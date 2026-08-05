रिटायर्ड IG से 11 लाख रुपये रिकवरी के आदेश, रीवा SP की कार्रवाई से हिला पुलिस विभाग
सेवानिवृत्त आईजी ने रीवा एसपी के आदेश को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दी चुनौती. अधिकरण ने लगाया स्टे. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 2:39 PM IST
जबलपुर : रीवा में तैनात रहे आईजी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये गये रिकवरी आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में याचिका दायर की. अधिकरण ने याचिका की सुनवाई करते हुए रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने रीवा एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
पेंशन से रिकवरी राशि काटने की चेतावनी
याचिकाकर्ता डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार ने अधिकरण को बताया "वह साल 2024 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजी) रीवा के पद से सेवानिवृत्त हुए. उनके विरुद्ध अप्रैल 2026 मे पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा 11 लख 61 हजार रुपए की वसूली निकाली गई. इसमें कहा गया कि यदि वह ये राशि को जमा नहीं करते तो कार्रवाई की जाएगी. ये भी कहा गया है कि ये राशि उनकी पेंशन से भी काटी जा सकती है."
वेतन निर्धारण के तहत मिला एरियर्स
रिटायर्ड आईजी का कहना है "ये राशि वर्ष 2012 से उनके वेतन निर्धारण के संबंध में दी गई थी. उनसे कनिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिनका वेतन निर्धारण उनके वेतन निर्धारण के अनुकूल नहीं था, उन्हें अधिक वेतन प्रदाय किया जा रहा था. उनके द्वारा इस बारे में अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन देकर मांग की गई थी कि उनका वेतन निर्धारण सही किया जाए. वर्ष 2012 से उनका वेतन निर्धारण किया गया. पूर्व की प्रदान की जाने वाली राशि का एरियर्स भी प्रदान किया गया था."
वसूली तत्काल रोकने की मांग
रिटायर्ड आईजी ने कहा "सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी होने के कारण उनकी नियोक्ता भारत सरकार, गृह विभाग एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है. इस मामले में मध्य प्रदेश शासन या पुलिस अधीक्षक हस्तक्षेप नहीं कर सकते. पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधिकारों से बाहर जाकर उनके विरुद्ध ऐसे आदेश जारी किए गए, जो कानून के विरुद्ध है. याचिका में मांग की गई कि उनके विरुद्ध की जा रही वसूली को रोका जाए. वह सेवानिवृत्त अधिकारी है, जिनसे कारण इस प्रकार वसूली नहीं की जा सकती."
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कोई भी जानकारी गलत नहीं देने का दावा
याचिका में कहा गया "पुलिस अधीक्षक के पत्र में ऐसे कोई अंश नहीं है कि उनके द्वारा कोई गलत जानकारी देने के कारण वेतन विसंगति में सुधार कराया हो." याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता पंकज दुबे, सोनाली पांडे एवं प्रथमेश पगारे ने पैरवी की.