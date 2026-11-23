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जबलपुर के 'बंटी-बबली'! असली सोना ले नकली थमा गए, कपल ने सराफा कारोबारियों से ठगे 20 करोड़

जबलपुर में सराफा कारोबारियों से 20 करोड़ की ठगी ( ETV BHARAT )

जबलपुर : शहर में पति-पत्नी ने खुद को हाई-प्रोफाइल और अमीर घराने का बताकर कारोबारियों से निवेश के नाम पर 20 करोड़ से ज्यादा ठगी की. इस कपल ने किटी पार्टी का आयोजन करने, बुटीक चलाने और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों को भरोसे में लिया. ये बंटी बबली हैं रश्मि कौर और उसका पति मनवीर पाल सिंह. दोनों फरार हैं. निवेशक इन्हें तलाश रहे हैं. पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़ित सराफा कारोबारी और निवेशक पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं.

सराफा कारोबारियों को ऐसे लिया भरोसे में