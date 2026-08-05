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रिटायर्ड IG से 11 लाख रुपये रिकवरी के आदेश, रीवा SP की कार्रवाई से हिला पुलिस विभाग

जबलपुर : रीवा में तैनात रहे आईजी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये गये रिकवरी आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में याचिका दायर की. अधिकरण ने याचिका की सुनवाई करते हुए रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने रीवा एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पेंशन से रिकवरी राशि काटने की चेतावनी

याचिकाकर्ता डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार ने अधिकरण को बताया "वह साल 2024 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजी) रीवा के पद से सेवानिवृत्त हुए. उनके विरुद्ध अप्रैल 2026 मे पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा 11 लख 61 हजार रुपए की वसूली निकाली गई. इसमें कहा गया कि यदि वह ये राशि को जमा नहीं करते तो कार्रवाई की जाएगी. ये भी कहा गया है कि ये राशि उनकी पेंशन से भी काटी जा सकती है."

वेतन निर्धारण के तहत मिला एरियर्स

रिटायर्ड आईजी का कहना है "ये राशि वर्ष 2012 से उनके वेतन निर्धारण के संबंध में दी गई थी. उनसे कनिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिनका वेतन निर्धारण उनके वेतन निर्धारण के अनुकूल नहीं था, उन्हें अधिक वेतन प्रदाय किया जा रहा था. उनके द्वारा इस बारे में अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन देकर मांग की गई थी कि उनका वेतन निर्धारण सही किया जाए. वर्ष 2012 से उनका वेतन निर्धारण किया गया. पूर्व की प्रदान की जाने वाली राशि का एरियर्स भी प्रदान किया गया था."