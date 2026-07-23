जबलपुर में कांग्रेस व पुलिस के बीच झड़प के बाद FIR, विरोध में SP दफ्तर पर हल्लाबोल
जबलपुर में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हुई झड़प के बाद मामला और गर्म. एफआईआर वापस लेने की मांग पर आंदोलन शुरू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 5:14 PM IST
जबलपुर : शहर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प के बाद सियासत गरमाई. पुलिस ने 3 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. कांग्रेसियों पर आरोप है कि उन्होंने मालवीय चौक के प्रदर्शन के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डाली. प्रदर्शन के फुटेज में देखा जा रहा है कि कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा और कोतवाली थाना प्रभारी मानस द्विवेदी के बीच में झड़प हुई. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे की कॉलर पकड़ ली. अब इस मामले में एफआईआर वापस करवाने के लिए कांग्रेस फिर सड़क पर उतरी.
प्रदर्शन के दौरान भिड़े कांग्रेस नेता और टीआई
दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध जबलपुर में प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में 50 से ज्यादा कांग्रेसी मालवीय चौक पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया. इसके बाद में प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान कांग्रेसी सड़क पर बैठ गए. मौके पर मौजूद पुलिस का कहना था कि उन्हें प्रदर्शन की जानकारी नहीं थी. अचानक से सड़क जाम होने की स्थिति बनी. इसलिए कांग्रेसियों को मौके से हटाया जा रहा था. इसी दौरान कोतवाली पुलिस प्रभारी मानस द्विवेदी ने कांग्रेसियों को उठाने की कोशिश की. यह घटना झूमाझटकी में बदल गई.
शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज
इस दौरान कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने दोनों को अलग-अलग करवाया लेकिन पुलिस ने मानस द्विवेदी की ओर से आलोक मिश्रा, चिंटू चौकसे और एक अन्य कांग्रेसी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज करवा दिया. इसके विरोध में जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया. युवक कांग्रेस के नेता राहुल रजक ने बताया "कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर गलत है. इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.ठ कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर की गई है.
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एडिशनल एसपी ने दिया जांच का भरोसा
एडिशनल एसपी डॉ. आयुष जाखड़ का कहना है "कांग्रेस नेताओं की बात भी सुनी गई है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." इधर, जानकारों का कहना है कि सामान्य तौर पर राजनीतिक प्रदर्शन बहुत ज्यादा आक्रोशित स्वभाव के नहीं होते लेकिन 21 जुलाई का प्रदर्शन कांग्रेस का बहुत अधिक आक्रोश में था. इसी वजह से यह झड़प हुई और अब एक बार फिर कांग्रेसी जबलपुर में पुलिस को घेरने की तैयारी में है.