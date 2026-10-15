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जनगणना 2027: 40 सवालों के देने होंगे जवाब, निजी जानकारियां भी पूछेंगे, ये गोपनीय रहेंगी

जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर ( ETV BHARAT )

जबलपुर : भारत में 2011 के बाद एक बार फिर जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. वर्ष 2027 की जनगणना को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. जनगणना विभाग के अधिकारी मनोज नाथानी के अनुसार " जनगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बार जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति और उसके परिवार से जुड़े 40 बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी. इसके जरिए सरकार को देश की आबादी, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और लोगों के रहन-सहन से जुड़ा विस्तृत आंकड़ा मिलेगा."

जनवरी 2027 से शुरू होगा काम