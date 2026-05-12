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जबलपुर के प्ले स्कूल्स में सुरक्षित नहीं बच्चे, बड़ी अनियमितताएं आईं सामने

जबलपुर में 600 में से 450 प्ले स्कूल अवैध, आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा.

JABALPUR PLAY SCHOOLS
600 में से 450 प्ले स्कूल अवैध (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 8:32 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : पूरे प्रदेश में प्ले स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है, जैसे पैसा कमाने का यह सबसे आसान जरिया सा बन गया है. दरअसल प्ले स्कूल को लेकर शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इनकी मान्यता महिला बाल विकास के माध्यम से मिलती है, जिसकी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है. जानकारी के अभाव में नियमों को ताक पर रखकर प्ले स्कूल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. एक आरटीआई में ऐसी ही चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है.

600 में से 450 प्ले स्कूल अवैध

आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश चंद्र त्रिपाठी ने आरटीआई से जानकारी निकाली है, जिसके मुताबिक जबलपुर में कुल मिलाकर 600 प्ले स्कूल संचालित हो रहे हैं. लेकिन इसमें से मात्र 146 स्कूलों ने ही मान्यता ली है. बाकी 450 प्ले स्कूल अवैध तरीके से जबलपुर में संचालित हो रहे हैं. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने प्ले स्कूल के संचालन के लिए एक गाइडलाइन बनाई हैं इसके तहत स्कूलों के संचालक को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इन नियमों के पालन के लिए शिक्षा विभाग को नहीं बल्कि महिला बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है.

आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा. (Etv Bharat)

गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी प्ले स्कूलों को कई सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है. प्ले स्कूल फर्स्ट फ्लोर पर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें आपात स्थिति में फर्स्ट फ्लोर से नीचे लाने में समस्या हो सकती है. इसी तरह प्ले स्कूल किसी टीन सेड में नहीं चलाया जा सकता. प्ले स्कूल में एक बड़ा मैदान होना चाहिए, जिसमें बच्चे खेल सकें. बच्चों और 20 बच्चों की संख्या पर एक शिक्षक और एक सहायक होना चाहिए. बिजली व्यवस्था को लेकर भी इस गाइडलाइन में स्पष्ट आदेश है कि ऐसे स्कूलों में बिजली की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे करंट से दूर रहें. आपात स्थिति में बच्चों को बचाने के लिए ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड भी होना अनिवार्य है.

Jabalpur Play Schools
गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन (Etv Bharat)
आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश चंद्र त्रिपाठी कहते हैं, '' मैंने कई स्कूलों को देखा है, ज्यादातर स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. बहुत से स्कूलों में ग्राउंड फ्लोर पर तो स्कूल का ऑफिस है और क्लास फर्स्ट फ्लोर पर क्लास लग रही है जो पूरी तरह गलत है.''
RTI ON PLAY SCHOOLS JABALPUR
प्ले स्कूल्स में गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन (Etv Bharat)

आरटीआई एक्टिविस्ट ने की मामले की शिकायत

अखिलेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, '' मैंने इस मामले की शिकायत जबलपुर के जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को की है. इसपर जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सौरभ सिंह का कहना है कि महिला बाल विकास विभाग ने इस विषय पर काम शुरू कर दिया है और जिन स्कूलों ने अब तक मान्यता नहीं ली है उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं.'' सौरभ सिंह ने कहा, '' हम हर सप्ताह ऐसे स्कूलों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं और यदि स्कूल गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो स्कूलों को बंद करवाने के कार्रवाई भी की जाएगी.''

RTI ON PLAY SCHOOLS JABALPUR
आरटीआई एक्टिविस्ट ने की मामले की शिकायत (Etv Bharat)

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प्ले स्कूल के माध्यम से संस्थाएं मोटा पैसा कमा रही हैं. 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्कूलों की फीस बहुत अधिक है और संस्थाओं के लिए यह व्यापार का एक अच्छा जरिया बन गए हैं. आसानी से चलने वाले इन स्कूलों में होने वाले मुनाफे की वजह से नियम कायदों को भी ताक पर जा रहा है. दरअसल, नियम कायदे तब तक याद नहीं आते जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती इसलिए सरकार को इन स्कूलों को नियम के दायरे में लाकर कार्रवाई करनी चाहिए.

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