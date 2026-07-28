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जबलपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी स्वतंत्र भारत की पहली फांसी, अब तक 233 लोगों को लटकाया

जबलपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी स्वतंत्र भारत की पहली फांसी ( ETV Bharat )

2. महेंद्र सिंह गौंड को धारा 376 और 363 के तहत सन 2018 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

1. विनोद उर्फ राहुल चौहथा के ऊपर हत्या और बलात्कार के आरोप हैं. इसे शहडोल जिला अदालत ने फांसी की सजा दी थी. 2018 से यह मामला अब तक लंबित है, फिलहाल इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.

लंबे समय से कोर्ट फांसी की सजा सुना भले ही देता है लेकिन अपराधियों को फांसी दी नहीं जाती. अभी भी जबलपुर जेल में फांसी की सजा के 5 कैदी बंद है, इन्हें निचली अदालतों ने फांसी की सजा सुना दी है पर अभी भी उनकी अपील अलग-अलग अदालत में लंबित है. इसलिए इन्हें फांसी पर चढ़ाया नहीं गया है.

स्वतंत्रता के बाद से अब तक 45 लोगों को हुई फांसी (ETV Bharat)

जबलपुर सेंट्रल जेल के अधिकारी मदन कमलेश बताते हैं, "मध्य प्रदेश में किसी जघन्य अपराधी को फांसी देने की व्यवस्था केवल जबलपुर जेल में है. यहां आज भी ऐसा फांसी का तख्ता है जिसमें एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती है. हालांकि जबलपुर जेल में अंतिम फांसी 1996 में हुई थी, जब कामता प्रसाद तिवारी नाम के शहडोल के बलात्कार के एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उन्हें जबलपुर जेल में ही फांसी पर चढ़ाया गया था."

जबलपुर: फांसी की सजा अब बीते दिनों की बात हो गई है लेकिन अभी भी अदालतें अपराधियों के लिए फांसी की सजा सुनाती हैं. हालांकि जबलपुर जेल में बीते 30 सालों से किसी को फांसी नहीं दी गई है. अभी भी जबलपुर जेल में फांसी के 5 कैदी बंद हैं. जबलपुर जेल के इतिहास में अब तक 233 लोगों को फांसी दी जा चुकी है. इनमें बहुत से तो अपराधी थे लेकिन देश के कई बड़े क्रांतिकारी भी जबलपुर जेल में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए गए. आज भी मध्य प्रदेश में फांसी देने की सुविधा केवल जबलपुर सेंट्रल जेल में है.

3. रामनारायण उर्फ भानु बर्मन को भी शहडोल के बुढ़ार में पास्को एक्ट और हत्या के मामले में इसी साल फरवरी महीने में फांसी की सजा सुनाई गई थी. इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.

4. हरीश सोनी मंडला का रहने वाला है और इसे भी धारा 302 और 307 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, फिलहाल इसकी अपील भी पेंडिंग है.

5 PRISONERS SENTENCED TO DEATH (ETV Bharat)

5. रामजी भूमिया जबलपुर के बरगी नगर का रहने वाला है, इसे भी जबलपुर जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. इसने भी अपनी फांसी की सजा को लेकर अपील की है.

पत्नी और सौतेली बेटी की की थी हत्या

रामजी भूमिया का मामला जबलपुर का ही है. जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है, "रामजी भूमिया ने अपनी पत्नी और सौतेली बेटी को धारदार हथियार से मार डाला था. रामजी भूमिया खुद कसाई है और मांस बेचने का काम करता था. किसी बात पर उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ और उसने पत्नी और सौतेली बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

स्वतंत्रता के बाद से अब तक 45 लोगों को दी जा चुकी फांसी

जबलपुर जेल में 2013 में मगनलाल नाम के एक कैदी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था लेकिन अंतिम वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी. उस समय जबलपुर जेल अधीक्षक एस एस सेगर ने मीडिया को बताया था कि, यदि मगनलाल को फांसी हो जाती तो जबलपुर जेल की यह 234वीं फांसी होती. स्वतंत्रता के बाद से भी जबलपुर में अब तक लगभग 45 लोगों को फांसी पर चढ़ाया जा चुका है.

जबलपुर जेल के फांसी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

स्वतंत्र भारत की पहली फांसी

15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के कुछ दिनों बाद ही 9 सितंबर 1947 को रघुनाथ सिंह नाम के कैदी को जबलपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया था.

आदिवासियों के महानायक टंट्या भील को फांसी

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी पुस्तक भारत के शहीद में बताया गया है कि आदिवासियों के महानायक टंट्या भील को भी अंग्रेजों ने 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर सेंट्रल जेल में ही फांसी पर चढ़ाया था.

कई क्रांतिकारियों को दी गई थी फांसी

1897 की क्रांति में सुहागपुर के विभूति सिंह को अंग्रेजों से विद्रोह करने के जुर्म में 1862 में जबलपुर में ही फांसी पर चढ़ाया गया था. जेल में बंद रहे कई क्रांतिकारियों को यहां फांसी दी गई, हालांकि इसमें से बहुत से तो ऐसे थे जिन्हें प्रताड़ना देकर मार दिया गया लेकिन फांसी पर नहीं लटकाया गया.

जबलपुर सेंट्रल जेल में अब तक हुई फांसियों का पूरा रिकॉर्ड जेल प्रशासन के पास नहीं है. जेल प्रशासन का कहना है कि समय-समय पर पुराने रिकॉर्ड को खत्म कर दिया जाता है. मतलब जबलपुर जेल में स्वतंत्रता संग्राम के पहले जिन 150 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई उनमें कुछ तो अपराधी भी रहे होंगे लेकिन इनमें ज्यादा बड़ी संख्या उन महान क्रांतिकारियों की है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी थी.