ETV Bharat / state

परिसर में ही करना होगा कचरे का प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 के नए नियम

जबलपुर में लागू हुआ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 के नियम, कचरे से बिजली बनाने में आगे बढ़ा शहर. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

SOLID WASTE MANAGEMENT RULES 2026
परिसर में ही करना होगा कचरे का प्रबंधन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: केंद्र सरकार के नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (Solid Waste Management Rules 2026) के बाद बड़े संस्थानों और व्यावसायिक इकाइयों के लिए कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी बढ़ गई है. नियमों के तहत 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक फ्लोर एरिया वाले भवन, प्रतिदिन 40 हजार लीटर या उससे अधिक पानी की खपत करने वाली इकाइयां अथवा प्रतिदिन 100 किलो या उससे अधिक ठोस कचरा पैदा करने वाली संस्थाएं बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आएंगी. ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं.

जबलपुर में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नगर निगम स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है. महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के मुताबिक शहर में 250 से ज्यादा ऐसी इकाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो नए नियमों के दायरे में आती है. इनमें बड़े निर्माण क्षेत्र, संस्थान और अन्य व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं. नए नियमों में बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने यहां पैदा होने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है. खास तौर पर गीले कचरे और हॉर्टिकल्चर वेस्ट के लिए विकेंद्रीकृत स्तर पर कंपोस्टिंग, बायोमेथेनेशन अथवा स्वीकृत तकनीक से प्रोसेसिंग की व्यवस्था करनी होगी. सूखा, सैनिटरी और विशेष प्रकार के कचरे के लिए भी अलग-अलग प्रबंधन व्यवस्था निर्धारित की गई है.

महापौर का बयान (ETV Bharat)

महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि "निगरानी के लिए वार्ड स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं. इन कमेटियों के माध्यम से संस्थानों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की निगरानी और रिपोर्ट तैयार की जाएगी. उनका कहना है कि इस पूरी व्यवस्था की रिपोर्ट आगे उच्च स्तर पर भी जाएगी, इसलिए नगर निगम इस मामले में लापरवाही नहीं बरतना चाहता.

JABALPUR WASTE GENERATE ELECTRICITY
परिसर में होगा कचरे का प्रबंधन (ETV Bharat)

कचरे से बिजली बनाने में आगे बढ़ा जबलपुर

जबलपुर में पहले से ही कचरे से बिजली बनाने वाला वेस्ट टू एनर्जी (Waste-to-Energy) प्लांट संचालित है. कटौंदा स्थित इस प्लांट में नगर निगम क्षेत्र से निकलने वाले ठोस कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है. 2026 में प्लांट के ओवरहॉल के बाद इसे जनवरी में दोबारा शुरू किया गया. एनजीटी में दाखिल नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2026 के बीच प्लांट ने 30,759.50 MWh बिजली ग्रिड को भेजी.

महापौर बहादुर सिंह अन्नु के मुताबिक "अब जबलपुर कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. शहर के गीले और जैविक कचरे से कमप्रेस्ट बायो गैस यानी CBG बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है. तैयार गैस का इस्तेमाल नगर निगम की कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में करने की योजना बताई जा रही है. इससे एक तरफ शहर में पैदा होने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग होगा, वहीं दूसरी तरफ कचरे से निकलने वाले संसाधन का इस्तेमाल परिवहन में किया जा सकेगा. जबलपुर नगर निगम का लक्ष्य कचरे को केवल निपटाने के बजाय उससे बिजली और गैस जैसे संसाधन तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना है.

TAGGED:

SOLID WASTE MANAGEMENT RULES 2026
JABALPUR WASTE TO ENERGY
JABALPUR WASTE GENERATE ELECTRICITY
BULK WASTE GENERATOR
JABALPUR SOLID WASTE MANAGEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.