जबलपुर में सड़क किनारे खड़े युवक युवती को कार ने रौंदा, मौके पर दोनों की मौत
जबलपुर में सड़क किनारे खड़े युवक-युवती को कार ने मारी जोरदार टक्कर, मौके पर दोनों की मौत. पुलिस कर रही जांच. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:03 PM IST
जबलपुर: बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में युवक और युवती की मौत का मामला सामने आया है. सड़क किनारे खड़े युवक और युवती को एक कार ने टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआत में मामला सड़क दुर्घटना का नजर आ रहा था, लेकिन अब पुलिस इस घटना की जांच हॉरर किलिंग के एंगल से भी कर रही है.
तेज रफ्तार कार ने युवक-युवती को मारी टक्कर, मौके पर मौत
एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने बताया, "बेलखेड़ा के पास में जागृति और प्रशांत लोधी सड़क किनारे खड़े हुए थे तभी अचानक तेज रफ्तार से आई एक कार ने इन दोनों को टक्कर मारी. टक्कर के तुरंत बाद दोनों गिर पड़े और कार चालक टक्कर मारकर भाग गया. आसपास खड़े लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और पुलिस के साथ एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. युवक और युवती दोनों दोस्त थे."
कार चालक की हुई पहचान, दोनों को जानता था व्यक्ति
एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने बताया, "इस मामले में चालक की पहचान हो गई है, हालांकि अभी तक चालक पकड़ा नहीं जा सका है. चालक के एक परिजन को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. परिजन से पूछताछ में सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने कार से टक्कर मारी है वह प्रशांत और जागृति को पहले से पहचानता था."
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हॉरर किलिंग के एंगल से भी पुलिस कर रही जांच
यह मामला सामान्य एक्सीडेंट से बढ़कर हॉरर किलिंग की तरफ इशारा करता है. पुलिस का कहना है कि वह इस घटना की जांच हॉरर किलिंग के एंगल से भी कर रही है क्योंकि एक्सीडेंट करने वाला लड़के लड़की को जानता था. इसलिए ऐसी संभावना है कि यह सामान्य टक्कर नहीं है बल्कि जानबूझकर दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है. आरोपी स्थानीय निवासी है और पुलिस उसे बहुत जल्द पकड़ लेने का दावा कर रही है.