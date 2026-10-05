मंडला से लौटते मोहन यादव को मिलीं सास-बहू, काफिला रुकवा ढाबे पर बैठ ली चाय की चुस्की
मंडला से लौटते वक्त सीएम मोहन यादव ने बीच रास्ते रुकवाया काफिला, सास-बहू के ढाबे पर पहुंचकर पी चाय, फ्री कोचिंग चलाने वाले युवक को किया सम्मानित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 1:22 PM IST
जबलपुर: मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को मंडला दौरे पर थे. जहां उन्होंने 460 करोड़ के 74 विकास कार्यों की सौगात दी. वहीं मंडला से लौटते वक्त सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला. जबलपुर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में सीएम ने अचानक अपना काफिला रुकवा दिया. इसके बाद रोड किनारे स्थित एक ढाबा पर पहुंचकर वहां चाय लुत्फ उठाया.
बीच रास्ते मोहन यादव ने रुकवाया काफिला
दरअसल, सीएम मोहन यादव विकास कार्यों की सौगात देने के लिए रविवार को मंडला प्रवास पर थे. वहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सड़क मार्ग से मंडला से जबलपुर आ रहे थे. इसी दौरान रात 10 बजे बीच रास्ते बरेला के पास अचानक उन्होंने अपनी कार रुकवा दी. कार से उतरकर मुख्यमंत्री ने चाय पीने की इच्छा जताई. फिर क्या था सीएम मोहन यादव सड़क किनारे स्थित एक ढाबा पर पहुंचे. वह ढाबा सास-बहू मिलकर चलाती हैं.
सास-बहू के ढाबे पर पी चाय
यहां भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल और विधायक नीरज सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. ढाबा पर तुरंत सीएम के लिए चाय बनाई गई. इस दौरान उन्होंने ढाबा संचालित करने वालीं सास आरती दुबे और बहू सुरभि दुबे से बात की और परिवार का हालचाल जाना. साथ ही ढाबा पर मौजूद दूसरे आम लोगों से भी बात कर हालचाल जाना. फिर सभी के साथ बैठकर सीएम ने चाय का लुत्फ उठाया और खुद चाय के पैसे चुकाए.
इसी बीच सीएम को एक युवा मयंक साहू के बारे में पता चला कि वह बच्चों को मुफ्त कोचिंग क्लास देते हैं, तो उसकी तारीफ करते हुए शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया.
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मंडला को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात
बता दें रविवार को सीएम ने 460 करोड़ के 74 विकास कार्यों की सौगात मंडला वासियों को दी. साथ ही मध्य प्रदेश के 21 लाख से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 149 करोड़ की बोनस राशि वितरित की. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार वनोपज संग्राहकों को हितों और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही मंडला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के बारे में बात की.