुंडम के एसडीएम का वाहन था और उसे टीकाराम ठाकुर नाम के सरकारी ड्राइवर चला रहे थे. वह सरकारी गाड़ी थी और उसका बीमा नहीं था. उस वाहन पर सरकारी नंबर भी रजिस्टर्ड था. ऐसी स्थिति में नूरजहां को मुआवजा राशि सरकारी खजाने से दिया जाना है लेकिन जबलपुर जिला अदालत के आदेश के बावजूद कलेक्ट्रेट ने यह मुआवजा राशि अब तक नहीं दी है.