जनगणना 2027: 40 सवालों के देने होंगे जवाब, निजी जानकारियां भी पूछेंगे, ये गोपनीय रहेंगी
जनगणना के प्रश्नपत्र में जाति, धर्म, शिक्षा, दिव्यांगता, आय के स्रोत, प्रवास और परिवार की स्थिति से जुड़े सवाल होंगे. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:29 PM IST
जबलपुर : भारत में 2011 के बाद एक बार फिर जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. वर्ष 2027 की जनगणना को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. जनगणना विभाग के अधिकारी मनोज नाथानी के अनुसार " जनगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बार जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार से जुड़े 40 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी. इसके जरिए सरकार को देश की आबादी, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और लोगों के रहन-सहन से जुड़ा विस्तृत आंकड़ा मिलेगा."
जनवरी 2027 से शुरू होगा काम
जबलपुर के संयुक्त कलेक्टर और जनगणना के प्रभारी अधिकारी ऋषभ जैन ने बताया "ऐसी संभावना है कि 2027 के जनवरी से ही पूरे भारत में जनगणना की शुरुआत हो जाएगी और इसे फरवरी के अंत तक खत्म करना है. यह कुल मिलाकर 35 दिन की पूरे भारत में चलने वाली एक बड़ी प्रक्रिया होगी. जनगणना खत्म होने के बाद पूरे एक दिन 24 घंटे उन लोगों की जानकारी ली जाएगी, जो घरों में नहीं रहते. रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं या फिर अस्थाई रूप से सड़कों पर रहते हैं. उनकी जानकारी भी जनगणना के माध्यम से जुटाए जाएगी."
एक प्रकार से सामाजिक व आर्थिक सर्वे
ऋषभ जैन का कहना है "यह जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक सर्वे है. इसके आधार पर सरकार के पास उत्तर होगा. इसी डाटा के आधार पर आने वाले सालों की योजनाएं बनेगी. ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होगी. इसका इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर पाएगा. ना तो इस जानकारी के आधार पर कोर्ट में कुछ साबित किया जा सकता है और ना ही किसी चलती योजना से किसी का नाम काटा जाएगा. केवल सरकार को यह डाटा जाएगा ताकि सरकार आगे इसके आधार पर योजनाएं बना सके. इसलिए लोगों को खुलकर अपनी जानकारियां बतानी होंगी."
धर्म और जाति की जानकारी भी जनगणना में शामिल
भारत सरकार के जनगणना विभाग के अधिकारी मनोज नाथानी ने बताया "जनगणना के लिए जारी अधिसूचना में शामिल सवालों के अनुसार लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ परिवार की संरचना, सामाजिक पृष्ठभूमि और कामकाज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता और धर्म जैसी जानकारियां शामिल हैं. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएंगी."
शिक्षा और रोजगार की जानकारी
जनगणना के दौरान यह भी पूछा जाएगा कि व्यक्ति पढ़ा-लिखा है या नहीं, उसने किस स्तर तक शिक्षा हासिल की है और किस विषय या संकाय में पढ़ाई की है. इसके अलावा, व्यक्ति पिछले एक साल में किसी आर्थिक गतिविधि से जुड़ा था या नहीं, उसका काम किस श्रेणी का है और वह किस तरह के उद्योग, व्यापार या सेवा क्षेत्र में काम करता है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी.
कामकाजी लोगों के साथ उन लोगों की स्थिति भी दर्ज की जाएगी जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं. नौकरीपेशा, स्वरोजगार करने वाले और अन्य श्रेणियों में काम करने वाले लोगों की जानकारी से देश में रोजगार की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी. काम के लिए घर से कार्यस्थल तक की यात्रा से संबंधित जानकारी भी प्रश्नों में शामिल है.
स्थायी निवास, पलायन और परिवार की जानकारी
मनोज नथनी का कहना है "जनगणना में व्यक्ति के जन्मस्थान, पहले के निवास स्थान, वर्तमान निवास का पता और स्थान बदलने के कारण के बारे में भी पूछा जाएगा. व्यक्ति कितने समय से मौजूदा गांव या शहर में रह रहा है, उसका स्थायी निवास कहां है और काम के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, इसका भी विवरण लिया जाएगा. यह जनगणना आने वाली पीढियां के बारे में भी जानकारी लेने के लिए तैयारी कर रही है. इसके लिए परिवार से संबंधित सवालों में बच्चों की संख्या, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और पिछले एक साल में जन्मे बच्चों की जानकारी शामिल है. ये सवाल निर्धारित श्रेणियों के अनुसार पूछे जाएंगे."
मोबाइल, आधार, बैंक खाते की भी जानकारी
इस बार के प्रश्नपत्र में कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनमें आधुनिक जीवनशैली और दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी. इनमें कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी और पासपोर्ट नंबर शामिल हैं. ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है या नहीं, यह भी पूछा जाएगा. मोबाइल, आधार और अन्य दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी के मामले में प्रश्नपत्र में उपलब्धता के आधार पर विवरण मांगा गया है.
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मोबाइल आधारित एप पर होगी जनगणना
मनोज नाथानी का कहना है "अभी तक जनगणना कागजों के आधार पर होती थी. इसलिए इसके उत्तर आने में बहुत समय लगता था. इस बार पूरी जनगणना मोबाइल पर आधारित एप से हो रही है. इसलिए डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और या डाटा भी 9 महीना में सार्वजनिक हो जाएगा. हालांकि इसकी जानकारी मुख्यालय से ही मिल पाएगी लेकिन इसको प्रक्रिया होने में अब बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा."
जबलपुर के संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन ने बताया "हमारी तैयारी पूरी है. जबलपुर में हर 800 लोगों पर एक प्रगणक तैयार किया गया है और उसे केवल 800 फॉर्म भरने हैं. इसके लिए भी उसके पास पर्याप्त समय होगा. अभी अधिकारी स्तर पर ट्रेनिंग चल रही है. बहुत जल्द ये ट्रेनिंग निचले स्तर तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी मिलेगी. हम जनसंख्या की गणना शुरू कर देंगे."