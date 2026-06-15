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बिजनेस पार्टनर युवक ने महिला को मारी गोली, आरोपी ने की आत्महत्या, रेप केस में जमानत पर था बाहर

जबलपुर की गोरखपुर थाना क्षेत्र में भंडारी अस्पताल के पास राजुल बिल्डर की एक समिति है. सोमवार को इस सोसाइटी में एक डुप्लेक्स में लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने डुप्लेक्स के भीतर एक महिला और एक युवक की लाश देखी. युवक ने औरत को गोली मारी थी, इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली.

जबलपुर: गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद युवक ने खुद भी आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है दोनों ही बिजनेस पार्टनर थे. युवक बलात्कार मामले में जमानत पर बाहर आया था. जिस युवक ने महिला को गोली मारी, वह उससे पहले से ही परेशान थी, इस बात की शिकायत महिला ने पुलिस से की थी और मदद मांगी थी.

गोरखपुर थाने के सीएसपी महादेव नागोटिया ने बताया कि "मृतक महिला का नाम शक्ति कोहली था. वहीं गोली मारने वाले युवक का नाम दीपेश राठौर है. यह दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर थे. जिस डुप्लेक्स में यह वारदात हुई है. उस डुप्लेक्स को ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए किराए से लिया गया था. यहीं पर इन दोनों का विवाद हुआ और दीपेश ने शक्ति को गोली मार दी."

ब्यूटी पार्लर चलाने की हुई थी बात, अपराधी था दीपेश

मौके पर पहुंचे शक्ति कोहली के जीजा शरद ने बताया कि "दरअसल मेरी साली शक्ति कोहली अपने ससुराल से परेशान थी. बीते दिनों उसने ससुराल से अलग होकर विजयनगर में एक किराए से घर लिया था. इसमें वह अपने बच्चे के साथ रहती थी. यह डुप्लेक्स उसने किराए से लिया था. डुप्लेक्स में दीपेश राठौर ने इंटीरियर का कुछ काम किया था. इसी दौरान शक्ति कोहली और दीपेश राठौर के साथ दोस्ती हो गई. दोनों ने ब्यूटी पार्लर को चलाने की सहमति बनाई, लेकिन इसी बीच हमें पता लगा कि दीपेश राठौर एक अपराधी है और बलात्कार के एक मामले में जमानत पर जेल से बाहर है.

महिला को परेशान कर रहा था दीपेश, पुलिस से की थी शिकायत

इसलिए शक्ति ने दीपेश से दूरी बनाना शुरू कर दिया. इस दौरान भी दीपेश शक्ति कोहली को धमकता रहता था कि यदि वह उसके साथ नहीं रहेगी तो वह उसे गोली मार देगा. रविवार को दीपेश जबरन शक्ति के घर पहुंचा और रात भर वहीं रुका. शक्ति चुपके से अपने घर से निकली और उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. उसने विजयनगर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई खास मदद नहीं की.

इसके बाद जब शक्ति डुप्लेक्स के अपने ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए आई थी. इसी दौरान दीपेश वहां पहुंचा और उसने शक्ति कोहली को गोली मार दी. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में जांच कर रहे हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, जिसके चलते दीपेश ने शक्ति कोहली को गोली मारी.