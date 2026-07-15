नर्मदा पर देश का टॉप क्लास केबल ब्रिज, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सुंदरता में लगा चार चांद
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा जबलपुर का केबल स्टे ब्रिज. देश का 7वां लंबा पुल फायदा के साथ लाएगा पर्यटन बूम. जबलपुर से विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 6:12 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के रहवासियों और बाहरी यात्रियों के यातायात को सुगम बनाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. जिससे रोड पर सफर करने वाले यात्रियों का सफर सुगम और शानदार हो सके. सरकार यह कोशिश कर रही है कि लोगों का सफर में ज्यादा वक्त खर्च न हो और उन्हें ट्रैफिक भी कम से कम झेलना पड़े. ऐसा ही कुछ इंजीनियर का नया नमूना जबलपुर में देखने मिल रहा है. जी हां जबलपुर में भारत का सातवें नंबर का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज बन रहा है, यह ब्रिज नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है.
750 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज, 55 मीटर ऊंचे पिलर्स
यह केबल ब्रिज जबलपुर की आउटर रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है. इस ब्रिज की लंबाई लगभग 750 मीटर है. इसके पिलर्स की ऊंचाई 55 मीटर होगी और इन्हीं से खिचे हुए तारों पर पूरा ब्रिज खड़ा किया जा रहा है. अभी इस ब्रिज का काम बाकी है, लेकिन पूरा बन जाने के बाद यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत खूबसूरत नमूना होगा. जिसका फायदा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटक और उद्योग से जुड़े लोगों को होगा.
आउटर रिंग परियोजना का हिस्सा
दरअसल, जबलपुर के आउटर रिंग रोड परियोजना में एक केबल स्टे ब्रिज बनाया जा रहा है. आउटर रिंग रोड में यह ब्रिज नागपुर-जबलपुर हाईवे से मंडला और छत्तीसगढ़ के लिए जाने वाली रोड पर बनाया जा रहा है. इस ब्रिज के बन जाने के बाद जबलपुर और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ जाना सरल हो जाएगा. अभी यह पूरा ट्रैफिक जबलपुर शहर के बीच से होकर गुजरता है.
देश का 7वां लंबा केबल ब्रिज, लागत 400 करोड़
यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से चलाई जा रही है. इसके तहत जबलपुर में 114 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है. इसी में जबलपुर के भटौली घाट के पास नर्मदा नदी पर यह ब्रिज बनाया जा रहा है. यह ब्रिज लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है. भारत में इस तरह के 10 बड़े ब्रिज हैं. इनमें जबलपुर में बनने वाला यह ब्रिज इस श्रंखला में सातवे नंबर का बड़ा ब्रिज होगा. इसकी लंबाई लगभग 750 मीटर है. इससे बड़ा ब्रिज कोलकाता का विद्यासागर सेतु है, जो लगभग 823 मीटर लंबा है.
जबलपुर का यह केबल स्टे ब्रिज बन जाने के बाद यह भारत के इन 10 सबसे बड़े केबल स्टे ब्रिज में शामिल हो जाएगा. जिसमें सबसे पहले बात सुदर्शन सेतु केबल ब्रिज की करते हैं.
सुर्दशन सेतु- यह गुजरात में बना है. जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है.
बांद्रा-वर्ली सी लिंक- यह केबल ब्रिज महाराष्ट्र में बना है. इसकी लंबाई 1.76 किमी है.
चंबल केबल-स्टे ब्रिज- यह ब्रिज राजस्थान के कोटा में बना है. इसकी लंबाई 1.40 किलोमीटर है.
नर्मदा एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज- यह ब्रिज भी गुजरात में बना है. यह केबल ब्रिज गुजरात के भरूच में बना है, जिसकी लंबाई 1.344 किमी है.
ज़ुआरी ब्रिज (मनोहर सेतु)- यह ब्रिज गोवा में बना है, जिसकी लंबाई 1.13 किलोमीटर है.
विद्यासागर सेतु- यह ब्रिज पश्चिम बंगाल में बना है, इसकी लंबाई 823 मीटर है.
जबलपुर केबल स्टे ब्रिज- मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहा यह ब्रिज लंबाई में सातवे नंबर पर आएगा. इस केबल ब्रिज की लंबाई 750 मीटर होगी.
सिग्नेचर ब्रिज- यह देश की राजधानी दिल्ली में बना है, जिसकी लंबाई 675 मीटर है.
न्यू यमुना (नैनी) ब्रिज- यह केबल ब्रिज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बना है, लंबाई 639 मीटर है.
दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज- यह ब्रिज तेलंगाना के हैदराबाद में बना है. इसकी लंबाई 754 मीटर (कुल संरचना) है.
मदन महल केबल-स्टे ब्रिज- यह ब्रिज भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है, जिसकी लंबाई लगभग 400–500 मीटर है. जबलपुर में इसी तरह का एक ब्रिज मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर भी बना है, हालांकि यह भारत के लंबे केबल स्टे ब्रिजों में 11वें स्थान पर है.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी अमृतलाल साहू ने इस बताते हैं कि "नए केबल ब्रिज में लगभग 55 मीटर ऊंचे पिलर बनाए गए हैं. जिन पर केबल लगाई जा रही है. पूरा बनने के बाद यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होगा. इससे न केवल जबलपुर की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि इस ब्रिज को देखने के लिए भी जबलपुर आने वाले पर्यटक यहां तक पहुंचेंगे."
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दूसरे ब्रिज से मजबूत होते हैं केबल ब्रिज
अगर बात केबल ब्रिज के निर्माण की करें, तो इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसको बनाने में कम सामान लगता है और मजबूती ज्यादा होती है. इन ब्रिजों का वजन दूसरे सस्पेंशन पुलों यानि झूलते पुलों की तुलना में कम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में ये काफी मजबूत होते हैं. केबल ब्रिज बनाने में समय की बचत भी होती है. इनके डिजाइन में इतना लचीलापन होता है, इन्हें टावरों की संख्या और केबलों के पैटर्न के आधार पर भौगोलिक स्थिति के मुताबिक ढाला जा सकता है.
केबल ब्रिज बढ़ाएगा शहर की सुंदरता
इसके साथ ही ये ब्रिज देखने में काफी सुंदर लगते हैं, जो शहर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं. रात के अंधेरे में जब रोशनी से ये केबल ब्रिज जगमग होते हैं, तो शहर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं. जिन्हें देखने बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं.