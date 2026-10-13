माता-पिता, सास-ससुर के भी अपने अधिकार, बहु-बेटों को संपत्ति से कर सकते हैं बेदखल, कलेक्टर ने दिए आदेश
जबलपुर कलेक्टर के दो बड़े फैसले, भाजपा पार्षद रेणु कोरी को एक महीने में मकान खाली करने का आदेश, ससुर के मकान पर था कब्जा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 11:10 AM IST
जबलपुर : माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दो मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. पहले मामले में भाजपा पार्षद रेणु कोरी को एक महीने के अंदर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, एक अन्य मामले में सुनील रामचंदानी को अपने पिता की संपत्ति खाली करने का आदेश दिया गया है. कलेक्टर ने निर्देशों का पालन नहीं होने पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की बात कही है.
पार्षद रेणु कोरी से जुड़ा पहला मामला
पहला मामला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वार्ड की भाजपा पार्षद रेणु कोरी से जुड़ा है. त्रिमूर्ति नगर निवासी 87 वर्षीय रूपलाल कोरी ने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने जीवनभर की कमाई से 2400 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था, जिस पर एक दुकान भी बनी हुई है. उनका आरोप है कि उनके दिवंगत बेटे की बहू रेणु कोरी ने इस संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और उसे खाली नहीं कर रही हैं. रेणु इसी मोहल्ले से पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता है.
सुनवाई के बाद कलेक्टर ने दिया आदेश
मामले की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में हुई थी. सुनवाई के दौरान रेणु कोरी ने पक्ष रखा था कि मकान के रिनोवेशन में उनके पति का पैसा लगा है, इसलिए वह संपत्ति खाली नहीं करेंगी. हालांकि, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आदेश दिया है कि रेणु कोरी एक महीने के अंदर मकान खाली करें. यह संपत्ति रूपलाल ने अपने पैसे से अर्जित की थी इसलिए इस पर पुत्रवधू अपना अधिकार नहीं जाता सकती.
बेलबाग में बेटे ने मकान-दुकान पर किया कब्जा
दूसरा मामला 70 वर्षीय बसंत रामचंदानी का है. उन्होंने भी कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि बेलबाग में उनके बेटे सुनील रामचंदानी ने उनके मकान और दुकान पर कब्जा कर लिया है. साथ ही, उनका आरोप है कि बेटा उनकी देखभाल भी नहीं कर रहा है.
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इस मामले में कलेक्टर ने कहा, '' संबंधित संपत्ति बसंत रामचंदानी ने अपनी मेहनत की कमाई से अर्जित की है. ऐसे में उनके बेटे सुनील रामचंदानी का उस संपत्ति पर अधिकार नहीं बनता.'' कलेक्टर ने सुनील रामचंदानी को भी एक महीने के भीतर संपत्ति खाली करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन मामले में हस्तक्षेप करेगा.
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान
- शिकायत का अधिकार (धारा 5): भरण-पोषण के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं.
- मासिक सहायता (धारा 9): ट्रिब्यूनल बच्चों या जिम्मेदार रिश्तेदारों को आर्थिक सहायता देने का आदेश दे सकता है.
- संपत्ति की सुरक्षा (धारा 22): जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है.
- संपत्ति हस्तांतरण रद्द कराना (धारा 23): देखभाल की शर्त पर दी गई संपत्ति, शर्त पूरी न होने पर रद्द कराई जा सकती है.
- चिकित्सा सुविधा (धारा 20): सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान.
- वृद्धाश्रम (धारा 19): जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था का प्रावधान.
- जीवन की सुरक्षा (धारा 21-22): जागरूकता और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था का प्रावधान है.
- अधिकारी की सहायता (धारा 18): भरण-पोषण अधिकारी ट्रिब्यूनल में प्रतिनिधित्व कर सकता है.
- बेसहारा छोड़ने पर सजा (धारा 24): जिम्मेदार व्यक्ति को तीन महीने तक की कैद, ₹5,000 तक जुर्माना या दोनों.
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा मामला
दोनों मामलों में वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और उनके अधिकारों का मुद्दा सामने आया है. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007 का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा करना है. जबलपुर में इन आदेशों के जरिए प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई की है.