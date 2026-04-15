करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत 9 को 3-3 साल की सजा, CBI कोर्ट का फैसला
दमोह के तेंदूखेड़ा में साल 2020 में भारतीय स्टेट बैंक से 3 फर्मों ने फर्जी रसीदों के आधार पर लिया था करोड़ों का लोन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 11:05 PM IST
जबलपुर: सीबीआई की विशेष न्यायालय ने बैंक के साथ लोन के नाम पर 1 करोड़ 66 लाख की धोखाधड़ी करने वाले बैंक मैनेजर सहित 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है. विशेष न्यायालय ने आरोपियों पर 11 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
दाल के स्टॉक की फर्जी रसीद पर लिया था 1 करोड़ 66 लाख का लोन
अभियोजन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक तेंदूखेड़ा जिला दमोह में फरवरी से मई 2020 के बीच मेसर्स आशीष दाल मिल, मेसर्स अविनाश ट्रेडिंग कंपनी और मेसर्स एम के इंटरप्राइसेस ने लोन के लिए आवेदन किया था. आवेदकों की तरफ से खुद को दाल मिल का संचालक बताते हुए वेयर हाउस में दाल का स्टॉक रखे होने के संबंध में रसीद प्रस्तुत की गई थी. बैंक मैनेजर और वेयर हाउस की मिली भगत से इन 3 फर्मों ने 1 करोड़ 66 लाख का लोन लिया था.
सीबीआई जांच में सामने आई मिलीभगत
सीबीआई ने जांच में पाया गया कि वेयर हाउस में दाल रखने की रसीद फर्जी थी. वास्तव में वेयर हाउस में दाल का कोई स्टाॅक ही नहीं था. वेयर हाउस संचालक के साथ मिलीभगत कर दाल का स्टॉक होने की फर्जी रसीद प्रस्तुत कर लोन लिया गया था.
सीबीआई ने दर्ज किया था बैंक लोन घोटाले का मामला
सीबीआई ने जांच के बाद तत्कालीन बैंक मैनेजर केएस राउत, फील्ड ऑफिसर विजय कुमार मालवीय, आशीष सिंघई, योगेन्द्र सिंघई, श्रीमती मणि सिंघई, प्रियंका योगेन्द्र सिंघई, संतोष सिंघई, संगीता जैन और विष्णु बहादुर सिंह के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचते हुए 1 करोड़ 66 लाख रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था. सीबीआई ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था.
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3-3 साल के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह और साक्ष्यों के आधार पर सभी 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए धोखाधड़ी करने वाले बैंक मैनेजर सहित 9 आरोपियों को 3-3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है. कोर्ट ने आरोपियों पर 11 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजन अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने पैरवी की.