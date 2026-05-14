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मध्य प्रदेश में एक और नेशनल हाईवे होगा लाल, जबलपुर से छत्तीसगढ़ का चिल्पी रूट होगा खास

जबलपुर से छत्तीसगढ़ के चिल्पी रूट तक एनएच होगा 4 लेन. नेशनल हाईवे 30 पर होगी टेबल टॉप रेड मार्किंग. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.

NATIONAL HIGHWAY 30 EXPAND 4 LANE
जबलपुर से छत्तीसगढ़ के चिल्पी रूट तक एनएच होगा 4 लेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:58 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के जबलपुर से छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. जबलपुर से छत्तीसगढ़ के चिल्पी रूट का नेशनल हाईवे 30 जल्द ही 2 लेन से 4 लेन का होने जा रहा है. 160 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण के काम के लिए टाइम लिमिट तय कर दी गई है. मार्च 2027 तक इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी.

यह नेशनल हाईवे कान्हा टाइगर रिजर्व से भी गुजरता है, इसको देखते हुए इस भोपाल-जबलपुर हाईवे के बाद अब इस नेशनल हाईवे 30 पर टेबल टॉप रेड मार्किंग की जाएगी. इस रेड जोन में 5 मिमी ऊंची लाल थर्मोप्लास्टिक की परत लगाई जाएंगी.

'4 लेन कॉरिडोर के लिए डीपीआर की प्रक्रिया शुरू'

परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत लाल साहू ने बताया, "4 लेन के इस कॉरिडोर के लिए डीपीआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही वन्य जीवन संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर भी काम किया जा रहा है, ताकि प्रोजेक्ट में आगे किसी तरह की देरी न हो. इस रूट पर अभी बहुत ज्यादा दबाव है. इस रूट पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही के अलावा कई स्थानों पर स्थानीय यातायात की वजह से इस पर मिश्रित ट्रेफिक की समस्या देखने की मिल रही है.

JABALPUR CHHATTISGARH CHILPI ROUTE
नेशनल हाईवे 30 पर होगी टेबल टॉप रेड मार्किंग (ETV Bharat)

ओवरटेकिंग के लिए पर्याप्त जगह न होने से यहां आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है. 160 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे में पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाई है. खासतौर से नाग घाट, भवाल घाट और चिल्पी घाट पर कठिन भौगौलिक स्थितियां हैं. 2 लेन से 4 लेन होने से इस रूट पर यातायात बेहतर होगा."

सड़क का होगा ज्योमेट्रिक सुधार

नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के अलावा इस रूट पर भौगोलिक परिस्थिति की वजह से चुनौतीपूर्ण यातायात को सुगम बनाया जाएगा. इसके लिए तीव्र मोड़ वाले हिस्सों में ज्योमेट्रिक सुधार, बेहतर विजिबिलिटी, सुरक्षित ढाल डिजाइन एवं आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन किए जाएंगे. घाट क्षेत्रों में सुरक्षित आवाजाही के लिए रोड सेफ्टी बैरियर्स, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, चेतावनी संकेतक एवं वैज्ञानिक ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, ताकि तेज बारिश के दौरान सड़क सुरक्षा एवं जल निकासी व्यवस्था बेहतर हो सके. निर्माण के दौरान दुर्घटना संभावित ब्लैकस्पॉट्स की विस्तृत तकनीकी समीक्षा कर उनमें सुधार किया जाएगा.

'शहरी क्षेत्रों में बनेंगे नए बायपास'

प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत लाल साहू ने बताया, "इस रूट पर पड़ने वाले बीजाडांडी एवं बिछिया जैसे व्यस्त शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में यातायात दबाव को कम करने और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए बायपास का निर्माण किया जाएगा. इससे मुख्य शहरों के भीतर से गुजरने वाले भारी एवं अंतर्राज्यीय यातायात को डायवर्ट किया जा सके और स्थानीय आवागमन को सुगम बनाया जा सके. कई स्थानों पर फ्लाईओवर एवं अंडरपास भी बनाए जाएंगे. इससे लेवल क्रॉसिंग की समस्याओं में कमी आएगी."

कान्हा से गुजरता है नेशनल हाईवे 30

इस नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा कान्हा टाइगर रिजर्व से भी गुजरता है. यह विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों की प्राकृतिक आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है. परियोजना में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि सड़क विकास के साथ वन्यजीवों की प्राकृतिक गतिविधियां प्रभावित न हों. इसके लिए परियोजना में विशेष एनिमल अंडरपास , वाइल्डलाइफ क्रॉसिंग एवं आवश्यकतानुसार सुरक्षित मार्ग संरचनाओं का प्रावधान किया गया है.

संवेदनशील वन क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा साइन बोर्ड, चेतावनी संकेतक एवं रेड टेबल टॉप मार्किंग की जाएगी. मार्किंग के मामले में यह मध्य प्रदेश की दूसरी सड़क होगी. इसके पहले जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 पर स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) के पास देश की पहली टेबल टॉप रेड मार्किंग सड़क बनाई गई थी ताकि वाहन चालकों को वन्यजीव क्षेत्रों के प्रति सतर्क किया जा सके.

'पेड़ काटे नहीं शिफ्ट किए जाएंगे'

प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत लाल साहू ने बताया, "इस नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर प्रभावित होने वाले प्रभावित होने वाले वृक्षों को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा. इस नेशनल हाईवे के तैयार होने से जबलपुर, मंडला एवं कान्हा जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचना पर्यटकों के लिए आसान होगा. इसके अलावा प्रस्तावित जबलपुर रिंग रोड एवं रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़कर यह परियोजना मध्यभारत के लिए आर्थिक एवं लॉजिस्टिक लाइफलाइन के रूप में विकसित होगी.

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