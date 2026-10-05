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मंडला से लौटते मोहन यादव को मिलीं सास-बहू, काफिला रुकवा ढाबे पर बैठ ली चाय की चुस्की

मोहन यादव ने ढाबा पर पी चाय ( ETV Bharat )

जबलपुर: मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को मंडला दौरे पर थे. जहां उन्होंने 460 करोड़ के 74 विकास कार्यों की सौगात दी. वहीं मंडला से लौटते वक्त सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला. जबलपुर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में सीएम ने अचानक अपना काफिला रुकवा दिया. इसके बाद रोड किनारे स्थित एक ढाबा पर पहुंचकर वहां चाय लुत्फ उठाया.