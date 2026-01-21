ETV Bharat / state

कॉन्स्टेबल की वर्दी फाड़ने का मामला, STF करेगी प्रभात साहू कांड की जांच, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल

प्रभात साहू थप्पड़ कांड और पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़े जाने के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स जबलपुर करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

प्रभात साहू थप्पड़ कांड और पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट ने दिए आदेश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:28 AM IST

जबलपुर : पूर्व महापौर प्रभात साहू के साथ पुलिसकर्मी की झड़प के बाद कथित तौर पर उसकी वर्दी फाड़े जाने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है. पूर्व महापौर व उनके समर्थकों के खिलाफ राजनीतिक दबाव के कारण नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफआईआर व केस रिपोर्ट देखने पर पाया कि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर सही व निष्पक्ष जांच नहीं की है, जिसके बाद युगलपीठ ने जांच एसटीएफ जबलपुर को सौंपने के निर्देश दिए हैं.

कॉन्स्टेबल ने पूर्व महापौर को मारा था थप्पड़, भीड़ ने फाड़ी वर्दी

जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि लार्डगंज थाना अंतर्गत बल्देवबाग के समीप वाहन चैकिंग के दौरान ये घटना घटी थी. उस वक्त पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हुए पूर्व महापौर प्रभात साहू को रोका था. आरोप हैं कि पूर्व महापौर ने अपना परिचय देते हुए पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की थी. इसके बाद समर्थकों का हुजूम एकत्रित हो गया और पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ दी थी. वहीं, पुलिस कर्मी पर आरोप थे कि उसने पूर्व महापौर को सरेआम थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया.

पहचान स्पष्ट तो नामजद एफआईआर क्यों नहीं?

याचिका में आरोप लगाए गए कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बावजूद राजनीतिक दबाव के कारण पुलिसकर्मी की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया गया. पुलिस ने पुलिसकर्मी की शिकायत के बावजूद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जबकि वीडियो में आरोपियों की पहचान स्पष्ट है.

STF करे मामले की निष्पक्ष जांच : हाईकोर्ट

युगलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं तो वह आम जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे? युगलपीठ ने पूर्व महापौर तथा पुलिस अधीक्षक जबलपुर को नोटिस जारी करते हुए लार्डगंज थाना प्रभारी को दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर तथा केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया था. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान लार्डगंज थाना प्रभारी नवल आर्य व्यक्तिगत रूप से दोनों एफआईआर व केस डायरी के साथ उपस्थित हुए. युगलपीठ ने अवलोकन करने पर पाया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्रकरणों में सही व निष्पक्ष जांच नहीं हुई है.

युगलपीठ ने अपने आदेश में एसटीएफ को निर्देशित करते हुए कहा है कि वह अगली सुनवाई के दौरान सील बंद लिफाफे में इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करें. याचिका पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है.

