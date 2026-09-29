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जबलपुर की सिगरेट चोर गैंग, 15 लाख की चोरी का खुलासा, बदमाशों ने उगले चौंकाने वाले राज

जबलपुर : चोरों को सोना-चांदी, नगदी, वाहन और मोबाइल चुराते तो सुना था, लेकिन जबलपुर पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है, जो केवल सिगरेट चुराती थी. जबलपुर की बेलबाग थाना पुलिस ने दरहाई इलाके में पान मसाला दुकान से करीब 15 लाख रुपये कीमत की सिगरेट चोरी के मामले में 5 चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से करीब 80 से 85 हजार रुपये कीमत की सिगरेट बरामद की गई है.

जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में पान मसाला के कई बड़े कारोबारी कामकाज करते हैं. यहां पर थोक पान मसाला का कारोबार होता है. जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र के सीएसपी सोनू कर्मी ने बताया "5 और 6 जुलाई 2026 की दरमियानी रात दरहाई निवासी सौरभ जैन की गली स्थित पान मसाला दुकान को निशाना बनाया गया था. चोर दुकान से बड़ी मात्रा में सिगरेट लेकर फरार हो गए थे. चोरी गई सिगरेट की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई थी."

शिकायत मिलने के बाद बेलबाग थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने जांच के दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और सूचनातंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की. जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम परमार, रिशांत यादव, सर्जन जाट, अमित जैन और दीपक शैनी के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 80 से 85 हजार रुपये कीमत की सिगरेट बरामद करने का दावा किया है.

पूछताछ में दूसरी वारदातों का भी खुलासा

पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में दूसरे थाना क्षेत्रों में की गई कुछ वारदातों की जानकारी भी सामने आई है. इनमें मदनमहल थाना क्षेत्र का एक मामला भी शामिल है. पुलिस के अनुसार शुभम परमार और सर्जन जाट ने यहां चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने इस मामले को आईपीसी की धारा 327 से संबंधित अपराध बताया है.

इसके अलावा गढ़ा थाना क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले में भी सिगरेट चोरी की वारदात में आरोपियों की संभावित भूमिका सामने आने की बात पुलिस ने कही है. इन मामलों की भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. सिगरेट चोरों ने पुलिस को बताया कि सिगरेट की कीमतें काफी ज्यादा हो गई हैं. इसे आसानी से बाजार में पान दुकानों पर खपाया जा सकता है. इसीलिए सिगरेट को चुराने का आईडिया बनाया.