क्या जबलपुर का वजूद कम करने की कोशिश में जुटी है सरकार? शहरवासी उतरे सड़कों पर
जबलपुर हाई कोर्ट और मेडिकल यूनिवर्सिटी का महत्व कम करने का आरोप लगाकर नागरिक संगठनों ने किया प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 6:40 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश सरकार एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी का विभाजन करने जा रही है. अब जबलपुर के अलावा उज्जैन और भोपाल में भी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की प्लानिंग है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर बेंच का भी वजन घटाया जा रहा है. अभी तक भोपाल के जितने केस जबलपुर में लगाए जाते थे उसे इंदौर में लगाने की तैयारी है. इन्हीं दोनों मुद्दों पर अब जबलपुर में विरोध शुरू हो गया है.
संस्थाओं के विखण्डन को लेकर विरोध प्रदर्शन
मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं. भोपाल की प्रदेश की राजधानी के अलावा भी अपनी पहचान रखता है. ग्वालियर पहले से ही आर्थिक रूप से विकसित रहा है. वहीं इंदौर मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी मानी जाती है, वहीं, जबकि जबलपुर की पहचान उसके शिक्षा संस्थानों और हाई कोर्ट की वजह से है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि भी पैदा करता है.
सरकार के खिलफ भारी आक्रोश
मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2012 में जबलपुर में आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय का गठन किया था, जहां से पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है. इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद जबलपुर का महत्व और अधिक बढ़ गया था. लेकिन बीते दिनों सरकार ने फैसला लिया है कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को तीन भागों में विखंडित किया जाएगा और भोपाल और उज्जैन में अलग-अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाईं जाएगी.
भोपाल को इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में जोड़ने की कोशिश
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक डॉक्टर पी जी नाजपांडे ने कहा, "मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. अभी तक भोपाल, जबलपुर हाईकोर्ट खंडपीठ में जुड़ा हुआ था लेकिन अब भोपाल को इंदौर हाई कोर्ट से जोड़ने की कोशिश हो रही है."
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मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
मंगलवार को जबलपुर में इन्हीं दोनों मुद्दों पर कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर प्रदर्शन किया. इन लोगों का आरोप है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का विखंडन और हाई कोर्ट का विखंडन जबलपुर के साथ धोखा है. अगर ऐसा होता है तो जबलपुर में इन दोनों ही मुद्दों पर बड़े आंदोलन किए जाएंगे.