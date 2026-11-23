जबलपुर के 'बंटी-बबली'! असली सोना ले नकली थमा गए, कपल ने सराफा कारोबारियों से ठगे 20 करोड़
शातिर दंपती ने ठगी के लिए किटी पार्टी को बनाया माध्यम. खुद को अमीर घराने का दिखा ज्वैलर्स को किया कंगाल. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:52 PM IST
जबलपुर : शहर में पति-पत्नी ने खुद को हाई-प्रोफाइल और अमीर घराने का बताकर कारोबारियों से निवेश के नाम पर 20 करोड़ से ज्यादा ठगी की. इस कपल ने किटी पार्टी का आयोजन करने, बुटीक चलाने और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों को भरोसे में लिया. ये बंटी बबली हैं रश्मि कौर और उसका पति मनवीर पाल सिंह. दोनों फरार हैं. निवेशक इन्हें तलाश रहे हैं. पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़ित सराफा कारोबारी और निवेशक पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं.
सराफा कारोबारियों को ऐसे लिया भरोसे में
जबलपुर के सदर बाजार में हर्षित सोनी की सोने-चांदी की दुकान है. सराफा कारोबारी हर्षित सोनी का कहना है "कुछ समय पहले रश्मि कौर उनकी दुकान पर पहुंची. उसने बताया कि वह बुटीक का काम करती है और हाई-प्रोफाइल किटी पार्टी से जुड़ी है, जहां महिलाएं सोने-चांदी के आभूषण खरीदती हैं." हर्षित के परिवार में शादी के दौरान रश्मि के बुटीक से कपड़े बनवाए गए, जिसके बाद दोनों के बीच परिचय बढ़ा और भरोसा भी बढ़ गया था."
हर्षित का कहना है "शुरुआत में रश्मि 5 लाख रुपये के जेवर लेकर गई और भुगतान भी कर दिया. इसके बाद 7 लाख और फिर करीब 15 लाख रुपये तक के जेवर किटी पार्टी के जरिए बेचने का दावा किया. रश्मि ने खुद को दमोह का रहने वाला बताया और 100 एकड़ से अधिक जमीन, बैंक लॉकर में रखे जेवर होने की बात कही. उसका कहना था कि लॉकर से जेवर निकालने के लिए कानूनी विवाद के चलते कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी. इस प्रकार उसने रश्मि पर भरोसा कर रकम दे दी."
45 लाख के जेवर लेकर थमाया चेक बाउंस
पिछले सप्ताह रश्मि ने घर पर बड़ी पार्टी होने और वहां कई लोगों के आने की बात कहकर हर्षित सोनी से करीब 300 ग्राम सोने के जेवर लिए, जिनकी कीमत लगभग 45 लाख रुपये है. इससे पहले भी वह करीब 45 लाख रुपये के जेवर ले चुकी थी. हर्षित के मुताबिक "गुरुवार को रश्मि जेवर लेकर गई, शुक्रवार को बातचीत हुई और शनिवार को भुगतान के लिए चेक दिया. रविवार और सोमवार बैंक बंद होने के बाद मंगलवार को चेक लगाया गया, लेकिन वह बाउंस हो गया. इसके बाद रश्मि से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसके फरार होने की जानकारी मिली. जब वह रश्मि के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा मिला."
सोने के नकली सिक्के दिखा असली जेवर ले गए
सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफ के मुताबिक "एक अन्य कारोबारी के साथ ठगी का तरीका अलग था. रश्मि ने उससे सोने के जेवर लेकर बदले में सोने के सिक्के देने का भरोसा दिलाया. व्यापारी ने सिक्कों को ऊपर से देखकर असली सोना समझ लिया और उनके वजन के बराबर जेवर दे दिए. रश्मि के फरार होने के बाद जब सिक्कों को गलाया गया तो वे पीतल के निकले."
शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगे 42 लाख
नेपियर टाउन निवासी वंदना अग्रवाल भी रश्मि के संपर्क में बुटीक के जरिए आई थीं. वंदना का कहना है "रश्मि ने उन्हें बताया कि उनके पति मनवीर पाल सिंह शेयर मार्केट में काम करते हैं और निवेश से अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं. शुरुआत में कुछ मुनाफा देकर विश्वास कायम किया गया. इसके बाद वंदना ने धीरे-धीरे 42 लाख रुपये नकद और 5 तोला सोना उसे सौंप दिया. रकम वापस नहीं मिलने पर उन्होंने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई."
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पुलिस को और पीड़ितों का इंतजार
मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजा सराफ का आरोप है "रश्मि कौर और उसके पति ने शहर के सराफा कारोबारियों और अन्य लोगों से करीब 20 करोड़ रुपये की ठगी की है. पुलिस को जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए." आशंका है कि आने वाले दिनों में ठगी के और पीड़ित सामने आ सकते हैं. पुलिस भी पीड़ितों के आने का इंतजार कर रही है. जबलपुर एडिशनल एसपी मनीष भारद्वाज के अनुसार "सराफा कारोबारी की शिकायत पर रश्मि कौर और उसके पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है."