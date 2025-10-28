ETV Bharat / state

ग्वारीघाट में लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा, छठ पूजा की दिखा छटा, माहौल हुआ भक्तिमय

जबलपुर में धूमधाम से मानाया गया छठ का महापर्व ( Courtesy Gaurav Sahu )