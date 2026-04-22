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CAT ने सरकार से पूछा मध्य प्रदेश के इन 3 काबिल पुलिस अधिकारियों को क्यों नहीं बनाया IPS, नोटिस जारी

मध्य प्रदेश सरकार के कैडर रिव्यू नहीं करने पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सख्त. 3 पुलिस अधिकारियों ने लगाई है याचिका.

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मध्य प्रदेश सरकार के कैडर रिव्यू नहीं करने पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:15 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार के अनिवार्य कैडर रिव्यू न करने की वजह से मध्य प्रदेश के 3 पुलिस अधिकारी आईपीएस बनने से चूक गए. इसके बाद इन अधिकारियों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का दरवाजा खटखटाया है. अधिकरण ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी. आवेदकों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि जो पदोन्नति के लिए जो कार्यवाही की जा रही है उसमें यथास्थिति बनाएं रखें.

पदोन्नति में आईपीएस अवॉर्ड नहीं करने पर की याचिका दायर

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहे एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह तोमर और मुकेश कुमार वैश ने सरकार के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में एक याचिका दायर की है. इन अधिकारियों ने दायर याचिका में उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा इन्हें समय पर आईपीएस अवॉर्ड नहीं किया गया और सूची में नाम होने के बाद अब उम्र ज्यादा होने का हवाला दिया जा रहा है.

सरकार की लेटलतीफी की वजह से अधिकारियों का नुकसान (ETV Bharat)

'सरकार की लेटलतीफी की वजह से अधिकारियों का नुकसान'

बुधवार को इस याचिका पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में सुनवाई हुई. अधिकारियों की ओर से पंकज दुबे ने पैरवी की. एडवोकेट पंकज दुबे ने बताया, "यह तीनों ही अधिकारी 26-27 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं. इन तीनों ही अधिकारियों का कार्यकाल बेदाग रहा है. कई मामलों में इन्हें अवॉर्ड भी मिले हैं लेकिन इनको आईपीएस नहीं बनाया गया.

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पुलिस अधिकारियों ने पदोन्नति में आईपीएस अवॉर्ड नहीं करने पर की याचिका दायर (ETV Bharat)

सरकार को हर 5 साल में जो कैडर रिव्यू करना चाहिए, उसमें सरकार ने लेट लतीफी की है. जो अनिवार्य कैडर रिव्यू 2018 में होना था, वह 2022 में किया गया. इसकी वजह से अधिकारियों की उम्र ज्यादा हो गई. अब ऐसी स्थिति में इन तीनों ही अधिकारियों की उम्र 56 वर्ष से ज्यादा हो रही है और उम्र की सीमा के नियम के तहत इन तीनों को आईपीएस बनने का मौका नहीं मिल पाएगा."

नोटिस जारी कर कार्यवाही स्थगित करने का आदेश

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और इसके बाद सरकार की लेट लतीफी की वजह से इन तीनों ही अधिकारियों को नुकसान होने पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिकरण ने प्रथम दृष्टया आवेदकों के पक्ष में मामला पाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान के रूप में पदोन्नित कार्यवाही में यथास्थित बनाये रखने के आदेश पारित किया. मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी.

आईपीएस अवॉर्ड का क्या है नियम

एडवोकेट पंकज दुबे ने बताया, "पुलिस विभाग की नौकरी में यह प्रावधान है कि यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित पुलिस अधिकारी ने 8 साल की नौकरी कर ली है तो उसे आईपीएस बनाया जा सकता है. इसके लिए कैडर रिव्यू किया जाता है और राज्य सरकार को अपनी ओर से ऐसे अधिकारियों के बारे में जानकारी केंद्र सरकार के पास भेजनी होती है. इस प्रक्रिया में अच्छे कामकाज वाले अधिकारियों को आईपीएस बनने का मौका मिलता है.

कैडर रिव्यू में एक शर्त और है कि जिसके तहत जिस अधिकारी के लिए रिकमेंडेशन भेजी जा रही है, उसकी उम्र 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. पूरे देश में राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को आईपीएस बनने के लिए अपनी सहमति भेजती है लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत पिछड़ा है."

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