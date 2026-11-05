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जबलपुर में सड़क किनारे खड़े युवक युवती को कार ने रौंदा, मौके पर दोनों की मौत

जबलपुर में सड़क किनारे खड़े युवक युवती को कार ने रौंदा ( ETV Bharat )

जबलपुर: बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में युवक और युवती की मौत का मामला सामने आया है. सड़क किनारे खड़े युवक और युवती को एक कार ने टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआत में मामला सड़क दुर्घटना का नजर आ रहा था, लेकिन अब पुलिस इस घटना की जांच हॉरर किलिंग के एंगल से भी कर रही है.

तेज रफ्तार कार ने युवक-युवती को मारी टक्कर, मौके पर मौत एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने बताया, "बेलखेड़ा के पास में जागृति और प्रशांत लोधी सड़क किनारे खड़े हुए थे तभी अचानक तेज रफ्तार से आई एक कार ने इन दोनों को टक्कर मारी. टक्कर के तुरंत बाद दोनों गिर पड़े और कार चालक टक्कर मारकर भाग गया. आसपास खड़े लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और पुलिस के साथ एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. युवक और युवती दोनों दोस्त थे."