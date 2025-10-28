ETV Bharat / state

ग्वारीघाट में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा, छठ पूजा की दिखा छटा, माहौल हुआ भक्तिमय

जबलपुर में धूमधाम से मनाया गया छठ का महापर्व, भोजपुरी कलाकार प्रांजल राय और सोनी सिन्हा पूरी रात लोगों को सुनाते रहे भक्ति संगीत.

JABALPUR NARMADA GWARIGHAT
जबलपुर में धूमधाम से मानाया गया छठ का महापर्व (Courtesy Gaurav Sahu)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 2:07 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: ग्वारीघाट में छठ पर्व को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यह मध्य प्रदेश का नजारा हो, बल्कि इस दृश्य को देखकर उत्तर प्रदेश और बिहार का एहसास हो रहा है. यहां नर्मदा नदी के घाट पर हजारों लोगों ने उगते सूरज को अर्घ दिया. जबलपुर में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. 4 दिन का यह पर्व मंगलवार को उगते सूरज को अर्घ देते ही समाप्त हो गया.

विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

जबलपुर में छठ पूजा का सबसे बड़ा आयोजन ग्वारीघाट में देखने को मिला. जहां हजारों लोगों ने नर्मदा में खड़े होकर सुबह उगते सूरज की पूजा की. यह दृश्य बेहद मनोरम था. जहां हजारों लोग पूरब दिशा में मुंह करके अपने हाथ में सूर्य देवता के लिए जल लेकर खड़े हुए थे. ग्वारीघाट के अलावा उमाघाट, गिलहरी घाट, तिलवारा घाट और हनुमान ताल तालाब, अधारताल तालाब, उदय नगर, तालाब पुराना, कंचनपुर तालाब, मानेगांव तालाब, संजीवनी नगर में शाही तालाब सहित मडई तालाब में भी छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया गया.

ग्वारीघाट में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा (ETV Bharat)

प्रांजल राय और सोनी सिन्हा ने पूरी रात गाए भक्ति गीत

इन सभी स्थानों पर पूरी रात धूमधाम देखने को मिली. ग्वारीघाट में तो पूरी रात लोगों ने भोजपुरी संगीत का मजा लिया. यहां बिहार के भोजपुरी कलाकार प्रांजल राय और बक्सर से सोनी सिन्हा को बुलाया गया था. इन कलाकारों ने पूरी रात भोजपुरी भक्ति संगीत लोगों को सुनाया. जबलपुर में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की तादाद बहुत अधिक है. यहां उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ, उत्तर प्रदेश सेवा संघ, बिहार उत्तर प्रदेश युवा महासंघ, उत्तर भारतीय बिहार कल्याण महासंघ जैसी कई समितियां मौजूद हैं.

JABALPUR CHHATH POOJA
जबलपुर में छठ पूजा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ (Courtesy Gaurav Sahu)

जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने बनाई है. इनमें से ज्यादातर लोग जबलपुर में नौकरी करने के लिए आए थे और अब वे जबलपुर के ही स्थानीय वासी हो गए हैं. यह सभी लोग छठ पर्व को उत्तर भारत की तर्ज पर ही मनाते हैं.

जबलपुर की कंचनपुर तालाब में तो 200 से ज्यादा बेदियां बनाई गई थी. जहां लोगों ने बैठकर छठी मैया की पूजा आराधना की. बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की वजह से जनप्रतिनिधियों ने भी इन आयोजनों में हिस्सा लिया. हालांकि इस आयोजन की वजह से नर्मदा के ग्वारीघाट की सड़कों में पूरी रात जाम के हालात रहे.

Last Updated : October 28, 2025 at 2:52 PM IST

TAGGED:

JABALPUR NARMADA GWARIGHAT
JABALPUR NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
ACTRESS SONI SINHA PRANJAL RAI
JABALPUR CHHATH POOJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद का कैसे करें उपयोग, घर में लगे पौधे भी बचा सकते हैं जान, देश भर के वैद्य कर रहे मंथन

मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों की खैर नहीं, उज्जैन में 5 लाख के साइलेंसर पर चला बुलडोजर

छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.