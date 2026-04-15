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करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत 9 को 3-3 साल की सजा, CBI कोर्ट का फैसला

करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत 9 को 3-3 साल की सजा ( Getty Image )