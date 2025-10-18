ETV Bharat / state

बिजली का पूरी निजीकरण का दबाव! इसके साइड इफैक्ट से राज्य सरकार की चिंता बढ़ी

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बिजली वितरण के खर्चे में मदद रोकने की चेतावनी दी. 3 शर्तें मानने की दी सलाह.

privatize electricity effects
बिजली का पूरी निजीकरण करने की तैयारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 2:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों से कहा है कि यदि निजीकरण का रास्ता साफ करने वाली शर्तें नहीं मानी तो हम आपकी मदद बंद कर देंगे. वहीं, जानकारों का कहना है "पूरा निजीकरण के बाद बिजली ₹12 प्रति यूनिट में मिलेगी. बिजली कंपनियों में 51 हजार कर्मचारियों-अधिकारियों की भर्ती बंद हो जाएगी." बिजली का अभी कितना निजीकरण, कैसे हुआ आइए जानते हैं.

मध्य प्रदेश में बिजली की 5 कंपनियां

पहले बिजली बोर्ड पूरे काम करता था, जिसे एमपीईबी (MPEB) कहा जाता था. फिर निगमीकरण हुआ तो मध्य प्रदेश में 5 कंपनियां बन गईं. मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड प्रदेश के सभी पावर प्लांट की मालिक है. मध्य प्रदेश में 5 हजार यूनिट का प्रोडक्शन है. हालांकि हम जरूरत की बाकी बिजली दूसरे पॉवर प्लांट से खरीदते हैं. वहीं, मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी बिजली को प्लांट से शहर के पावर हाउस तक पहुंचाने का काम करती है. इसके तहत पॉवर प्लांट के साथ ही देश के दूसरे इलाकों से आने वाली बिजली को भी ट्रांसमिट करने का काम होता है.

मध्य प्रदेश विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष विकास शुक्ला (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण की 3 कंपनियां

मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण की 3 कंपनियां हैं. एक पूर्व क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक पश्चिम क्षेत्र इन्हीं के माध्यम से हमारे घर तक बिजली पहुंचती है और यही कंपनियां हमसे बिजली बिल भी वसूलती हैं. अभी तक इन सभी कंपनियों का मलिकाना हक सरकार के पास है. लेकिन अब इनकी प्राइवेटाइजेशन की तैयारी शुरू हो गई है.

ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में अल्टीमेटम

बीते दिनों केंद्र सरकार ने सात राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की. इसमें केंद्र सरकार ने कहा "हम आपकी ग्रांट बंद कर देंगे यदि आपने हमारी 3 शर्तें नहीं मानी." पहली शर्त है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का 51% किसी निजी कंपनी को बेच दिया जाए. दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 26% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी कंपनी को हिस्सेदारी दे दी जाए और मैनेजमेंट निजी कंपनी का बैठा दिया जाए. तीसरी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने नाम पर सेबी में रजिस्टर करवाए और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए.

privatize electricity effects
मध्य प्रदेश में बिजली की 5 कंपनियां (ETV BHARAT)

पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हमेशा घाटे में

मध्य प्रदेश विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष विकास शुक्ला का कहना है "पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हमेशा घाटे में चलती हैं और इस घाटे की पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार ग्रांट देती हैं. बिजली की खरीदी 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक यूनिट में होती है लेकिन सरकार की योजनाओं की वजह से इसे ₹1 यूनिट में भी लोगों को दिया जा रहा है. किसानों को बहुत सस्ती बिजली दी जा रही है. यह पैसा सरकार को बिजली कंपनी को देना चाहिए. पिछली बार जब बिजली कंपनियों ने पैसा मांगा तो हमें कोर्ट की ही शरण लेनी पड़ी, तब जाकर कुछ पैसा बिजली कंपनियों को मिल पाया."

सरकारी विभाग ही पेमेंट नहीं करते

विकास शुक्ला का कहना है "यदि सरकारी विभाग ईमानदारी से पूरा बिल दें. सब्सिडी पर दी जा रही बिजली का बकाया सरकार बिजली कंपनियों को दे और बिजली चोरी को पूरी तरह रोक दिया जाए तो हमें किसी बिजली कंपनी को ग्रांट की जरूरत ही नहीं है."

जहां भी निजीकरण हुआ, उपभोक्ता पर मार पड़ी

अभियंता संघ के अध्यक्ष विकास शुक्ला का कहना है "देश के कुछ इलाकों में जैसे दिल्ली, मुंबई, पांडिचेरी, गोवा और चंडीगढ़ में बिजली का निजीकरण हुआ है. यहां बिजली के दाम₹10 से ₹12 प्रति यूनिट है. इसका सीधा मतलब है कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां निजी हो जाती है तो बिजली के माध्यम से होने वाली लूट बढ़ जाएगी."

"निजीकरण का प्रयोग मध्य प्रदेश के सागर और उज्जैन में किया जा चुका है. यहां गोयनका कंपनी आई थी लेकिन उसने पैसा वसूला और वह भाग गई. बाद में सरकार को उसकी जमा राशि से नुकसान की पूर्ति करनी पड़ी थी."

TAGGED:

ENERGY MINISTERS MEETING
ELECTRICITY RATE MADHYA PRADESH
ELECTRICITY BILL SUBSIDY
PRIVATIZE ELECTRICITY SIDE EFFECTS
MP ELECTRICITY COMPANY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

MP-UP इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा सागर-कानपुर हाईवे, दोनों ओर लगेंगे उद्योग

बेघर को छत दिलाने में शिवपुरी अव्वल, 72 हजार आदिवासियों को मिला अपना घर

मंदसौर में किसानों से मजाक, प्रशासन ने किए बैंक खाते सीज, मुआवजा राशि वापस करने के नोटिस

धनतेरस पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद, देसी उत्पादों की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.