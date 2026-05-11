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जबलपुर जेल में बिना जुर्म के बंद हैं 4 मासूम, बच्चों को जेल में रखना प्रशासन की मजबूरी

जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में रहते हैं चार बच्चे, बिना किसी जुर्म जेल की चार दीवारी के अंदर काट रहे दिन.

JABALPUR JAIL 4 CHILDREN LIVE
Etv Bharat (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 4:00 PM IST

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जबलपुर: नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में महिला कैदियों के साथ आए चार बच्चे भी यहां पर हैं. बच्चों की मां तो आपराधिक मामलों को लेकर जेल में बंद हैं, लेकिन ये बच्चे बिना किसी गलती के जेल के अंदर रहते हैं. हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि इन्हें सजा नहीं मिली है. उनकी कोशिश होती है कि इन बच्चों को बेहतर माहौल, अच्छा भोजन मिल सके और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा सके. इन बच्चों को केवल सप्ताह में एक दिन ही जेल से बाहर निकलने का मौका मिलता है. बच्चे ज्यादा छोटे हैं, इसलिए वे जेल और सामान्य दुनिया को नहीं समझ पाते.

बिना जुर्म के जेल में चार बच्चे

जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में हजारों कैदी सजा काट रहे हैं, लेकिन इसी चारदीवारी में चार बच्चे ऐसे भी हैं. जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है. दरअसल, यह बच्चे उन महिला कैदियों के साथ आए हैं, जिन्हें या तो सजा हुई है या फिर जो विचारधीन कैदी हैं, उनके घर में इन बच्चों का लालन-पालन करने वाला कोई नहीं है. जबलपुर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मदन कमलेश ने बताया कि "जबलपुर जेल में दो महिला कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं. इनमें से एक महिला का 1 वर्ष का बेटा है और दूसरी महिला जिसने हत्या की है, उसकी 9 माह की बेटी है. इन दोनों को ही जेल में रखा गया है.

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने दी जानकारी (ETV Bharat)

वहीं दूसरे दो अन्य बच्चे विचाराधीन महिला कैदियों के हैं, इनमें से एक की दो साल की लड़की है और दूसरे का 6 माह की लड़की है. मदन कमलेश ने बताया कि इनमें से कुछ महिलाएं घरेलू हिंसा की सजा काट रही हैं. कुछ मादक पदार्थों के अवैध तस्करी के मामले में जेल में बंद हैं और कुछ दूसरी वारदातों में शामिल थी, इसलिए उन्हें सजा मिली है.

बच्चों को रखने बनाई गई अलग जगह, रखा जाता है पूरा ख्याल

मदन कमलेश ने बताया कि जेल के भीतर इन बच्चों को रखने के लिए अलग से जगह बनाई गई है. इसमें 5 साल से छोटे बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था होती है. इन सभी बच्चों के लिए विशेष खाना बनता है. उनकी पूरी डाइट इन्हें दी जाती है. हफ्ते में एक दिन इन्हे जेल के बाहर घूमने का मौका भी मिलता है. यदि बच्चे पढ़ने लिखने लायक होते हैं, तो उन्हें पढ़ाई-लिखाई भी करवाई जाती है. जेल के भीतर ऐसे बच्चों के लिए स्कूल चलाया जाता है.

JABALPU CHILDREN LIVE WITH MOTHERS
नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल (ETV Bharat)

बच्चों को जेल जैसा नहीं कराते फील

जेलर का कहना है कि होली और दिवाली पर इन बच्चों के लिए विशेष आयोजन किए जाते हैं, ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि वह जेल के भीतर हैं. जेल का पूरा स्टाफ भी इन बच्चों को बेहद स्नेह देता है. इसके साथ ही जो बच्चे 5 साल से बड़े हो जाते हैं, यदि उनके परिवार के लोग उनको रखने के लिए सक्षम है तो उन्हें परिवार को सौंप दिया जाता है, नहीं तो फिर उन्हें रखने की अलग से व्यवस्था की जाती है.

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