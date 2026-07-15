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नर्मदा पर देश का टॉप क्लास केबल ब्रिज, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सुंदरता में लगा चार चांद

नर्मदा नदी पर बन रहा 7वां लंबा केबल ब्रिज ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश के रहवासियों और बाहरी यात्रियों के यातायात को सुगम बनाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. जिससे रोड पर सफर करने वाले यात्रियों का सफर सुगम और शानदार हो सके. सरकार यह कोशिश कर रही है कि लोगों का सफर में ज्यादा वक्त खर्च न हो और उन्हें ट्रैफिक भी कम से कम झेलना पड़े. ऐसा ही कुछ इंजीनियर का नया नमूना जबलपुर में देखने मिल रहा है. जी हां जबलपुर में भारत का सातवें नंबर का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज बन रहा है, यह ब्रिज नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है. 750 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज, 55 मीटर ऊंचे पिलर्स यह केबल ब्रिज जबलपुर की आउटर रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है. इस ब्रिज की लंबाई लगभग 750 मीटर है. इसके पिलर्स की ऊंचाई 55 मीटर होगी और इन्हीं से खिचे हुए तारों पर पूरा ब्रिज खड़ा किया जा रहा है. अभी इस ब्रिज का काम बाकी है, लेकिन पूरा बन जाने के बाद यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत खूबसूरत नमूना होगा. जिसका फायदा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटक और उद्योग से जुड़े लोगों को होगा. जबलपुर में बन रहा केबल स्टे ब्रिज (ETV Bharat) आउटर रिंग परियोजना का हिस्सा दरअसल, जबलपुर के आउटर रिंग रोड परियोजना में एक केबल स्टे ब्रिज बनाया जा रहा है. आउटर रिंग रोड में यह ब्रिज नागपुर-जबलपुर हाईवे से मंडला और छत्तीसगढ़ के लिए जाने वाली रोड पर बनाया जा रहा है. इस ब्रिज के बन जाने के बाद जबलपुर और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ जाना सरल हो जाएगा. अभी यह पूरा ट्रैफिक जबलपुर शहर के बीच से होकर गुजरता है. देश का 7वां लंबा केबल ब्रिज, लागत 400 करोड़ यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से चलाई जा रही है. इसके तहत जबलपुर में 114 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है. इसी में जबलपुर के भटौली घाट के पास नर्मदा नदी पर यह ब्रिज बनाया जा रहा है. यह ब्रिज लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है. भारत में इस तरह के 10 बड़े ब्रिज हैं. इनमें जबलपुर में बनने वाला यह ब्रिज इस श्रंखला में सातवे नंबर का बड़ा ब्रिज होगा. इसकी लंबाई लगभग 750 मीटर है. इससे बड़ा ब्रिज कोलकाता का विद्यासागर सेतु है, जो लगभग 823 मीटर लंबा है. भारत के टॉप टेन केबल ब्रिज (ETV Bharat Info) जबलपुर का यह केबल स्टे ब्रिज बन जाने के बाद यह भारत के इन 10 सबसे बड़े केबल स्टे ब्रिज में शामिल हो जाएगा. जिसमें सबसे पहले बात सुदर्शन सेतु केबल ब्रिज की करते हैं. सुर्दशन सेतु- यह गुजरात में बना है. जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है. बांद्रा-वर्ली सी लिंक- यह केबल ब्रिज महाराष्ट्र में बना है. इसकी लंबाई 1.76 किमी है.