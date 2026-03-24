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सलाखों के पीछे स्वाद की कहानी, शेफ बनकर बाहर आएंगी जबलपुर की महिला कैदी

शेफ बनकर बाहर आएंगी जबलपुर की महिला कैदी ( ETV Bharat )

जेल को सजा देने की जगह नहीं बल्कि सुधार गृह के रूप में भी जाना जाता है. जेल में बंद कैदियों को रोजगार स्थापित करने के लिए कई किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है. सामान्य तौर पर जेल में बंद कैदियों को कारपेंटर, कपड़ा बनाने और बुनाई की ट्रेनिंग, खेती किसानी का काम, जानवर पालने की ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन अब जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के शिक्षक जेल की महिला कैदियों को होटल मैनेजमेंट के गुरु सिखा रही हैं.

जबलपुर: सुभाषचंद्र बोस सेंट्रल जेल में सजा काट रही कैदी महिलाओं को होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कुशल शिक्षक पढ़ा रहे हैं. यहां इन महिलाओं को 21 किस्म के लजीज व्यंजन बनाना सिखाया जा रहा है. जेल प्रशासन का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं जेल से छूटने के बाद अपना रोजगार स्थापित कर सकें.

'21 किस्म के व्यंजन बनाना सिखाया जा रहा'

होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की फैकल्टी चहक का कहना है कि "हम कैदी महिलाओं को 21 किस्म के व्यंजन बनाना सिखा रहे हैं. इनमें ज्यादातर ऐसे व्यंजन है जिनको होटल के माध्यम से बाजार में बेचा जा सकता है."

जबलपुर जेल में महिला कैदी सीख रहीं हैं लजीज व्यंजन बनाना (ETV Bharat)

चहक ने बताया कि "कैदी महिलाओं को जलेबी, समोसा, कचौड़ी, कलमी बड़ा, भाजी बड़ा, साबूदाना का बड़ा, हलवा, मिठाई जैसे व्यंजन बनाना सिखाए जा रहे हैं. इन महिलाओं को थोड़ा बहुत खाना बनाना पहले से ही आता है लेकिन यह महिलाएं होटल में बनने वाली व्यंजन नहीं बना पाती थीं. इस ट्रेनिंग के बाद यह आसानी से होटल चलाने लायक सामान बनाना सीख जाएंगी."

'सजा पूरी होने के बाद काम आता है जेल में सीखा हुनर'

जबलपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि "हमने इसके पहले इसी तरह की ट्रेनिंग पुरुष कैदियों को भी दिलवाई थी. अभी पुरुष कैदी जेल से बाहर नहीं निकले हैं लेकिन उन्होंने अपनी खुद की होटल शुरू कर दी है और जेल गेट पर जो लोग मिलने आते हैं उन्हें वे अपना सामान बेचते हैं.

होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षक दे रहे ट्रेनिंग (ETV Bharat)

इस बार हमने यही कोशिश महिला कैदियों के लिए भी की है. यदि महिलाएं रुचि दिखाएंगीं तो उन्हें भी जेल की ओर से मदद की जाएगी. यह ऐसा हुनर है जिसे महिला कैदी जेल से छूटने के बाद जीवन यापन के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं."

जेल में सजा काट रहीं शबाना का कहना है कि "यह ट्रेनिंग उनके बहुत काम की है. इसमें उन्होंने कई ऐसे व्यंजनों के बारे में जाना है जिन्हें पहले उन्होंने कभी नहीं बनाया था. सजा पूरी होने के बाद भी जब बाहर जाएंगे तो इनके जरिए वे खुद की होटल शुरू करेंगी."