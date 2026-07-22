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'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पेपर लीक करने वालों पर हो FIR', जयवर्धन सिंह ने NTA को बताया फेल

जयवर्धन सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया के इस्तीफे की मांग की (ETV Bharat)

यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड होना चाहिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम जबलपुर के रविशंकर स्टेडियम के हॉल में हुआ. कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का कहना है कि, ''मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया गया है. जिसकी जनता ने कोई मांग नहीं की थी. मध्य प्रदेश का जैन जी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहा है.''

जबलपुर: कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह बुधवार को जबलपुर पहुंचे. यहां उन्होंने 'छात्रों की गूंज' नाम के एक कार्यक्रम में शामिल होकर छात्रों से बातचीत की. जयवर्धन सिंह का कहना है कि, "'केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया को भी पद से हटना चाहिए और उन सभी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने नीट परीक्षा का पेपर लीक किया था.''

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह फैल

जयवर्धन सिंह का कहना है कि, ''दिल्ली में छात्रों का जो आंदोलन हुआ और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह प्रधानमंत्री आवास के सामने आंदोलन किया उन सभी में एक ही मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.'' जयवर्धन सिंह का कहना है कि पिछले 12 साल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह फैल रही है. कभी सीबीएसई के पेपर लीक होते हैं, कभी नीट के पेपर लीक होते हैं, कभी दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं. क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो लोग बैठे हैं वह पहले से इस धंधे में माहिर रहे हैं.''

जबलपुर में 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम में शामिल हुए जयवर्धन सिंह (ETV Bharat)

100 जगहों पर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का आयोजन

जयवर्धन सिंह का कहना है कि, ''कांग्रेस पार्टी छात्रों की मांग को समझ रही है, इसलिए सबसे पहले राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों से बात की थी. आज पूरे देश में 100 जगह पर छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है. जहां छात्रों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी.''

जबलपुर के रविशंकर स्टेडियम के हॉल में हुआ प्रोग्राम (ETV Bharat)

निजीकरण के चलते गरीब बच्चों को नुकसान

जयवर्धन सिंह का कहना है कि, ''परीक्षाओं का पूरी तरह निजीकरण कर दिया गया है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दलाल सक्रिय हो गए हैं और परीक्षा के जरिए तो वह पैसा कमा ही रहे हैं. पेपर लीक करके भी पैसा कमाया जा रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को निजीकरण से निकाला जाना चाहिए.'' जयवर्धन का आरोप है कि ''निजीकरण की वजह से केवल अमीर आदमियों को फायदा हो रहा है और गरीबों के बच्चे होनहार होने के बाद भी नुकसान में हैं.''

पद से इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान

जयवर्धन सिंह का कहना है कि, ''नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया को भी पद से हटना चाहिए. जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए. उनके खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. तभी जाकर पीड़ित बच्चों को न्याय मिलेगा.''