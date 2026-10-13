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माता-पिता, सास-ससुर के भी अपने अधिकार, बहु-बेटों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल, कलेक्टर ने दिए आदेश

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा मामला ( Etv Bharat )

जबलपुर : माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दो मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. पहले मामले में भाजपा पार्षद रेणु कोरी को एक महीने के अंदर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, एक अन्य मामले में सुनील रामचंदानी को अपने पिता की संपत्ति खाली करने का आदेश दिया गया है. कलेक्टर ने निर्देशों का पालन नहीं होने पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की बात कही है.

पार्षद रेणु कोरी से जुड़ा पहला मामला पहला मामला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड की भाजपा पार्षद रेणु कोरी से जुड़ा है. त्रिमूर्ति नगर निवासी 87 वर्षीय रूपलाल कोरी ने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने जीवनभर की कमाई से 2400 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था, जिस पर एक दुकान भी बनी हुई है. उनका आरोप है कि उनके दिवंगत बेटे की बहू रेणु कोरी ने इस संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और उसे खाली नहीं कर रही हैं. रेणु इसी मोहल्ले से पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता है.