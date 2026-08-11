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डैम की ब्यूटी ऐसी कि शेख अब्दुल खुद को रोक नहीं सका, दो दिन बाद मिला शव

जबलपुर के छीतागुदरी बांध में डूबकर श्रमिक की मौत. एसडीआरअफ को 48 की सर्चिंग के बाद शव मिला. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur Chhita Gudari Dam
जबलपुर के छीतागुदरी बांध में डूबकर मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 5:40 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 6:12 PM IST

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जबलपुर : छीतागुदरी बांध की सुंदरता पश्चिम बंगाल के शेख अब्दुल के लिए जानलेवा साबित हुई. शेख अब्दुल बांध की सुंदरता देखने के लिए नीचे उतर गया. उन्हें बिल्कुल अंदाज नहीं था कि बाद में अचानक कितना पानी आ जाएगा कि वह किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे. देखते ही देखते शेख अब्दुल बह गए. हालांकि एसडीआरएफ ने लगातार उन्हें बचाने के लिए दो दिन अभियान चलाया.

छीता गुदरी बांध पर ही काम करता था शख्स

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रहने वाले शेख अब्दुल जबलपुर के छीता गुदरी बांध के फिल्टर प्लांट में काम कर रहा था. सीता गुजरी बांध में वाटर सप्लाई के लिए एक फिल्टर प्लांट बनाया जा रहा है. इसमें पश्चिम बंगाल के कई मजदूर काम कर रहे हैं. छीता गुदरी बांध जबलपुर के पास छोटी महानदी पर बना हुआ है. यह बांध गोलाकार बना हुआ है और यह दर्शनीय स्थल है. हालांकि बीते दिनों बारिश कम हुई, इसलिए बांध में ओवरफ्लो नहीं हो पाया.

जबलपुर के छीतागुदरी बांध में हादसा (ETV BHARAT)

बांध के बीच भंवर में फंसकर डूबा

बांध का ओवरफ्लो पर दर्शनीय दृश्य बनाता है. इसलिए लोग यहां पर घूमने आते हैं. शेख अब्दुल भी इसी सुंदरता के चलते अपनी साइड से हटकर बांध के ओवरफ्लो के नीचे पहुंच गया. लेकिन बीते दो दिन में बारिश तेज हुई. इस वजह से बांध के तटबंधों से पानी ऊपर से बहने लगा. शेख अब्दुल को तैरना आता था लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बांध के पानी से तैरकर भी बाहर नहीं निकला जा सकता, क्योंकि बांध में चारों तरफ से पानी आता है और यह एक किस्म की भंवर बनता है. देखते ही देखते शेख अब्दुल बह गया.

Jabalpur Chhita Gudari Dam
छीता गुदरी बांध पर काम करता था शख्स, डूबने से मौत (ETV BHARAT)

48 घंटे की तलाशी के बाद मिला शव

डीएसपी हेडक्वार्टर आकांक्षा उपाध्याय ने बताया "48 घंटे की तलाशी के बाद मंगलवार सुबह बांध से काफी दूरी पर शेख अब्दुल का शव बरामद किया गया. शेख अब्दुल को खोजने के लिए एसडीआरएफ की टीमों ने लगातार अभियान चलाया." बरसात के दिनों में लोग अक्सर पानी के करीब चले जाते हैं और उन्हें पानी की विभीषिका का अंदाज नहीं होता. इन दिनों जबलपुर के झरनो और बांधों पर लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है, जो कभी भी खतरनाक हो सकती है.

Last Updated : August 11, 2026 at 6:12 PM IST

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